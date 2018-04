Tradiční velikonoční výprask si zdaleka neužíváme tak, jak se zdá

Zatímco pro některé zástupkyně něžnějšího pohlaví jde o zábavu, jiné zvyk s pomlázkou berou jako nutnost, která patří k věci, a víc o něm nepřemýšlejí, další se cítí poníženě, nebo ho s opovržením odmítají úplně.

Datum Velikonoc se určuje podle data prvního jarního úplňku. První neděle po prvním jarním úplňku je Velikonoční neděle. První pondělí po této neděli je Velikonoční pondělí.

Dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost.

V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění.

Kromě pomlázky se používají i jiné názvy: houdovačka, hodovačka, pomihod, pamihod, pomrhod, koleda, mrskut, dynovačka, binovačka, mrskačka, mrkanda, mrskut, šlehačka, tatar, kyčkovanka, sekačka, švihačka, šibačka, šibota, metla, korbáč, karabáč, kyčka, kančúch, roučačka, čugár, žila a další.

Vyšlehání může být i bolestivé, ale cílem není způsobovat příkoří. Pomlázka představuje symbol zájmu mužů o ženy, takže nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit uražené. "Vyšupaná" žena dává muži barevné vajíčko jako symbol díků a prominutí.

"Vlastně si nepřeju výprask dostat, protože to není nic příjemného, ale na druhé straně by mě mrzelo, kdyby na mě manžel nepřišel. Vyložila bych si to jako nezájem a to je daleko horší než pár ran lískovcem," shrnula čtenářka Martina mezi ženami poměrně rozšířený rozporuplný pohled.

"Když je to přiměřeně, proč ne," píše na facebooku OnaDnes.cz například čtenářka Tereza a dodává, že ve městech už stejně tenhle zvyk pomalu vymírá. I Markéta je pro zachování této tradice: "Ale jen tou stranou s mašlemi, jinak z toho jsou podlitiny," píše.

Bronislava přiznává, že je typické panelákové dítě a pomlázku prý bere odjakživa jako trapas. "Otevřu dveře, otočím se dostanu na prdel a zase zavřu," popisuje s úsměvem. Mrskut, jak se například koledě také říká, nemusí ani další čtenářka Eva: "Jsem proti, protože s přibývající hodinou je víc a víc opilých mužů."

S ostychem to pro vás uděláme, tvrdí muži

Pokud si myslíte, že čeští muži se v tomto tradičním způsobu jarního omlazení svých drahých poloviček do jednoho vyžívají, jste na omylu.

Je pravda, že hlavně leckde na venkově se stále najdou "sběratelé" jelit a modřin, kteří neváhají přitlačit a dívky či ženy ztrestat silnější stranou pomlázky. Přibývá však těch, jimž je demonstrované, byť dobře míněné násilí přece jen žinantní.

"K výprasku důtkami mám asi na rozdíl od Moraváků spíš ostýchavý přístup. Vím ale, že bych měl, aby byly ženy mně blízké spokojené," svěřil se Petr v anketě magazínu OnaDnes.cz a dodal, že víc než samotná koleda ho baví klid s rodinou a pravidelné tradiční setkání s přáteli.

U Marka se doma tradice se vším všudy drží hlavně kvůli malé dceři, zatímco dospělá část rodiny je bere spíš jako milou "povinnost". "Kdybych se na pomlázku vykašlal, cílily by se ukřivděné," popsal situaci Marek podobně jako Michal: "Celý život jsem nějak zvláštně vmanipulováván svým okolím, a tak aspoň symbolicky i když nerad hoduju a doprovoduju a asi ještě dlouho budu. Mám totiž dvě malé dcery, které by mi neodpustily, kdybych dělal, jako že žádné Velikonoce nejsou."

Lásku k tradicím přiznal i Milan, kterého baví vše, co v sobě má historii. "Nejsem ale ani tak účastníkem, jako nadšeným pozorovatelem a konzumentem toho příjemného," napsal do odpovědi. "Akt omlazení" raději nezmínil.

Zato další dotázaný si typicky mužskou roli o Velikonocích velmi užívá. "Pravidelně jezdím na Slovensko polévat děvčata vodou, což je poněkud zábavnější než klasická česká koleda," tvrdí s tím, že doma si naopak užívá pletení pomlázky a opravdové koledníky.

"Co mi však vadí, je komercionalizace Velikonoc. Velká část koledníků už ani nezná pořádné koledy a místo vajec chtějí peníze nebo 'alespoň chlast'," podotýká Jan, který se svým názorem na klasické Velikonoce stojí v opozici proti Martinovi, dalšímu muži z naší ankety.

"Velikonoční koleda mi připadala trapná už v dětství. Teď je to ještě horší," říká a dodává, že se nijak neštítí lehkého nářezu, ale zásadně jen v rámci sexuálních hrátek za souhlasu obou partnerů a nevadí mu, ani když se občas lidé příjemně opijí.

"Ve dvanáct v poledne je ale brzo, tím spíš, že jsou potom dotěrní." Na schránce má prý napsáno: Nevhazujte reklamu. "Na dům si napíšu: Neotravujte s pohanskými Velikonocemi," prohlašuje radikálně.