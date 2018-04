Vědci znají gen, jenž 'řídí' infarkt

Badatelé napsali v odborném časopisu New England Journal of Medicine, že jejich poznatek by mohl vést k novým typům léčby.

Vědci sledovali po 18 měsíců u 470 zaměstnanců ze státu Jižní Karolína, jak se jim v tepnách vytvářejí usazeniny. Dobrovolníkům odebrali vzorky DNA a na jejich základě zkoumali gen ALOX5. Při předběžných výzkumech vyšlo najevo, že tento gen má hlavní úlohu při vzniku arteriosklerózy.

Badatelé zjistili, že těm osobám, jejichž gen ALOX5 neměl obvyklou formu, více než ostatním kornatí tepny, což je příznak arteriosklerózy. Podle nich měla vyšší riziko tohoto druhu jedna z pěti sledovaných osob.

V této skupině ještě ti, kteří jedli více tuků a vajíček, měli vyšší riziko rozvoje arteriosklerózy. U těch, kteří pojídali více ryb, jako je tuňák nebo losos, se riziko naopak snižovalo.

"Nejvýznamnějším aspektem studie těchto nových zjištění je skutečnost, že z hlediska arteriosklerózy účinky genu ALOX5 závisejí na stravě," prohlásil profesor James Dwyer.