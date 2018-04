Vědci nalezli způsob, jak zabránit množení viru eboly

O svém výzkumu informovali v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Podle expertů tento objev umožní významně rozšířit laboratorní zkoumání eboly, které bylo dosud kvůli vysokému ohrožení omezeno na několik málo specializovaných pracovišť na světě.

Ebola patří k nejnebezpečnějším virovým chorobám na světě. Přenáší se tělesnými tekutinami včetně slin. Na rozdíl od řady jiných virů však virus eboly dokáže bez problémů přežít i mimo tělo svého hostitele. Způsobuje silné krvácení a rychlou smrt asi u 80 procent nakažených. Proti nákaze neexistuje účinný lék či očkování.

Ebola se smí zkoumat pouze v laboratořích s vysokou, takzvanou čtvrtou úrovní bezpečnosti, kde výzkumníci používají speciální ochranný oděv. V laboratoři je navíc podtlak, aby při případném úniku vanul vzduch spíše do místnosti než ven.

Wisconsinští vědci však nyní přišli s objevem, který by mohl riziko práce s ebolou významně snížit. Zjistili totiž, že po vyjmutí genu VP30 ze souboru celkem osmi genů, které nemoc způsobují, ztratí virus eboly schopnost dalšího rozmnožování. Podle expertů to znamená, že zkoumání eboly bude v budoucnosti bezpečnější a bude ho možné provádět v daleko více laboratořích, než tomu bylo dosud. Tím by se měla zvýšit šance, že se vědcům podaří nalézt účinný lék nebo vakcínu.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) si ebola od roku 1976, kdy byla poprvé zaznamenána, vyžádala více než 1000 lidských životů. Jedna z posledních epidemií vypukla na sklonku loňského léta v Ugandě, kde zemřely nejméně dvě desítky nakažených.