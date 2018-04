Večírková sezona pleti nesvědčí. Naučte se ji chránit před nejhorším

0:30 , aktualizováno 0:30

Podzimní a zimní dny se oproti létu zpravidla pojí s výraznějším líčením. Navíc častěji vyrážíme na večírky – a co si budeme povídat, make-up nám na pleti mnohdy zůstává dlouho do noci, někdy i do rána. Co to s ní udělá? Ptali jsme se českých dermatologů a vizážistů.