Vědci hledají pilulku na hubnutí

Zatím nejnovější objev na toto téma zveřejnili těsně před koncem roku němečtí vědci: podle nich stačí pít více pramenité vody.

Doporučují nejméně dva litry denně - v takovém případě totiž lidé spálí navíc průměrně 215 kalorií. Voda totiž stimuluje tu část nervového systému, která reguluje metabolismus. Pozor ale, perlivé sodovky natož limonády tuto moc nemají.

V listopadu zase britští vědci z Imperial College oznámili, že našli gen otylosti. Má jít o gen s označením GAD2, který výrazně zvyšuje chuť k jídlu. Jinými slovy, kdo má tento gen aktivní, přejídá se.

Zní to sice spíše jako špatná zpráva, opak je však pravdou - pokud se potvrdí domněnky vědců, lze právě díky tomuto objevu s kily navíc snáze zatočit. Například tak, že by se ohrožení jedinci už od dětství naučili správně sestavovat svůj jídelníček tak, aby po něm zbytečně nepřibírali.

Britové však zároveň upozorňují, že ani zmíněný gen rozhodně není jedinou příčinou otylosti. Za kilogramy navíc mohou často zděděné geny, ale zřejmě nejen ty - britští vědci totiž loni našli hormon, který ovlivňuje, kolik člověk váží. Pokud je ho nedostatek, jdou kila nahoru, tvrdí vědci.

Hormon označovaný jako PYY3-36 totiž reguluje pocit hladu. Obézní dobrovolníci, jimž vědci podali dvě hodiny před jídlem nitrožilně dávku tohoto hormonu, zkonzumovali z nabídky na švédském stole proti normálu o 30 procent kalorií méně. Účinek trval ještě po 24 hodinách.

Dobrá zpráva: podávání hormonu nejspíše nemá žádné vedlejší účinky. Špatná zpráva: vývoj léku z hormonu potrvá ještě několik let. Je například otázka, jak by vypadal - pilulky to totiž být nemohou, neboť hormon se v žaludku příliš rychle rozkládá.

Některé další výzkumy se nepídily po zázračné "hubnoucí" pilulce, ale spíše zkoumaly zajímavé jevy souvisící s hubnutím. Australané tak například tvrdí, že hubnutí napomáhá alkohol. Podle nich totiž rozpouští nadbytečný tuk uložený v těle.

Své závěry opírají vědci z univerzity a nemocnice v Melbourne o studii, která zjistila, že přiměřené pití alkoholu - které vědci stanovují maximálně na čtyři sklenky denně pro muže a dvě pro ženy - má příznivý dopad na hladinu cholesterolu. Podobné účinky má mít i káva: vědci zjistili, že po požití kofeinu začínají svaly odčerpávat energii namísto z uhlohydrátových zásob přímo z tuku.

Dalším hitem v boji s kilogramy navíc se stává akupunktura a vůbec čínská medicína. A někteří lidé kvůli ní neváhají ani s cestou do Číny - tam mimo jiné vznikla už i speciální nemocnice zabývající se právě snižováním váhy. Klienty čeká ráno akupunktura, odpoledne jednoduchý taneční aerobik a samozřejmě také dietní jídelníček.