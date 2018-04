Vědci izolovali molekulu, která léčí malárii

Strychnopsis thouarsiii z čeledi chebulovitých či lunoplodovitých se vyskytuje pouze na tomto ostrově v Indickém oceánu a roste v deštných pralesích v jeho východní části.

Tým doktora Philippa Rasaonaiva z madagaskarského ústavu pro aplikovaný výzkum v rostlině objevil první přirozeně se vyskytující molekuly, jež zabíjejí parazita malárie, když prochází játry v prvním stadiu nemoci.

Většina léků se zaměřuje na parazita v době, kdy už prošel játry a vstoupil do krevního řečiště.

"Snad do jednoho dvou let budeme schopni říci, že by to mohl být významný objev pro Afriku v boji proti malárii," zdůraznil vědec. Vývoj nového účinného léčiva z této rostliny však bude podle odborníků dlouhý a složitý.

Malárie patří k nemocem, které na světě každoročně zabíjejí nejvíce lidí. Každý den jí v Africe podlehnou dva tisíce dětí, přičemž stále větším problémem je rezistence vůči antimalarickým lékům.

Strychnopsis thouarsii roste pouze v nevelkých výškách v blízkosti vody na východě Madagaskaru, který je proslulý svou jedinečnou biodiverzitou.