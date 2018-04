Sedm věcí, kterými manžel škodí vašemu zdraví

Každý ví, že manželství není procházka růžovým sadem a v každém partnerském vztahu to čas od času zaskřípe. Věděla jste ale, že život po boku vašeho manžela může mít také dopad na vaše zdraví?

Začnete přibírat na váze

Spokojené manželství může mít kupodivu jeden negativní účinek – oběma partnerům hrozí přibírání na váze. Tento poznatek světu oznámili odborníci ze Southern Methodist University, kteří ve své studii zjistili, že lidé žijící ve šťastných manželstvích mají větší pravděpodobnost časem přibrat na váze.

Jedním z možných příčin tohoto jevu může být podle výzkumníků fakt, že svobodní lidé se více starají o svou váhu, aby zaujali potenciálního partnera. Vdané ženy však svou váhu přestanou sledovat, což může nakonec vést až k obezitě a zdravotním problémům, které jsou s ní spojené.

Pijete více alkoholu

Pokud jste se provdala za muže, který si rád po práci či o víkendu dopřeje pár piv či několik skleniček vína, nejspíš začnete brzy popíjet s ním. Výzkum prezentovaný na American Sociological Association ukázal, že vdané ženy mohou být ovlivňovány pitnými návyky svých manželů.

Ženatí muži obvykle pijí ve stejné míře jako za svobodna, ale ženy v manželství popíjejí alkohol více než před uzavřením sňatku. Pravděpodobně proto, že se snaží udržet krok se svými manželi.

Jeho chrápání může ohrožovat váš spánek a sluch

Odborníci při svých výzkumech zjistili, že spaní s partnerem, který chrápe, velmi narušuje váš hluboký spánek a také zhoršuje sluch. Partnerovo chrápání, které druhému nedovolí spát, vyústí v únavu, malátnost a horší soustředění, z čehož mohou plynout další zdravotní potíže, varuje wellness odbornice a koučka Petra Řehořková.

Chrápání je většinou způsobeno tím, že vzduch v dýchacích cestách naráží na překážku, kterou rozechvěje. Tou může být snížené měkké patro, rozšířená tkáň v nosohltanu nebo zhoršená nosní průchodnost vzniklá opět povolenou tkání či nachlazením.

Boj o život Ve spánku přestane dýchat a tělo bojuje o kyslík. Co je spánková apnoe

Pravé příčiny chrápání zjistí odborná lékařská vyšetření. Na jejich základě určí lékař vhodnou léčbu, která se liší podle typu chrápání.

„Pokud se jedná o kosmetickou vadu způsobenou uvolněním tkáně v horním patře ústní dutiny, odstraní tuto překážející tkáň laserový paprsek. Po ošetření laserem se problém velmi rychle, řekněme do měsíce, upraví. Pokud je patro jen lehce snížené, stačí na něj jeden desetiminutový zákrok. Je-li patro snížené více, jsou zapotřebí i tři nebo čtyři zákroky. Je to zcela bezbolestné a klienta to nijak neomezí. S tímto typem příčiny chrápání se potýkají většinou lidé s nadváhou, proto je jednou z podmínek úspěšného řešení také získání zdravé hmotnosti. A jestliže v budoucnosti opět přiberou, bude zapotřebí zákrok opakovat,“ uvedla Petra Řehořková.

A dodala, že plastika jiných částí dýchacího ústrojí spjatých s chrápáním je prováděna chirurgicky nebo radiofrekvenční termoterapií a léčbu spánkové apnoe řeší přetlakový přístroj.

Jeho vousy vám mohou způsobit kožní potíže

Nejspíš jste si povšimla současného trendu vousáčů a nový zarostlý vzhled vašeho manžela se vám líbí, ale vězte, že vousy nejsou zrovna nejhygieničtějším trendem. Podle expertů jsou vousy na obličeji hrubší než normální vlasy a umí zachytit více nečistot a bakterií, které se pak drží kolem nosu a úst zarostlého muže.

Pokud se váš manžel dotýká vousů špinavýma rukama, bakterie se rozšíří po celé tváři a způsobí kožní problémy. Navíc vousy mohou tyto kožní potíže zakrývat a vy ani váš manžel si tak nemusíte všimnout infekce, dokud se nerozšíří na vás a vaši pleť. Pokud váš manžel zvolil zarostlý vzhled, měl by dbát na zvýšenou hygienu, vousy si pravidelně mýt a kontrolovat stav pokožky pod nimi.

Hádky mohou zpomalovat hojení ran

Ve stresujícím vztahu je i fyzická bolest horší než ve šťastném manželství. Vědci z Ohio State zjistili, že puchýře na kůži se déle hojily u párů, které spolu moc nevycházely a často se hádaly, než u párů, jejichž komunikační způsoby byly pozitivnější.

Za tímto zvláštním jevem stojí oxytocin, často označovaný jako hormon lásky, který pomáhá chránit naše tělo. Ženy spokojené se svým partnerským vztahem mají vyšší hladinu oxytocinu než ženy žijící v problémovém vztahu. A vyšší hladiny oxytocinu také podle odborníků znamenají rychlejší hojení ran.

Ohrožuje vaše srdeční zdraví

Nešťastné a stresující manželství vám může, jak se říká, zlomit srdce. To je dokonce vědecky potvrzeno. Studie vědců z Michigan State University zjistila, že starší ženy žijící ve špatně fungujících manželstvích mají zvýšené riziko srdečních onemocnění v porovnání se ženami, které jsou se svými manžely spokojené.

Život v nefunkčním manželském svazku negativně více ovlivňuje ženy než muže, jelikož ženy své nepříjemné pocity často potlačují a tím zvyšují stres na srdce.

Sex může způsobit alergickou reakci

Jedná se o vzácný jev, ale některé ženy mohou zažívat fyzickou alergii na sex, lépe řečeno na bílkoviny v partnerově spermatu. Alergie se ohlásí bolestí, pálením a svěděním při kontaktu se spermatem.

Gynekolog Jan Cibulka z Centra reprodukční imunologie Fakultní nemocnice Plzeň však podotkl, že tak, jako ne každá bolest hlavy je migréna, ne každá nepříjemná reakce na pohlavní styk musí být hned alergií.

„Alergie je přesně vymezený biomedicínský pojem. Jedná se o abnormální, přehnanou reakci na běžně se vyskytující látky (antigeny) z našeho okolí. Je vždy zprostředkovaná protilátkami třídy E, které propojí antigen a receptory žírných buněk rozptýlených v našich tkáních. Tyto žírné buňky následně prasknou a uvolní svůj obsah. Tím se vyvolá škála příznaků souhrnně označovaná jako zánět, tedy svědění, pálení, bolest, zvýšená slizniční sekrece, otoky, zarudnutí někdy i puchýře,“ objasňuje lékař.

A dodal, že v krajním případě pak může dojít k systémové reakci organismu, která může přivodit i smrt. Tomuto stavu říkáme anafylaxe a anafylaktický šok.

„Existují sice laboratorní studie, které prokázaly, že existují imunoglobulíny třídy E s vazbou na spermie, popřípadě i jiné složky ejakulátu, ale v klinické praxi se s tímto type alergie nesetkáváme. Což ovšem neznamená, že proti spermatu nemůže vzniknout imunitní odpověď. Může a má následně značný význam ve vztahu k plodnosti, nepůsobí tedy ve smyslu ohrožení ženy alergickou reakcí,“ uvedl doktor Cibulka. Výše zmíněné příznaky zánětu po pohlavním styku jsou podle něj nejčastěji následkem mechanického podráždění, infekce, popřípadě reakce na lubrikant či kosmetiku. Alergická reakce se pak může vyvolat použitím latexové pomůcky.

„Nejlepší prevencí „alergie na sex“, tedy nepříjemných pocitů bezprostředně po pohlavním styku, je péče o poševní prostředí, kvalitní předehra a v neposlední řadě stálý a spolehlivý partner,“ uzavřel doktor Cibulka.