Večírková móda je plná třpytu i volánků

Lenka, módní redaktorka

Lenku vídáme nejčastěji se dvěma obrovskými kufry na kolečkách. Neustále přiváží a odváží z obchodů do redakce to nejlepší z módy, studuje zahraniční časopisy a sama šije pro svoji značku Lennie. My ostatní jí závidíme, že jí sluší úplně všechno. Ano, i letošní hit - teplákovité kalhoty s nízkým sedem.

Karin, produkční

Jestli existuje na světě někdo, kdo zařídí úplně všechno, je to Karin. Přemluví k focení i ty nejnesmělejší dámy a dokáže na jedno místo v jednu chvíli dostat fotografa, vizážistku, stylistku a slunce bez mráčku. Při běžném focení nebývá za hvězdu jako dnes na těchto stránkách, ale bez ní by to zkrátka nešlo.

Zářivé hvězdy večírků

Karin: Korzetové šaty, Reserved, 1 099 Kč; bolerko, Reserved, 899 Kč; punčocháče, Marks&Spencer, 285 Kč; boty, Debenhams, 899 Kč Lenka: Sukně, Marks&Spencer, 1 085 Kč; top, Vero Moda, 899 Kč; bolerko, Marks&Spencer, 1 465 Kč; boty, Topshop, 2 895 Kč; náušnice, Pink, 219 Kč; náhrdelník, C&A, 298 Kč



Módní guru

Volánkové bolerko, Reserved, 899 Kč; perlový náhrdelník, C&A, 298 Kč; kabelka, 1 810 Kč; pásek, Retro Vintage Clothes, 550 Kč; kabelka s kameny, Debenhams, 1 099 Kč; legíny, H&M, 599 Kč



Pracovní relax

Pouzdrové šaty, Debenhams, 2 899 Kč; vesta z peří, C&A, 1 098 Kč; flitrové legíny, Mango, 799 Kč; lodičky, Debenhams, 1 099 Kč



Co si vezmu na sebe?

Korzet, H&M, 899 Kč; náhrdelník, H&M, 599 Kč; sako, C&A, 989 Kč; tylová sukně, Retro Vintage Clothes, 950 Kč; náramek, Next, 419 Kč



Šťastný a veselý