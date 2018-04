Velikonoce v kuchyni s redaktorkami OnaDnes.cz

Velikonoční hlavička

(Pavla Matějů)

1 kg vařeného uzeného masa (může být i libový bůček)

10 vajec

10 rohlíků

česnek

pepř

trochu strouhanky (sůl podle toho, jak je slané uzené)

mladé nasekané kopřivy, případně nasekaná zelená petrželka

1. Rohlíky nakrájíme na kolečka a zalijeme uzeným vývarem, aby byly potopené a rozmočené. Pak přidáme na kostičky nakrájené uzené maso a vejce.

2. Dochutíme česnekem, pepřem, případně solí a přisypeme trochu strouhanky, aby vznikla vláčná hmota.

3. Nakonec do směsi vmícháme nasekané kopřivy nebo petrželku, nalijeme na plech a pečeme v předehřáté troubě asi 30 minut.

Jehněčí kotlety na tymiánu

(Lucie Formáčková)

4 větší jehněčí kotlety

150 g cibule

50 g másla

4 polévkové lžíce olivového oleje

2 větvičky tymiánu

50 g strouhanky

40 g lískových oříšků

2 lžíce nasekané petrželky

1 lžíce balzamikového octa

150 ml sherry

200 ml vývaru

sůl, pepř

1. Nadrobno nakrájenou cibuli osmažíme do zlatova na másle, přidáme lístky tymiánu a necháme trochu vychladnout.

2. Poté přidáme strouhanku, nasekané oříšky a nasekanou petrželku, osolíme, opepříme, promícháme.

3. Jehněčí kotlety osolíme, opepříme a z obou stran prudce opečeme na rozpáleném oleji.

4. Poté kotlety přendáme do zapékací misky, navršíme na ně strouhankovo-petrželovou směs, zalijeme vývarem, pokapeme balzamikovým octem a pečeme asi 15 minut v předem rozpálené troubě.

5. Poté přilijeme sherry a dopečeme do měkka.

Vajíčková tlačenka

(Petra Barochová)

5 vajec vařených natvrdo

200 g šunkového salámu vcelku

1 sterilovaná zeleninová směs např. Moravanka

200 g majonézy

1 želatina na vajíčkovou tlačenku

1 lžíce hořčice

1 lžíce octa

1 lžíce cukru

sůl a pepř

1. Vejce, šunkový salám a zeleninu pokrájíme na kostičky.

2. Nálev z Moravanky doplníme vodou a podle návodu na obalu připravíme želatinu.

3. V míse smícháme všechny ingredience a vlijeme částečně vychladlou želatinu a dochutíme solí a pepřem.

4. Nalijeme do formy na srnčí hřbet a dáme do ledničky ztuhnout.

Šlehačkový beránek

(Johana Barvínková)

200 g cukru

3 celá vejce

300 g hladké mouky

½ prášku do pečiva

250 ml šlehačky

vanilkový cukr

tuk a mouka na formu



1. Cukr, vejce a šlehačku šleháme ručním šlehačem. Pak přidáme mouku s práškem do pečiva.

2. Beránkovou formu vymažeme a vysypeme hrubou moukou a nalijeme do ní těsto. Přiklopíme druhou částí formy a dáme péct do vyhřáté trouby na 160 °C.

3. Po 40 – 50 minutách zkontrolujeme špejlí, zda je těsto propečené. Pokud ne, opět ho přikryjeme a dopečeme.

4. Po vyjmutí z trouby necháme chvíli odstát a pak beránka vyklopíme.

TIP: Do těsta můžete přidat také ořechy, rozinky nebo kousky čokolády, případně několik lžic kakaa. Milovníci čokoládové chuti jej mohou ještě nakonec ozdobit čokoládovou polevou.



Boží milosti

(Veronika Veselá)





500 g hladké mouky

100 g rozpuštěného másla

trošku mléka

100 g cukru

trochu soli

citronová kůra

sklenička bílého vína

5 žloutků

1/2 prášku do pečiva

moučkový a vanilkový cukr na obalování

1. Všechny ingredience smícháme dohromady a vypracujeme těsto. Je zapotřebí tomu věnovat opravdu dlouhou dobu, aby bylo perfektně nadýchané. Pokud si na to netroufáte, zvládne to za vás domácí pekárna (program hnětení).

2. Po vypracování z těsta nožem vykrajujeme tvary dle fantazie a uprostřed uděláme otvor.

3. Smažíme v oleji jako koblihy. Ještě zatepla obalíme v moučkovém cukru smíchaném s vanilkovým.