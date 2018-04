Vědci zkoušejí vyrobit živý zub

Společnost Odontis, kterou vytvořila londýnská univerzita King's College, získala dotaci 500 tisíc liber, aby v příštích dvou letech zjistila, jak tento postup funguje u lidí.

Metoda vědců z laboratoří King's College spočívá v implantaci zvlášť upravené kmenové buňky do vybraného místa v dásni. Z této buňky se posléze vyvine nový zub. Badatelé zjistili, že u člověka by to mělo trvat dva měsíce.

"Předností této metody je skutečnost, že jde o živý zub. Ten je k okolním tkáním mnohem ohleduplnější než protéza," řekl BBC profesor Paul Sharpe.

Nová technika ale nebude dostupná dřív než za pět let. Cena nového živého zubu by neměla v Británii přesáhnout cenu protézy, tedy patnáct set až dva tisíce liber.