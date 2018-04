Věci, které vás po ránu nabijí energií. Otevřené okno i správná snídaně

Začněte den s úsměvem

Možná to zní jako klišé, ale úsměv na tváři hned po probuzení vám pomůže vykročit do nového dne s dobrou náladou. Překonat ranní mrzutost z vynuceného vstávání a drsného vypuzení z útulného tepla postele vám možná přijde prakticky nemožné, ale ve skutečnosti je to lehčí, než si myslíte.



Stačí si po zazvonění budíku vzpomenout na něco milého či veselého, ať už je to myšlenka na nějakého člověka, zvířecího mazlíčka, legrační historku nebo na vaše oblíbené místo. Už pouhé pomyšlení na něco velmi pozitivního způsobí příliv endorfinů a serotoninu, se kterými přichází výrazně lepší nálada. A dobrá nálada po ránu navíc zvýší motivaci a produktivitu v práci.

Nadechněte se čerstvého vzduchu

Čerstvý vzduch po probuzení vás zaručeně probere. Specialistka na wellness a zakladatelka studia AQUA Esther Gauthierová doporučuje hned po zazvonění budíku otevřít okno (i v zimě) a nechat proudit čerstvý vzduch do místnosti. Při otevřeném okně byste podle ní měli provádět jemné pohyby jako kroužení zápěstím, kotníky, boky a krkem, nebo si zacvičit jógovou sestavu „pozdrav slunci“.

Gauthierová považuje za velmi důležité pořádně vyvětrat a vyměnit vydýchaný vzduch v ložnici a v celém bytě za čerstvý a svěží, zvláště pokud vám dělá problémy vstávat brzy ráno. Gauthierová dále nabádá vyzkoušet krátká dechová cvičení, která vás ještě více povzbudí a dokonale proberou. Zkusit můžete její osvědčenou a velmi jednoduchou dechovou techniku. Pět vteřin se zhluboka nadechujete a pět vteřin vydechujete. Opakujte alespoň 5 minut. Toto dechové cvičení je podle Gauthierové vhodné provádět nejen po ránu, ale i přes den pro zvýšení energie.

Dejte si digitální detox

Další tip, na který Esther Gauthierová přísahá, je vyhnout se hned po ránu digitálním technologiím. Odolejte pokušení natáhnout ruku po telefonu a zkontrolovat došlé zprávy či e-maily. Gauthierová radí nechat si to na pozdější dobu a nerozptylovat se hned po probuzení věcmi, které by vás mohly zbytečně stresovat.

Jak už jsme zmínili výše, raději svůj mozek zaměstnejte čistě pozitivními myšlenkami a věnujte se po ránu jen sami sobě.

Dejte si zdravou snídani

Výživová specialistka Colette Heimowitzová z Atkins VP Nutrition Communication & Education doporučuje začít každý den snídaní plnou bílkovin a vlákniny (například míchaná vajíčka nebo 1/4l řeckého jogurtu s borůvkami a ořechy).

Trenérka Markéta Brožová radí snídat stravu bohatou na živiny, které vám ráno poskytnou dostatek energie.

„Záleží zde určitě na chuti a možná i na ročním období. Přes zimu máme většinou raději snídaně teplé v podobě různých kaší (ovesná, rýžová, jáhlová, pohanková...) s ovocem, nebo případně slanou variantu, jako jsou míchaná vejce. V letním období můžeme zvolit jogurt s ovocem, doplněný o různá semínka (lněná, dýňová, sezamová, slunečnicová, chia apod.) nebo zvolit variantu slanou, jako například plátek tmavého pečiva s nějakou pomazánkou (mrkvová, tvarohová, vaječná, atd..) nebo občas i šunku, která však obsahuje minimálně 90 % masa,“ radí Brožová.

„Ke snídani doporučuji pít například bylinkový nebo zelený čaj. Potraviny, které rozhodně nedoporučuji, jsou salámy, šunky s nízkým obsahem masa, párky, vše smažené, koblihy a jiné sladké pečivo, zapékané müsli. Z nápojů určitě doporučuji vynechat sladké kakao, nekvalitní džusy, limonády, coca colu atd.“

Vychutnejte si smoothie

Lahodný osvěžující koktejl neboli smoothie, který si dopřejete hned po ránu, vám dodá potřebnou energii a nezbytné živiny. Odbornice na krásu a životní styl Jeanette Zinno z New Yorku ráno popíjí bylinné čaje a často si také vychutná nějaké speciální smoothie. Její oblíbený recept na ranní koktejl je rozmixovat v mandlovém mléce lněná semínka, hrachový proteinový prášek, kakao, maliny nebo borůvky, avokádo a chia semínka. Zinno přiznala, že dříve si ke snídani dávala jen kávu, ale poté zjistila, že chutný koktejl po ránu zlepšuje její soustředěnost a výkonnost.

Trenérka Brožová radí do smoothie nápojů vždy přidat nějaká semínka či ořechy. „Vitaminy jsou rozpustné v tucích, které právě semínka a ořechy obsahují. Živiny tak využijeme mnohem lépe.“

Vstávejte každý den ve stejnou dobu

Ano, tím myslíme i o víkendu. I když je velmi lákavé poležet si v posteli v sobotu a v neděli o trochu déle a dohnat spánkový deficit z uplynulého týdne, můžete si tím spíše uškodit. Velké výkyvy ve vašem spánkovém režimu mohou úplně rozhodit váš biorytmus a výsledkem bude jen únava a špatná nálada.

I ve volných dnech, jako jsou víkendy či dovolená, byste proto měli podle odborníků chodit spát a vstávat v přibližně stejnou dobu, jako když chodíte do práce. To znamená plus minut jedna hodina.

Probuďte chodidla

Věděli jste, že taková ranní masáž chodidel vás může pozitivně naladit a dodat energii do nového dne?

„Naše chodidla jsou plná senzorických nervů, které nejen ovlivňují naši rovnováhu a držení těla, ale také mentální soustředění a bystrost,“ tvrdí podiatristka Emily Splichalová z New Yorku, autorka fitness videí Catwalk Confidence & Stiletto Recovery.

Ta radí začít nový den pětiminutovou masáží chodidel. K rychlé a účinné masáži vám postačí golfový míček, po kterém budete přejíždět chodidlem třeba při čištění zubů nebo při snídani. Doktorka Splichalová rovněž doporučuje zacvičit si po ránu rychlou jogínskou sestavu na speciální podložce, která stimuluje chodidla.

Přesuňte se ke světlu

Chiropraktička Emily Kiberdová z New Yorku a zakladatelka kliniky Urban Wellness Clinic nabádá vystavit se hned po probuzení přirozenému dennímu světlu, a to nejlépe po dobu 15 až 30 minut.

Sluneční světlo zmenšuje produkci „spacího“ hormonu melatoninu a přirozeně tak zvýší vaši bdělost a zažene ospalost. V našich zeměpisných šířkách se však často probouzíme do tmy, a proto je vstávání v zimních temných ránech mnohem obtížnější než v létě.

Pokud vás po zazvonění budíku na tváři nezašimrá jediný sluneční paprsek, alespoň si rozsviťte. Tlumené světlo lampičky vám však s probráním moc nepomůže, pokud chcete mít po ránu dostatek energie, musíte si rozsvítit pořádně. Bílé světlo samozřejmě nemá takové účinky jako světlo sluneční, ale určitě vám pomůže zmátořit se rychleji.