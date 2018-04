Vědci oživili smrtící španělskou chřipku

Po devíti letech práce obnovili američtí odborníci viry španělské chřipky, která zdevastovala Evropu i svět na konci první světové války.

Zjistili, že tyto viry jsou 39tisícinásobně nakažlivější než jakýkoli jiný dosud známý chřipkový virus.

Práce vědců připomínala špatný horor: k rekonstrukci viru byly použity plíce obětí konzervované ve formalinu i ostatky ženy vykopané z věčně zmrzlé půdy na Aljašce.

Na základě výzkumu těchto tkání byl postupně sestaven genetický kód ničivého viru.

Přitom se ukázalo něco zcela netušeného: zárodky španělské chřipky se zřejmě přenesly na lidi přímo od ptáků - bez toho, že by se nějak kombinovaly s původci lidské chřipky. Něco takového vědci dosud považovali za vyloučené.

Americká zjištění jen posilují obavu z nynější epidemie v Asii, která zatím hubí hlavně divoké ptáky a domácí drůbež.

Doktor Jeffrey Taubenberger, pod jehož vedením byl původce španělské chřipky "restaurován", se domnívá, že virus v Asii již mutuje tak, aby se dokázal přenést na lidi.

Nová pandemie by si podle odhadů OSN mohla vyžádat pět až 150 milionů mrtvých. - více zde

Zatímco nejnižší odhad odpovídá ničivosti chřipkových epidemií z let 1957 a 1968, nejvyšší odhad znamená, že svět může opět zažít to, co se odehrávalo na konci první světové války.

Tehdejší španělská chřipka překonala všechny hrůzy zákopové války. Ani kulomety a otravné plyny, ba ani nejkrvavější diktátoři jako Adolf Hitler, Mao Ce-tung či Josif Stalin nedokázali zabít tolik lidí a tak rychle jako tato nemoc.

Jen součet obětí na všech frontách druhé světové války a v týlu válčících stran byl vyšší než smrtící bilance španělské chřipky.

Strach, že nynější ptačí chřipka může proniknout mezi lidi a přerůst v podobný "bič boží", již vedl amerického prezidenta George W. Bushe k požadavku na použití armády, pokud by taková nemoc pronikla na území Spojených států.

Podobná akce by musela probíhat pod federálním vedením, což je zatím v rozporu s americkými zákony.

USA nyní chystají plán na obranu před pandemií chřipky a na pátek jsou do Bílého domu pozváni předáci největších firem vyrábějících protichřipkové vakcíny.

Vědci se totiž shodují na tom, že nové celosvětové epidemii chřipky se lidstvo nevyhne. Jedinou otázkou je, kolik obětí si vyžádá.

Zatímco na nevyhnutelnosti obří chřipkové epidemie se vědci shodují, americké rozhodnutí zveřejnit údaje o genetickém kódu viru španělské chřipky je pro ně zdrojem sporů a obav ze zneužití této informace.

"Existuje teoretické riziko, že jakýkoli molekulární biolog s dostatečnými vědomostmi může tento virus obnovit," varoval například britský virolog John Wood.