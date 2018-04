Věk silikonů: skutečná prsa poskakují, umělá házejí vlny

Také jste si toho všimli? Dívky z předních příček v soutěžích krásy si pár měsíců poté nechávají zvětšovat ňadra. Netají to, naopak se tím chlubí.

Jak se to dělá Začíná se potvrzením praktického lékaře, že je žena schopna podstoupit operaci. Některé kliniky vyžadují i vyšetření na mamografu a dávají pacientce vyplnit dotazník, který pak zhodnotí psycholog. Snaží se předejít tomu, že budou operovat psychicky nevyrovnanou ženu, která je nespokojená, ať má ňadra jakákoli. Pak vše běží jako před každou jinou operací: nejíst, nepít, narkóza. Zvětšení prsu se dělá třemi způsoby: řez je veden pod prsem, v podpaží nebo na hranici prsního dvorce. Musí být tak velký, aby jím šel vsunout implantát, stačí několik centimetrů. Implantát se vkládá pod prsní sval, dříve se častěji umisťoval pod prsní žlázu. Po zašití dá lékař do rány drén, který odvádí nečistoty. Po probuzení žena cítí bolest na hrudníku, může mít pocit, že se jí špatně dýchá. Za den či dva může jít domů, ale pět dní by měla ležet. Nesmí sundat speciální stahovací podprsenku. Další měsíce by se neměla namáhat, například plavat.

Proto víme, že si nová prsa nechaly udělat Lucie Hadašová, Kateřina Průšová, Petra Minářová, Diana Kobzanová, Hana Mašlíková, Romana Pavelková a desítky dalších děvčat.

To je přece zvláštní. Pochopitelnější by bylo, kdyby se na operaci vypravovaly slečny, které se trápí, že nejsou dokonalé, a na soutěže krásy se ani neodvažují pomyslet. Jenže tady to jsou jiné dívky. Mají korunky jako důkaz, že jsou nejkrásnější ze všech. Znamená to, že nebyly nejkrásnější? Tak jak to, že vyhrály?

Vysvětlit nám to zkouší Česká Miss roku 2007 Lucie Hadašová. "Sice jsem získala titul se svými pidiprsy po tatínkovi, ale pak jsem si začala všímat, že dívky s většími ňadry mají víc pracovních příležitostí. Součástí většiny přehlídek je i předvádění prádla. Podprsenky se předvádějí od béčka nahoru. Takže se automaticky vybírají dívky, které předvedou všechno včetně prádla."

Proč si slečny nenechají vylepšit prsa pěkně potají a pak nevyrazí dobývat svět až s nimi? Kdyby se pak někdo odvažoval tvrdit, že jsou uměle dokonalá, mohly by říct: Dovolte, takový nesmysl!

"Dokud se dívka nedostane do světa modelingu, většinou to neřeší," míní Lucie Hadašová. "Studovala jsem a modeling byl jen zábava a přivýdělek. Když jsem kvůli němu změnila život a přestěhovala se do Prahy, řekla jsem si, že už podstoupím i operaci. A opravdu teď mám víc nabídek."

Zjednodušeně řečeno, funguje to takto: modelky se netají, že si nechaly udělat nová ňadra, protože jim plastičtí chirurgové dávají slevu za to, že jejich dílo na veřejnosti pochválí. Což přiláká další zájemkyně. Žen, které získají pocit, že úprava prsou je nyní záležitost zcela běžná, ba přímo nutná, tak přibývá.

Ať je to vidět, doktore

Přesné statistiky, kolik Češek si ročně nechává prsa upravit, neexistují. Odhady se pohybují okolo dvanácti tisíc, plastičtí chirurgové tvrdí, že jim počet klientek rok od roku roste. Což dokazuje, že silikonová ňadra si nepořizují jen modelky, tanečnice či ženy, které živí jejich vzhled.

"Například mezi mými klientkami je velké množství účetních a také jeřábnic," říká Otakar Lucák, který vede Kliniku plastické chirurgie v Ostravě. "Přicházejí k nám v poslední době stejně běžně, jako chodí pro nové nehty či účes, a mnohé se k tomu již málem stavějí tak, že to ani neberou jako chirurgický operační zákrok."

"Ze silikonových ňader se teď u nás stala opravdu móda a všímám si, že žen s nimi přibývá," potvrzuje Helena Bartoňková, primářka radiologického oddělení na Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kam chodí ženy na vyšetření prsů. "Dělat zásah do těla jen kvůli kosmetickému efektu, to mi nepřipadá v pořádku, i když jsou dnešní materiály kvalitnější než dřív a méně se stává, že by se výplň poškodila."

Zábavné je pročítat internetové diskuse, v nichž si dámy sdělují své zkušenosti se silikony. Dočteme se tam třeba, jak hodně zákrok bolí, kde dělají prsa na splátky, nebo to, u kterého lékaře se vám může stát, že odmítne udělat prsa tak velká, jak si představujete.

"Ženy jsou díky internetu a časopisům někdy tak příliš informované, až máme pocit, že toho o zákroku vědí víc než my," říká Otakar Lucák.

"Když už se rozhodnou, že podstoupí bolest a investují takové peníze, chtějí, aby nová prsa byla pořádně vidět. Rádi uděláme velká prsa za předpokladu, že víme, že budou vypadat esteticky přirozená. Někdy se ale stává, že operovat odmítnu. Například, když žena trvá na nepřiměřené velikosti implantátu v poměru k jejím anatomickým možnostem nebo žádá, aby implantáty zvedly pokleslá prsa. To prostě silikony neumějí."

Podle něj však záliba Češek v plastických operacích není nic výjimečného, prý jsme jen dohnali trend, který je v západních zemích už dlouho.

"Manžel mi operaci rozmlouval, byl přímo naštvaný," říká jednatřicetiletá obchodní zástupkyně Monika z Nového Jičína, která si nechala prsa zvětšit před rokem. Byla přesvědčená, že je má malá, a po dvou porodech s nimi byla ještě nespokojenější.

"Dala jsem mu přečíst články, a když viděl, jak běžná operace to je, uklidnil se. Teď je pyšný, když se za mnou na pláži muži otáčejí. Nikomu jinému jsem to nevyprávěla a nikdo ze známých to nekomentoval. Ale když mám výstřih, prohlížejí si mě. Kolegyně mě pochválily, že se mi zlepšila postava, ale myslí, že je to jen cvičením," tvrdí, ale veřejně se přiznat k zákroku nechce. "Na menším městě bych kvůli tomu mohla být středem pozornosti a o to nestojím."

Kde máš jizvu, miláčku?

Vraťme se k pánům, kteří si teď opravdu jen stěží mohou být jisti, na čem jsou. Pokud si totiž někdo pod pojmem silikonová ňadra představuje výhradně obrovské balony, jaké se začátkem devadesátých let tísnily v červených plavkách Pamely Andersonové, je na omylu. Tato oblast prošla velkým vývojem a plastičtí chirurgové shodně tvrdí: Když je práce dobře odvedena, muž má nyní jen malou šanci silikon poznat.

Těžko tomu uvěřit, zvlášť když si takovou silikonovou výplň můžete osahat ještě předtím, než se dostane tam, kam má. Implantát je nečekaně těžký, a to se jedná o ten, který ňadro zvětší jen o jedno číslo. Položíte ho na stůl a zvláštně se tam chvěje. Že by přece jen něco bylo na tvrzení zkušených mužů, že se silikonová ňadra tak nějak vlní?

Tereza, 26 let

Tak jdou poznat, nebo ne?

"Pokud je implantát větší, než byl původní průměr prsu, nebo byl umístěn pod žlázu, a ne pod sval, mohou být hmatné nebo okem patrné vlnky při okrajích prsu," vysvětluje Otakar Lucák.

"Nesmírně důležité je dodržet poměr velikosti implantátu k šíři prsů a trupu a množství krycích tkání. Zkrátka, některá žena je stavěná tak, že jí velký implantát dát beztrestně prostě nejde. Jedním z dalších pravidel je, že implantát pouze zvětšuje stávající tvar. Proto také žena nemůže příliš očekávat, že jí změníme tvar prsu, to je nesmysl. Ne zcela ideální výsledek lze také poznat například tehdy, když si žena sundá podprsenku, lehne si na záda, ale prsa drží neměnný tvar. Pořád trčí nahoru. Ale pokud je zvolena správná velikost, a navíc je třeba implantát umístěn pod svalem, nejde poznat ani hmatem."

Ale co jizvy? Ty tam přece musí být. "Ano, to v každém případě. Kosmeticky nejméně nápadná je jizva vedená při okraji prsního dvorce přímo u hranice pigmentu. Ale většina těchto jizev je po delším čase tak minimálně nápadná, že i lékař má problém poznat, kde přesně byla," tvrdí Otakar Lucák.

A teď tip pro agentury zabývající se průzkumy veřejného mínění, případně pro studenty psychologie. Neexistují žádné údaje, které by vypovídaly, jaký vlastně čeští muži mají k silikonovým ňadrům vztah. Líbí se jim vůbec tahle současná móda? Nebo jim je spíše k smíchu? To je přece dobré vědět.

"Takový výzkum u nás zatím nikdo nedělal a byl by zajímavý," říká sexuolog Petr Weiss. Podobně jako většina mužů, i on na konkrétní otázku, zda se mu umělá ňadra líbí, odpovídá: "No, mně osobně by to vadilo."

Ve Velké Británii se takového průzkumu zúčastnily téměř dva tisíce mladých Angličanů. Osmdesát pět procent z nich si myslí, že umělá prsa jednoznačně pozná. Uvedli, že je odmítají a dívkám s nimi se záměrně vyhýbají. Stačí si udělat soukromý miniprůzkum mezi českými kamarády. Většinou slyšíte to samé: Silikony? Fuj!

"S tím nemohu souhlasit," oponuje plastický chirurg Lucák. "Většina partnerů s plánovaným kosmetickým zákrokem nesouhlasí. To se ale poté, co zhlédnou výsledek, změní a jsou spokojeni."

A sexuolog Weiss vysvětluje: "Je prokázáno, že mužům nejde o velikost ňader, ale o pevnost. Ta je symbolem mládí, toho, že žena ještě nekojila. Ženám, které si nechávají prsa upravovat, jde podvědomě také o to, aby je měly pevná, protože chtějí zaujmout muže na první pohled. A o ten první pohled obvykle opravdu jde."

Eva, 28 let

Od kontaktních čoček k ňadrům

Generace průkopnic umělých ňader to měla těžší. A to doslova. Do prsou se totiž dávala hmota, u které se později ukázalo, že se na ní usazuje vápník. Prsa časem těžkla a tvrdla. "Říkali jsme jim kamenná prsa, na dotek byla opravdu jako kámen," říká Lucák.

Legendou v oboru je lékař Karel Fahoun, který na umělých ňadrech spolupracoval s Otto Wichterlem. Ano, čtete dobře, právě vynálezce kontaktních čoček vytvořil gel, jímž lékaři poprvé zkoušeli vyplňovat Češkám prsa. Psal se rok 1964.

"Dělali jsme s profesorem Wichterlem klinické zkoušky, v podstatě jsme byli první na světě," říká Karel Fahoun, který řadu let vedl pražský Ústav lékařské kosmetiky. "Jenže když stát prodal Wichterleho patent Američanům, na další možnosti využití gelu se pak tady všichni vykašlali," vzpomíná.

První operace podstupovaly ženy, které měly skutečné problémy, například výrazně asymetrická prsa nebo propadlý hrudník. Až postupně přibývalo operací z čistě estetických důvodů, kdy ženy chtěly prsa zvětšit nebo zpevnit.

Většina majitelek takzvaných kamenných ňader má výplně už vyndány nebo vyměněny. Taková prsa s implantáty totiž potřebují údržbu jako třeba auto a záruka na ně je dva roky jako na každé jiné zboží.

"Uvědomuju si, že teď jsem spokojená, ale nevím, jak budu mluvit za dvacet let. Jsme silikonová generace a těžko říct, co bude, až zestárneme," připouští Lucie Hadašová.

Co tedy bude? To časem zaplaví ordinace důchodkyně se zbytky silikonu, až se jim z penzí podaří našetřit na jejich výměnu? A jak pak taková ňadra vůbec budou vypadat? Lékaři tyto katastrofické vize odmítají.

"Délku životnosti implantátu vám předem nikdo nezaručí, vhodné je jednou ročně chodit na kontrolu pohmatem, co pět let na vyšetření mamologem a hlavně ultrazvukem," říká Otakar Lucák. "Výjimečně se stává, že jsou nadměrně opotřebovány, s tím jsem se setkal třeba u profesionální cvičitelky. Jedenkrát jsem vyměňoval prasklý implantát po zhmoždění hrudníku při autonehodě. U moderních implantátů se již používá typ silikonu, u kterého nehrozí, že po poškození vyteče," vysvětluje.

Každopádně platí, že žena, která si nechá upravit prsa implantáty, musí počítat s tím, že na chirurgickém stole zase někdy skončí. Jednou je bude muset vyndat. A zaplatit další desetitisíce za nové nebo se smířit s prsy, které budou vypadat o něco hůř než v době, kdy tam ještě žádné implantáty nebyly.

Ještě před pár týdny se o zálibě Češek v nových ňadrech psalo především v souvislosti s tím, která známá osobnost si je nechala udělat a jak to dopadlo. Jenže pak na pražské klinice zemřela po operaci prsou jednatřicetiletá matka dvou dětí. Přestože žena zemřela v souvislosti s narkózou a problém by třeba nastal, i kdyby podstoupila jakoukoli jinou operaci, začalo se mluvit o tom, nakolik může být plastická operace nebezpečná.

"Je dobře, že se o tom mluví," říká Karel Fahoun, plastický chirurg s více než padesátiletou praxí, u něhož se vyučila řada dalších lékařů. "Nyní se už sice jedná o běžnou a technicky jednoduchou operaci, ale ani ta není bez rizika. Lékaři to neradi slyší, ale medicína je věda okultní a problém může způsobit třeba i obyčejná injekce. Tak jako není malých a velkých rolí, není malých a velkých operací."

Jak si ženy sdělují zkušenosti



(z internetových diskusí Omlazeni.cz a Ordinace.cz)

Adriana: "Hlavně mám strach, abych se dobře rozhodla o umístění a velikosti. Jeden den jsem rozhodnutá pod žlázu, druhej pod sval, menší, větší, už z toho fakt magořím. Budu mít teď docela fofr, jdu na konzultaci s nosem, pak na operací očí laserem, abych na ty svoje nová prsa pak viděla, momentálně nevidím na blízko. I ten nos bych ráda stihla ještě před prsama."

Ingrid: "Ahoj, holky, jsou mezi vámi takové, které máte řez dvorcem a nesnížila se vám po operaci citlivost bradavek?"

Ela: "Plno holek masíruje, a když jsem se ptala mého doktora, říkal: Jen to ne. To se dělalo dřív u netexturovaných implantátů, kdy se jim muselo pomoct zahnízdit se. Texturované se teď zahnízdí samy a masáží by se pořád vyšplouchávaly z toho místečka, co si tam vytvořily."

Harluca: "Mám čtrnáct dní po operaci, ale prsa se mi zdají dost malá, určitě jsem chtěla větší. Dá se to nějak opravit a vyměnit? Hned, nebo musím nějakou dobu čekat? Máte některá tuto zkušenost?"

Monika: "Dámy, co je pravdy na tom, že silikonová ňadra jsou studenější než normální? Máte je chladná?"

Lenička: "Hýbou se méně než přirozená prsa. Teda asi, já svoje měla měkký a rostlý dolů a ty se hýbaly víc. Kdo má stojaté nebo malé, tak ty se asi také nehýbou."

Když se operace nepovede

Přibývá případů, kdy musí chirurgové opravovat práci svých kolegů. Stává se to i celebritám.

Herečka Sarah Jessica Parkerová už nevypadá tak jako v seriálu Sex ve městě. Její štíhlé tělo teď zdobí obrovská ňadra. Jsou jedním z nových příspěvků na stránkách oblíbeného webu škodolibých brázdilů internetu. Název se dá přeložit jako strašlivé plastické operace. Jde o přehlídku známých žen celého světa, kterým se na hrudi najednou objevilo něco, co tam dříve nebylo. Najdeme tam například herečku Lindsey Lohanovou, o které tvůrci stránek tvrdí, že má nová ňadra téměř pod krkem, či herečku Kate Beckinsaleovou, na které, když má příliš velký výstřih, jsou vidět podivné jizvy.

"Kdysi jsem viděl ženu, která přišla na první kontrolu po zvětšení prsů. Jaké bylo překvapení všech přítomných, když implantát na levé straně nebyl pod prsem, ale pod kůží v oblasti klíční kosti. Přiznala, že doma záhy po propuštění z nemocnice sundala speciální fixační podprsenku a také se asi dosti náruživě věnovala sexu. A tak se stalo, že se ještě nedostatečně přihojený implantát vysunul nahoru ke krku," vypráví plastický chirurg Otakar Lucák.

Potíž je i v tom, že rok od roku přibývají různá zařízení, která nabízejí plastické operace. Ne vždy jsou však zakládána a obsazena plastickými chirurgy. Operují v nich lékaři jiných odborností a bez praxe v oboru. Kosmetické zákroky nehradí zdravotní pojišťovny, a tudíž neexistuje nikdo, kdo by kontroloval kvalitu poskytované péče. Jde čistě jen o dohodu mezi lékařem a klientem. Přibývá tak případů, kdy zkušení plastičtí chirurgové opravují výsledky práce svých kolegů.

Jediným způsobem, jak zjistit, zda je vybraný lékař plastickým chirurgem s dostatečnou praxí, je ověřovat si, jak jsou spokojené jeho předešlé pacientky, a najít si na internetu stránky Společnosti estetické chirurgie. Tam je uveden seznam těch lékařů, kteří mají její certifikaci pro kosmetické plastické operace. Tu mohou získat až na základě atestace z plastické chirurgie, odpracování určeného počtu let v oboru a dále musí prokázat, že odoperovali společností stanovený počet kosmetických operací pod vedením staršího kolegy.