Pět věcí, které vám pokazí náladu. Sledujete seriály a pijete málo vody

Nejspíš jste si už všimli, že špatné duševní rozpoložení vás může přepadnout bez zjevného důvodu a vy tak pro svou mizernou náladu prakticky nemáte žádné vysvětlení.

U žen jsou výkyvy nálad častější z důvodů kolísání hladin hormonů v období kolem menstruace, ale ani pánům se chmurné myšlenky, které se někdy objeví bez očividné příčiny, nevyhýbají. Prozradíme vám, které věci a návyky náladu zhoršují, aniž si to uvědomujete.



Pijete málo vody

Dokonce i mírná dehydratace a malý pocit žízně způsobuje, že jsou lidé napjatější a nervóznější. Alespoň to tvrdí výsledky odborné studie publikované British Journal of Nutrition.

Psycholožka Tracy Thomasová ze San Rafaela v Kalifornii vysvětlila, že nedostatek vody je pro tělo signálem, že vám docházejí zdroje, a přepne se proto do režimu „bojuj nebo uteč“, podobně, jako když jste ve stresu. Výsledkem je podrážděnost a celkový pocit nepohody. Dobrou zprávou je, že pokud je příčinou vaší špatné nálady dehydratace, stačí se napít vody a nepříjemné pocity vymizí. Podle Thomasové může vypití velké sklenice vody zklidnit nervový systém.

Pavlína Dostalíková z Institutu zdravého životního stylu a Nutricentra v Praze k tomu dodala, že nedostatečný pitný režim způsobuje dehydrataci a už 1 % ztráty tekutin způsobuje únavu, bolesti hlavy a pocit vyčerpanosti.

„A od únavy k podrážděnosti a špatné náladě není vůbec daleko. To známe určitě všichni. Když se celý den necítíme zrovna fit, tak nám do zpěvu moc není a i malý impuls může způsobit velkou bouři. A zrádné bývá to, že si ani neuvědomujeme, že naše potíže může způsobit nedostatečný pitný režim,“ řekla Dostalíková.

Zapomněli jste své sluneční brýle

Nejspíš si říkáte, co mohou mít zrovna sluneční brýle společného s vaší náladou. Ale nejde ani tak o sluneční brýle jako o mimiku. Pokud si v prosluněném dni vyjdete ven bez slunečních brýlí, jasné denní světlo vás s velkou pravděpodobností donutí k mžourání, přivírání očí před ostrým světlem a pitvoření do podoby, která vypadá jako mračení. Už jen to samotné nepohodlí a prudké světlo v očích vám může v daný moment pokazit náladu a pobyt na přímém slunci bez brýlí vám může přivodit i bolest hlavy, která vám na náladě také nepřidá.

Nabručení však budete nejspíše i o chvíli později, když se dostanete z dosahu slunečních paprsků. Podle vědecké studie zveřejněné v časopise Cognition and Emotion totiž mimika podobná mračení může později vyvolat skutečné pocity hněvu a agrese. Řešení je v tomto případě nasnadě – nezapomínejte si do kabelky vložit kvalitní sluneční brýle.

Celý den sledujete seriály nebo filmy

Povalovat se celý den na gauči a sledovat vaše oblíbené seriály sice může znít jaké skvělá relaxace, ale rozhodně tato činnost moc neprospěje vašemu fyzickému zdraví. Podle výsledků výzkumu, které předložili odborníci na nedávném zasedání Americké asociace veřejného zdraví, by dlouhodobé vysedávání nebo polehávání před televizí či počítačem mohlo mít také negativní vliv na vaši náladu.

Psycholog C. Matthew Nichols z New York City se domnívá, že jedním z možných důvodů špatné nálady po zhlédnutí celé série na jeden zátah je uvědomění, že jste promrhali celý den. Podle Nicolse se vaše nálada tolik nepokazí, pokud zhlédnete v jednom dni jen jeden nebo dva díly seriálu nebo jeden film.

Klinický psycholog Jan Kulhánek z psychologického centra Anděl souhlasí s tím, že dlouhodobé trávení času u televize zhoršuje náladu u dětí i dospělých.

„Problém je v jednostranném namáhání našeho mozku, v pasivitě a v izolaci. Pořady v televizi v nás vyvolávají emoce, které nemáme s kým sdílet, a vyplavuje adrenalin, který není jak vybít. Navíc s přívalem informací přichází ́výplach mozku ́ a fyzická únava, která nakonec vyvolává pocity diskomfortu a podráždění. Děti jsou mnohem citlivější než dospělí, proto u nich negativní vliv přichází dříve a intenzivněji,“ varoval psycholog Kulhánek.

Hrbíte se

Špatná pozice těla, ať už při chůzi, vsedě nebo vestoje, může mít výrazný negativní vliv na vaši náladu. Nejenže budete rychleji unavení, hrbení navíc napíná krční a ramenní svaly, což může vést k tenzní bolesti hlavy. Těžko pak můžete být v uvolněné radostné náladě, když vám třeští hlava bolestí.

Podle studie publikované v časopise Health Psychology špatný postoj, kdy máte skleslá ramena, může sám o sobě vyvolat nepříjemné pocity smutku a podrážděnost, aniž byste si sami uvědomovali příčinu těchto negativních pocitů. Doktorka Thomasová vysvětlila, že špatné držení těla namáhá svaly a klouby, což může vést k tomu, že vaše tělo začne uvolňovat stresový hormon kortizol. Náprava je opět zřejmá a jednoduchá. Postavte se nebo posaďte rovně. Vzpřímený postoj může podle vědců skutečně snižovat hladinu stresového hormonu kortizolu a zlepšit tak vaši náladu a pozvednout sebevědomí.

Snědli jste na posezení čokoládu nebo balíček sušenek

Rafinované sacharidy ve zpracovaných potravinách rychle zvýší hladiny krevního cukru a vzápětí způsobí rychlý pokles, což může vést k podrážděnosti, objasnila doktorka Thomasová. Navíc podle studie zveřejněné ve vědeckém magazínu PLoS One mnoho balených sladkých potravin obsahuje také částečně hydrogenované oleje nebo trans-tuky, jejichž konzumace byla spojena s podrážděností a agresí.

Pokud vás honí mlsná, nutriční specialisté doporučují raději zdravější a čerstvé svačinky, jako jsou třeba jablko s arašídovým máslem nebo banánový koktejl. Nový výzkum z American Journal of Public Health navíc ukázal, že zvýšená konzumace čerstvých produktů přispívá k pocitům štěstí a pohody.

Jak uvedla Pavlína Dostalíková, obecně platí, že konzumace sladkostí obsahujících jednoduchý cukr může mít vliv na výkyvy nálad. Je to způsobeno kolísáním hladiny glukózy v krvi a vyčerpáváním zásobního glykogenu. Často to pozorujeme u dětí a žen, které jsou díky nižší svalové hmotě na tyto výkyvy citlivější. Pro udržení hladiny glukózy je důležité dodržovat pravidelný stravovací režim.

„Další možná příčina špatné nálady po snědení sladkostí je psychika a to, jak tuto konzumaci vnímáme. Pokud jsme v režimu černobílého vidění, které mívají ́dietáři ́, kdy řešíme jen to, co je dobré a co špatné, pak snědení něčeho sladkého spustí vlnu výčitek, pocitu zklamání ze sebe sama a mrzutost je hned tady,“ dodala Pavlína Dostalíková z Institutu zdravého životního stylu a Nutricentra v Praze.