Vědci: Dyslexii způsobuje vadný gen

V odborné publikaci Proceedings of the National Academy of Sciences vědci z helsinské univerzity tvrdí, že dyslexii nejspíš způsobuje vada genu DYXC1.

Dosud měly vědecké teorie za to, že lidé s touto poruchou, ačkoli mají z velké části průměrnou nebo spíše nadprůměrnou inteligenci, zpracovávají informace v odlišné části mozku než ostatní.

V jiných studiích se soudilo, že dyslektici užívají při mluvení pravou stranu mozku místo levé, která je pro vytváření slov lépe uzpůsobena.

Teorie však v zásadě nevylučovaly, že dyslexie by mohla mít genetický základ. Finští badatelé provedli testy ve dvaceti rodinách, v nichž se dyslexie často vyskytuje. Zjistili, že mnoho příslušníků těchto rodin má porušený gen DYXC1.

Vědci zatím nejsou schopni říci, jakou přesně úlohu tento gen v souvislosti s dyslexií má, myslí si však, že mohou určit, kdo je rizikový.

Gen DYXC1 podle nich možná pomáhá buňkám vypořádat se se stresem.

Zároveň ale vědci podotýkají, že je třeba provést další výzkumy. Připouštějí, že dyslexie může souviset také s vadami jiných genů.