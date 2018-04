Vědci zkoumají, jak červi léčí alergie

Například to, že někteří paraziti se tak dobře adaptovali v lidském těle, které využívali jako hostitele, že když byli vyhubeni, mělo to nečekané nepříznivé důsledky.

Ulcerózní kolitida je střevní nemoc, kterou způsobuje nadměrná reakce imunitního systému. Bílé krvinky napadají střeva, jako kdyby to byl nepřítel, a ta začínají krvácet.

Anna Glanzová touto nemocí trpěla. Měla strašné křeče a časté a intenzivní průjmy. Nemoc není léčitelná.

Anna se teď zapojila do experimentální léčby, kterou vede doktor Joel Weinstock, odborník na střevní nemoci. Snaží se chorobu léčit tím, že podává červy.

Každý týden přichází Anna na Weinstockovu kliniku a vypije dávku vajíček červů. Říká, že to stojí za to. "Myslím, že o nich neuvažuji jako o živých organismech, ale je to jako bych brala pilulky nebo něco podobného. Snažím se nemyslet na ně jako na něco nechutného. Už jsem nemohla žít jako doposud. Byla jsem odhodlaná zkusit cokoli. Prostě jsem chtěla, aby mi bylo dobře."

Červi rostou uvnitř jejího těla a po několika týdnech vyjdou ven. Výsledkem jejich pobytu ve střevech je, že nemoc je na ústupu. Anna už netrpí žádným z jejích symptomů.

Vědci zkoumají vztah červů k alergiím

Doktor Weinstock tvrdí, že jsme si červy vypěstovali a nyní je potřebujeme. Předtím, než byli červi ze střev lidí západních států zhruba před padesáti lety vymýceni, nebylo o alergiích způsobených přehnanou reakcí imunitního systému slyšet. Dnes však v Británii trpí nějakou formou alergie třetina lidí.

Vědci se snaží zjistit, jestli je spojení mezi střevními červy a alergiemi. Chtějí vědět, zda červi dokážou nějak utlumit imunitní systém tak, aby mohli žít ve střevech a nebyli napadáni.

"Červi potřebují k přežití lidi. Jsou v podstatě naší součástí a je možné, že jsme se stali na sobě vzájemně závislí. Odstraňování červů vede k poruše našeho imunitního systému," říká Weinstock a dodává, že lidé z nich mají neoprávněný strach.

Připouští, že nikdo samozřejmě nechce jít na záchod a vidět v míse kroutící se červy.

Vědec: Senná rýma je téměř pryč

Dalším vědcem, který se zabývá užitečností střevních červů, je akademický výzkumník Alan Brown, který sbíral na zahraničních cestách měchovce. Ti se drží ve vodních kapkách nebo ve vlhké půdě a při kontaktu s pokožkou se provrtají dovnitř těla a zamíří ke střevům. Přisají se k jejich stěnám a pijí životadárnou krev.



V západních zemích, kde jsou lidé dobře živeni, nemá mírné zamoření střev červy žádné vedlejší účinky.

Doktor Brown zkoumá pod mikroskopem svoji vlastní stolici a snaží se zjistit, kolik červů v nich právě žije. "Vzhledem k počtu vajíček jich je v mých střevech kolem tří stovek měchovců." Ukázalo se, že červi na něho mají kladný vliv - jeho senná rýma téměř zmizela. On sám nyní využívá měchovců k vývoji léku na astma.