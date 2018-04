Jak si užít Velikonoce a nepřibrat

Je samozřejmě lepší, pokud se o Velikonocích nepřejídáte, ale nezoufejte, když jste se nedokázali ovládat.

Hubněte s odborníky Chcete i vy zkusit zhubnout natrvalo? Společnost Stop obezitě připravila tříměsíční program, kam se může každý přihlásit, a dokonce vyhrát i zajímavé ceny. Pomáhat vám budou nejen lidé, kteří již zhubli, ale také odborníci z řad nejlepších českých lékařů a terapeutů. Více informací a registrace na: www.stobklub.cz

Na to, abyste přibrali kilo tuku, byste museli spořádat jídlo s celkovou energetickou hodnotou 30 000 kJ. A to je následující porce - kilo husy, 10 knedlíků, 4 piva, čtvrt kila mazance, čtvrt kila beránka a 400 gramů zelí. A to se vám asi nepodaří.

Mnohem horší je, když si řeknete, že začnete hubnout až od předem stanoveného data. A do té doby - třeba i několik týdnů - se od rána do večera přejídáte.

Jednohubky místo chlebíčků

Abyste i po Velikonocích měli ze sebe dobrý pocit, že jste i přes ty hory dobrého jídla nepřekročili únosnou mez, připravte si například místo kalorických chlebíčků odlehčené jednohubky. Pak jeden tradiční obložený chlebíček nahradíte 60 jednohubkami.

Jednohubka s kolečkem okurky a ochuceným tvarohem má celkem 17 kJ, s kolečkem mrkve a tvarohem 23 kJ, paprikou a netučným tvarohem dokonce jen 14 kJ.

Naproti tomu jeden kaloricky bohatý chlebíček s ruským vejcem má v sobě ukryto celkem 1 230 kJ ( veka - 300 kJ, vlašský salát - 500 kJ, kolečko uheráku - 80 kJ, půl vajíčka - 150 kJ, tatarská omáčka - 200 kJ).

Na tvrdý alkohol zapomeňte

K Velikonocům patří i alkohol. K vykoledovanému vajíčku se mnohdy podává i panák tvrdého alkoholu - někdy samozřejmě i víc. Hrdlem si tak proléváte doslova kalorickou bombu.

Samozřejmě není potřeba o Velikonocích zůstat zcela "na suchu", ale pro vaše tělo je mnohem příjemnější, když si dáte sklenici suchého vína než destiláty nebo sladké likéry.

Pokud pijete větší množství vína, lze si dopřát tento nápoj i bez alkoholu. Energetická hodnota činí 120 až 600 kJ na celou sedmičku vína.

Řidiči-koledníci si zase mohou nalít nealkoholické pivo. Půl litru obsahuje jen 400 kJ. Variantou může být třeba i kofola bez cukru, která je slazená stévií (kofola je jediný kolový nápoj, který neobsahuje škodlivé fosforečnany).