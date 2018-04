Šest věcí, které škodí zraku. Mnutí očí, stará řasenka i kouření

Máte zrak jako ostříž a dioptrické brýle jsou pro vás neznámým pojmem? Pak si můžete gratulovat, ale rozhodně byste neměli usnout na vavřínech. Zrak se vám totiž může zhoršit kdykoli. Příčiny zhoršeného vidění mohou být různé. Nejčastějším viníkem je přibývající věk, genetické faktory a oční i jiná onemocnění, jako je například cukrovka nebo roztroušená skleróza.



Výše zmíněné faktory, které ohrožují váš zrak, většinou nemůžete nijak ovlivnit, ale existuje několik věcí, na které byste si měli dát pozor, pokud si chcete udržet svůj dokonalý zrak co možná nejdéle.

Nenošení slunečních brýlí

Dlouhodobé vystavení očí slunci může vést k vážným zdravotním komplikacím. Pokud se z nějakého důvodu vyhýbáte slunečním brýlím, dovolíte škodlivým slunečním paprskům negativně ovlivnit váš zrak a zvýšit tak pravděpodobnost vzniku rakoviny kůže, makulární degenerace, šedého zákalu a glaukomu (zeleného zákalu). Při výběru slunečních brýlí byste rozhodně neměli myslet jenom na to, jak vám budou slušet. Nezapomínejte, že jejich hlavním úkolem je ochránit oči před škodlivým UV zářením.

Primář očního oddělení Nemocnice Na Bulovce Břetislav Brožek se domnívá, že v zásadě není nutné nosit sluneční brýle při zatažené obloze, ale v zimě při jasné obloze přes den, zejména v horských výškách, jejich nošení doporučuje.

„Otázka nekvalitních slunečních brýlí je složitější, než se zdá. Na jednu stranu i ty nejlevnější skleněné či plastové brýle alespoň částečně blokují ultrafialové záření. Na druhou stranu například na horách je třeba použít ověřené kvalitní brýle plně blokující ultrafialové záření. V této situaci by ́levné nekvalitní ́ brýle nemusely stačit. Ale v běžných podmínkách nemohou zrak poškodit,“ uvedl doktor Brožek.

Mnutí očí

Dlouhodobá práce na počítači nebo čtení knížky vás může mnohdy nutit pořádně si po těchto činnostech promnout oči. Ačkoli mnutí očí může přinést dočasnou úlevu, ve skutečnosti způsobí více škody než užitku.

Tření očí může dokonce trvale poškodit rohovku a navíc přispívá ke vzniku tmavých kruhů pod očima. Největší hrozbou tohoto návyku je však oční infekce. Vaše ruce jsou totiž neustále plné bakterií, a když se dotknete svých očí, jenom přispějete k jejich rozšíření. To může vést k nachlazení, chřipce nebo zánětu spojivek.

Dlouhodobé zírání na monitor počítače nebo na televizi

I když sledování televize nebo práce na počítači podle odborníků přímo nezhoršuje kvalitu zraku, jedincům, kteří tráví příliš času před monitorem, hrozí nejrůznější oční komplikace, jako svědění očí, rozmazané vidění, suché oči a změny ve vnímání barev. Záře z obrazovky počítače může také vést k únavě očních svalů.

„Doba, kdy monitory počítače vysílaly záření, je dávno pryč. Principiálně tyto prostředky očím neškodí. Pokud máme správné dioptrie na onu vzdálenost (TV cca 2-3 metry, monitor PC cca 60-100cm, mobil cca 30-40cm), pak sledování obrazovky nemůže škodit. To platí pro mladé lidi bez brýlové vady se zachovalou akomodací. Brýlové vady (plus, minus), počínající stáří ( ́prodlužují se ruce ́) žádají přesné obrýlení. Sledování televize nebývá kritické. V zájmu ostrého vidění si jistě každý opatří správné brýle,“ řekl doktor Brožek, který dále vysvětlil, že nejkritičtější je práce u monitoru při nepoznané plus vadě (dalekozrakost) ve věku počínajícího stárnutí (cca od 40 let).

„Mnoho z nás pracuje u počítače většinu dne a zrakové brýlové obtíže se pak kombinují se sníženým mrkáním (tedy osychání oka) a ztuhlostí těla při usilovné práci bez pohybu. Ochrana očí vyplývá z uvedeného textu: mít dokonalé brýle na přesnou vzdálenost, mít monitor co nejníže na stole a pravidelně hýbat rameny, hlavou a krkem,“ radí primář Brožek.

Sledování vašeho chytrého telefonu

Většina současných elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony, monitory počítačů, tablety a ploché televize, vyzařují vysokoenergetické modré světlo (HEV). Podle odborných výzkumů je toto světlo jednou z příčin věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), která je nejčastějším viníkem ztráty zraku u starších lidí. Modrá oblast světelného spektra může také přispívat k poškození sítnice. Namodralé studené světlo navíc blokuje vylučování melatoninu, hormonu, který je zodpovědný za řízení denních rytmů v těle. Zírání na chytrý telefon po večerech a v noci tak může výrazně narušit váš spánkový rytmus a vést k problémům s nespavostí.

„Otázka mobilu byla dříve snadná: uživatel vyťukal volané číslo nebo napsal SMS. Dnes vidíme kolem sebe mnoho mobilních nadšenců, kteří zrak od displeje neodtrhnou ani při jízdě na kole či hovoru s přáteli. Tam pak jsou obtíže podobné jako při práci na počítači a objevují se i v mladém věku,“ vyjádřil se doktor Brožek.

Kouření cigaret

Jako by už tak neexistovalo nepřeberné množství důvodů, proč byste měli přestat kouřit. K notoricky známým negativním důsledkům tohoto rozšířeného zlozvyku si můžete přidat ještě jeden – kouření může vážně poškodit váš zrak.

Vědecké studie prokázaly, že kuřáci mají zvýšené riziko vzniku VPMD, která může způsobit trvalou ztrátu zraku. Kouření může navíc vést k syndromu suchého oka a také k očním chorobám u kojenců. Podle webových stránek allaboutvision.com, které jsou zaměřené na oční zdraví, ženy, které kouří během těhotenství, přenášejí nebezpečné toxiny z cigaret do placenty, což může poškodit plod. Kouření v těhotenství zvyšuje kromě jiných vážných zdravotních problémů také riziko mnoha očních vad plodu a kojence.

Dlouhodobé používání jedné řasenky

Používání prošlé kosmetiky může vést k řadě potíží jako alergické reakce, kožní problémy i infekce. Většina žen přitom u dekorativní kosmetiky nekontroluje dobu použitelnosti a používá líčidla tak dlouho, dokud jim prostě nedojdou. A to může v některých případech trvat i několik let. Nejrizikovější položkou kosmetické taštičky je podle odborníků řasenka.

Právě tato kosmetická pomůcka je častou příčinou zánětu spojivek a dalších očních infekcí. Podle odborníků z University of Rochester Medical Center se na řasách přirozeně vyskytují bakterie, a jakmile aplikujete kartáč řasenky na řasy, kontaminujete ho. Časem bude kartáček plný škodlivých bakterií, které mohou zvýšit riziko oční infekce. Řešením je časté mytí kartáčku nebo, a to je podle odborníků daleko lepší volba, vyměnit starou řasenku za novou.