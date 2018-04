Vědci vědí, kde si v mozku představujeme bolest

Vědci mozková centra "představované" bolesti odhalil poté, co několik testovaných osob střídavě sahalo do vlažné a do velmi horké vody.

Mozkovou činnost těchto osob zaznamenával tomograf, který upozornil, že bolest pociťovaná ještě před dotykem s horkou vodou vychází z jiné části mozku, než se očekávalo.

Mechanismu, v němž představa vyvolává bolest v jiné části mozku než bolest skutečná umožňuje, aby se lidé vyhýbali předem skutečnému poškození organismu, k němuž může bolestivý zážitek vést.

Vědecký tým bude v budoucnu hledat způsob, jak vyřadit z činnosti tato nově objevená mozková centra u pacientů, kteří trpí chronickými, ovšem jen domnělými bolestmi.