Velikonoční beránek

Nespojujeme. Po upečení ve středně teplé troubě vyzkoušíme špejlí, zda je těsto dobře propečené. Obě části beránka vyklopíme a po vychladnutí spojíme krémem. Krém počítáme i na ozdobu beránka.

Krém připravíme tak, že svaříme mléko s moukou na hustou kaši, po odstavení občas promícháme a necháme zchladit. Mezitím utřeme máslo s cukrem do pěny a vychladlou kaši do másla postupně vmícháme. Krémem spojeného beránka dáme na ozdobnou mísu a zbylým krémem ozdobnou trubičkou celé tělíčko nastříkáme tak, aby to vypadalo, že má beránek vlnu. Do hubičky dáme zelenou větvičku, oči uděláme z rozinek nebo kandovaného ovoce. Kolem krku uvážeme mašličku.



Těsto: 6 vajec, 6 lžic horké vody, 300 g moučkového cukru, 250 g hrubé mouky, 1 vanilkový cukr



Krém: 250 g másla nebo rostlinného tuku, 1 lžíce hrubé mouky, 10 lžic mléka, 250 g moučkového cukru