Velikonoční beránek třikrát jinak: cuketový, makový i s uzeným masem

Beránek z cukety a kakaa

Množství: na větší formu

220 g na jemno strouhané cukety

3 vejce

200 g cukru

1 vanilkový cukr

2 dl oleje

400 g polohrubé mouky

1 prášek do pečiva

3 lžíce holandského kakaa

máslo a hrubá mouka na vymazání a vysypání formy

2 hřebíčky (na oči)

1. Cuketu dobře omyjeme a nastrouháme na jemném struhadle. Nemusíme ji loupat. V míse ji pak smícháme s rozšlehanými vejci, oběma cukry, kakaem a olejem.

2. Pak do směsi přidáme polohrubou mouku a prášek do pečiva. Dobře promícháme a těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy. Mělo by dosahovat téměř k okraji spodní formy na beránka.

3. Beránka dáme do předehřáté trouby a pečeme na 160 stupňů cca hodinu. Zda je hotový, zkusíme pomocí špejle. Po vyjmutí z trouby necháme chvíli odstát a pak vyklopíme.

4. Po vychladnutí vytvoříme pomocí dvou hřebíčků oči, uvážeme mašli kolem krku a vyhlížíme koledníky.

Tip: Do těsta můžete přidat také nasekané mandle nebo oříšky, kousky čokolády, rozinky nebo skořici.

Makový beránek

podle pekaře Jiřího Mikuly z Českého ráje

Množství: pro velkou formu

120 g středně mletého máku (zhruba jako na nudle s mákem)

1 vejce

200 g polohrubé mouky

150 g cukru krupice

50 g rozehřátého másla

¼ l vychladlé silné černé kávy

½ prášku do pečiva

citronová kůra

ořechy

rozinky

máslo a kokos na vysypání formy

1. Nejprve vyšleháme vejce s cukrem a pak střídavě zašleháváme mák, mouku smíchanou s práškem do pečiva, máslo a vychladlou kávu. Na závěr přimícháme citronovou kůru, ořechy a rozinky.

2. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy (dobře chutná, když formu vysypeme kokosem) a pečeme ve středně vyhřáté troubě 40–50 minut. Zda je těsto upečené, zjistíte klasicky pomocí špejle – pokud po vytažení z těsta nelepí, je hotovo.

3. Formu necháme zhruba 10 minut vychladnout a pak beránka vyklopíme. Můžeme ho jen pocukrovat nebo polít čokoládovou či citronovou polevou. Zdobíme podle vlastní fantazie.

Beránek s uzeným masem a hráškem

Množství: na středně velkou formu

5 vajec

5 rohlíků

300 g uzeného masa

100 g mraženého hrášku

4 dcl mléka

sůl

muškátový oříšek

máslo

strouhanka nebo krupice na vysypání formy

1. Rohlíky nakrájíme a v misce zalijeme mlékem. Uzené maso nakrájíme na malé kousky, spolu s hráškem přidáme k rohlíkům a přidáme žloutky. Osolíme dle chuti a přidáme špetku mletého muškátového oříšku.

2. Z bílků ušleháme tuhý sníh a opatrně zapracujeme do těsta. Pokud je příliš řídké, můžeme vmíchat trochu strouhanky.

3. Těsto přendáme do vymazané formy vysypané strouhankou a pomalu upečeme.

Tip: Hrášek můžete nahradit špenátem, kopřivami, petrželkou nebo jarními bylinkami.