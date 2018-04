Vědci: Čokoláda chrání srdce

Doktorka Mary B. Englerová z Kalifornské univerzity v San Francisku totiž se svými kolegy zjistila, že hořká čokoláda chrání srdce a oběhový systém, protože díky vysokému obsahu flavonoidů zlepšuje funkci cévní výstelky a zvyšuje schopnost cév se roztahovat.

Výsledky své studie vědci uveřejnili v červnovém čísle časopisu Journal of the American College of Nutrition.

Hořká čokoláda se získává z rostliny Theobroma cacao, která sama obsahuje flavonoidy. Díky nim působí čokoláda jako antioxidant, chránící tělo před ničivým vlivem volných radikálů.

Studie se účastnily dvě desítky dobrovolníků, kteří po dva týdny denně konzumovali téměř pět deka hořké čokolády s vysokým nebo nízkým obsahem flavonoidů.

Vědci sledovali ultrazvukem schopnost jejich tepen roztáhnout se - na začátku studie a po dvou týdnech konzumace čokolády. Mezi oběma skupinami byly výrazné rozdíly. Zlepšení zmíněné funkce je důležité pro snížení kardiovaskulárního rizika.

A ještě jedna dobrá zpráva nakonec: vědci nezjistili, že by konzumace zmíněného množství čokolády zvyšovala obsah tuků v krvi, krevní tlak či hmotnost. Platí to však o hořké, o mléčné nikoliv, protože zde je na úkor blahodárného kakaa mnoho cukrů a tuků.