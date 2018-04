Velikonoční beránek s hvězdičkou

Péct cokoli v kuchyni hotelu Four Seasons je zážitek. Na mramorové pracovní desce vznikaly sladkosti, které mlsali třeba Madonna nebo Phil Collins, tedy pokud jsou na sladké. Jak jim chutnalo, šéfcukrář Allegra Tomáš Dražský neprozradí, ani zda měli nějaká speciální přání. O hostech se tu nemluví. "Že by si někdo na Velikonoce přál beránka, s tím jsem se tu nesetkal. V malých formách je ale budu péct jako dárek."

Zatímco já opatrně preparuji vanilkový lusk - půlím jej, dužinu stahuji ostrým nožem - a připadám si jako medik Štěpán Šafránek z filmových Básníků, když přeřízl fibularis, Dražský pečlivě vymazává štětcem záhyby litinové formy. Je těžká a krásná. "Od kamaráda po prababičce, takové jsou nejlepší," říká šéfcukrář.

Pak už mícháme, hněteme, nic nelze uspěchat. Potraviny byly předehřáté na správnou teplotu - peče se z biovajec, máslo je z Moravy. "Rozinky a ořechy jsou klasika, použil jsem pekany místo vlašských, nejsou tak dominantní. Pomerančová kůra je ze Sicílie. Češi nejsou tolik zvyklí na výrazné chutě jako třeba Italové, u těch hrají citrusy prim." Zeleň pistácií evokuje jaro, barvu a vůni dodá špetička šafránu.

Těsto vypadá krásně už při plnění do formy - "Jen naplňte víc, je to lepší, než když beránek nemá třeba nohy," radí šéfcukrář. Ještě zabalí alobalem ouška, to aby se při pečení nepřichytila, prý rada od maminky.

Voní to báječně a chutná lehce exoticky. Ačkoli je nyní v Allegru nejoblíbenější dezert "Chuao" - kupole z čokolády Chuao, s mléčným krémem, doplněná klementinkovým kompotem a zrmzlinou s mořskou solí - i beránek odtud stojí za ochutnání.

Velikonoční beránek s pistáciemi

NA OBOUSTRANNOU STŘEDNÍ FORMU

Korpus:

* 180 g cukru krystal

* 125 g másla

* 3 vejce

* 100 g hladké mouky

* 100 g hrubé mouky

* 1/2 kypřicího prášku

* 120 g plnotučného mléka

* 80 g rozinek

* 80 g ořechů hrubě sekaných (vlašské, lískové)

* 50 g pistácií

* 50 g pomerančové kandované kůry

* 1 čerstvý vanilkový lusk

* špetka šafránu

* máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

Poleva:

* 300 g šlehačky

* 50 g cukru krystal

* 175 g 75% čokolády

1. Změklé máslo šleháme s cukrem a vanilkou, velmi pozvolna přimícháváme zlehka rozšlehaná vejce. Jejich zašlehání by mělo trvat minimálně 10 minut, aby se máslo nesrazilo.

2. Obě mouky smíchejte s kypřicím práškem do pečiva, šafránem a ručně vmíchejte společně s rozinkami, ořechy a kůrou do připravené hmoty. Ihned přidejte mléko a promíchejte. Z povoleného másla vytvořte metličkou krém, kterým důkladně vymažte oboustrannou formu. Vysypte hrubou moukou.

3. Větší díl formy naplňte těstem po okraj tak, aby bylo mírně vyklenuté nad rovinu, přiklopte druhou formou a pečte v předehřáté troubě při 160-170 stupních asi 30 minut.

4. Opatrně nadzdvihněte vrchní díl formy a zkontrolujte, zda je již beránek upečený. Nechte mírně vychladnout a ještě teplý moučník vyklopte.

5. Ozdobte polevou. Rozehřejte čokoládu. Šlehačku s cukrem svařte a směs rozdělte na 4 díly, ty postupně vtírejte gumovou stěrkou do čokolády tak dlouho, až se vytvoří hladká emulze. Polevu lze použít i jako náplň do moučníků. Beránka můžete přizdobit i bílkovým sněhem.