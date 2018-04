Vědci vyvinuli vakcínu proti kokainu

„U lidí, kteří touží přestat s užíváním této drogy, by vakcína mohla být velmi užitečná. V určitou chvíli se většina uživatelů drogy dostává do pokušení a fáze recidivy, ale u těch, kteří dostanou vakcínu, se nedostaví povznášející účinek drogy a ztratí o ni zájem,“ věří profesor psychiatrie Tom Kosten, který se svou ženou, neuroložkou Therese, pracuje na vývoji preparátu.

V současnosti je vakcína ve fázi klinických testů. Podle odborníků z Baylor College of Medicine stimuluje imunitní systém tak, aby na skutečnou drogu zaútočil a zlikvidoval ji. Normálně je přitom imunitní systém člověka neschopen rozpoznat molekuly kokainu a jiných drog, protože jsou příliš malé, a nedokáže proti nim vytvořit protilátky. Aby pomohli imunitnímu systému, připojili Kostenovi neaktivní molekulu kokainu k neaktivní bílkovině cholery. Imunitní systém teď nejenže vytvoří protilátky proti tomuto spojení, které je zdraví neškodné, ale dokáže už rozeznat také holou drogu, která se dostane do krevního oběhu. Protilátky se pak k molekulám kokainu připojí a vyruší jeho extatické účinky na organismus, takže dojde ke zrušení závislosti.

„Je to velmi chytrý nápad. Vědci strávili několik posledních desetiletí řešením toho, jak fungují mozkové dráhy odměňování a jak drogy jako kokain tento systém ovládají. Ukazuje se, že tyto dráhy je těžké znovu přepojit, když byly jednou napadeny drogou. Ale vakcína to všechno obchází,“ uvedl profesor David Eagleman, neurolog z Baylor College of Medicine.