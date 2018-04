Vědci objevili lepší způsob testování rakoviny

Každý rok je rakovinou děložního hrdla postiženo na půl milionu žen. Češky jsou bohužel nechvalně proslulé tím, že u nich výskyt tohoto typu rakoviny vysoce převyšuje průměr EU. Zatímco u nás připadá na sto tisíc žen jednadvacet případů, například ve Francii je výskyt poloviční.

Odborníci tvrdí, že za tuto kritickou situaci může především velmi nízká frekvence preventivních prohlídek, které Češky absolvují. V ČR chodí totiž na tyto prohlídky přibližně jen třetina žen, kdežto v ostatních zemích EU se tento průměr pohybuje od padesáti do osmdesáti procent. Přitom jsou však preventivní prohlídky právě tím nejúčinnějším krokem v boji proti tomuto agresivnímu onemocnění.

V naprosté většině ordinací se používá klasické cytologické vyšetření, při kterém se pod mikroskopem provede analýza stěru. Ukazuje se však, že toto vyšetření je nedostatečné.

Vědci teď přišli s novým počítačovým testem The ThinPrep Imager (TPI), který je schopný buněčné abnormality diagnostikovat mnohem přesněji, uvedl to The British Medical Journal.

Použití TPI se testovalo na 55 146 Australankách, kterým bylo současně provedeno i klasické cytologické vyšetření. Zatímco běžně používaná metoda odhalila 7,7 případů na tisíc vyšetřených žen, TPI odhalilo buněčné abnormality u devíti případů.

Navíc diagnostická přesnost nového testu umožňuje prodloužit intervaly mezi jednotlivými testováními a odbourává nutnost některá testování opakovat.

Test TPI v současné době prochází etapou schvalování, aby mohl v masivním měřítku vystřídat klasické vyšetření.