Vědci vyvíjejí vakcínu proti rakovině

To je druhé nejčastější onemocnění krvetvorby. "Nyní budeme sledovat účinky vakcíny, a pokud se prokáže, že jsou léčebné výsledky dobré, začneme pracovat na výrobě dalších vakcín s širším použitím," vysvětlil šéf výzkumného týmu Roman Hájek.

Lékaři odmítají o vakcíně hovořit jako o zázraku. "Ničím takovým samozřejmě není. Nenahrazuje chirurgickou léčbu ani léčbu cytostatiky. Ale může významně pomoci při léčbě imunitního systému, který u onkologických pacientů přestal fungovat," dodal Hájek.

Vakcína posiluje imunitní systém a doslova učí imunitní buňky těla nádor v těle rozpoznat jako cizí věc, kterou je nutné zničit. Nemá přitom téměř žádné vedlejší účinky.

"Proto ji podáváme pacientům, kteří jsou po chirurgickém zákroku a následné léčbě cytostatiky či ozařováním. Tedy v době, kdy je jejich nemoc zklidněná. Preparát, který se vyrábí každému z pacientů 'na míru', zjednodušeně řečeno z jejich vlastního nádoru, jim pak píchneme v několikanásobném cyklu pod kůži. Jako při očkování proti tetanu," vysvětlil primář oddělení klinické hematologie Miroslav Penka.

První výsledky vakcinace by měly být známé za dva roky. Profesor Pavel Klener, přední onkolog, považuje tento způsob léčby za velmi nadějný: "Bude to možná zázrak v léčbě rakoviny, ale musíme si počkat na výsledky testů. A to už zítra či pozítří nebude. Velmi nadějné výsledky ve vývoji vakcíny při léčbě rakoviny má i hematologický ústav."

Dobré výsledky vakcín například u karcinomů ledvin či kůže vykazují už vědci některých západoevropských zemí. "Chceme dojít tak daleko, že budeme schopni očkovat preventivně rizikové pacienty, tedy ty, u jejichž příbuzných se nádory vyskytují často, a také samozřejmě děti," naznačil Hájek.