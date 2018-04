Vědci varují před „dietními“ potravinami

Je to tím, že mnohé potraviny se vydávají za dietní, i když to tak není. Vyplývá to ze setkání vědců a lékařů, kteří se věnují zdravé výživě a bezpečným potravinám. O nebezpečí, které přinášejí "zdravé potraviny", jednali na půdě Akademie věd.

Přednosta 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Štěpán Svačina upozornil, že na trhu se objevuje stále více potravin, které se "tváří" jako dietní, ačkoliv je tomu naopak. "V podstatě jde o klamavou reklamu. Třeba diapárky nejsou ani náhodou dietní," varuje profesor.

Také Jiří Totušek z Masarykovy univerzity v Brně říká, že diabetologové už dávno pacientům radí: "Vyhýbejte se diapotravinám a jezte raději běžná jídla."

Štěpán Svačina tvrdí, že klamavé reklamě na potravinách, které se vydávají za velmi zdravé, či se dokonce nabízejí jako vhodné pro diabetiky, brzy v Česku odzvoní.

"Jsem o tom přesvědčen. Je to celoevropský trend. Buď se tedy takzvaný diapárek bude jmenovat jinak, anebo si na přiloženém nápisu kupující přečte, že tato uzenina není v žádném případě vhodná pro diabetiky a že na jeho pravidelné konzumování mohou tito nemocní doplatit, zdravé lidi nevyjímaje," varuje lékař.

I zdraví lidé se například pravidelným konzumováním diapárku vystavují riziku onemocnění cukrovkou. To u nich může vzrůst až na čtyřicet procent. Téměř stejně, jako když si na procházce u stánku rádi pochutnáváte na opékané klobáse.

Varování vědců se však netýkají jen nezdravých potravin s klamavou předponou dia, ale i jinak zdravé zeleniny, která se v podobě různých vysokokalorických salátů s majonézou či olejem nebo nevhodným konzervováním vydává za zdravou, ačkoliv je tomu naopak.

Obezita ohrožuje ekonomiku zdravotnictví

Odborníci, kteří v Akademii věd diskutovali o zdravé výživě, upozorňují, že Češi patří kvůli oblibě kalorických jídel k nejvíce obézním v Evropě. Hůře jsou na tom jenom Řekové a muži z bývalé Jugoslávie. Obéznější než Češky jsou jen Rumunky, Řekyně a ženy ze zemí bývalé Jugoslávie.

Rychlé stravování, které do Česka proniklo z USA, tam má na svědomí 30 procent obézních lidí a dalších 40 procent trpí nadváhou. Ročně Američané vydají za léčbu nemocí, které souvisejí s obezitou, 120 miliard dolarů.

I když tyto náklady v Evropě dosud nikdo nespočítal, internista a obezitolog Petr Sucharda říká, že i v Česku začíná být nákladná léčba cukrovky, ischemické choroby srdce, selhání ledvin či vysokého tlaku ekonomickým problémem.

"V nejčernějším scénáři může tento trend vyústit až v kolaps zdravotnictví," předpovídá profesor Svačina.