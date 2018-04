Osm zvláštních věcí, které se nám mohou dít ve spánku

Jaký význam mají sny? Odpovídá psycholožka Milena Nováková

O významu snů toho bylo napsáno a řečeno mnoho. Sny mají velmi individuální povahu a i jejich výklad záleží na každém z nás. To znamená, že to, co si z nich vezmeme, nejspíš souvisí s tím, co se nás dotýká, co zrovna řešíme, co je naše téma.

Je také známo, že člověk využívá jen malé procento své skutečné mozkové kapacity. Můžeme se tedy domnívat, že zbylá, velká část, produkuje něco, čemu prostě nerozumíme a není to v našem vědomí. A to se může odrážet ve snech. Obecně existuje pár základních principů, které se ve výkladu významu snů dají použít: 1. Ve snech se často objevují témata, která řešíme během dne, nějaké starosti, rozhodnutí, ale i radosti. 2. Některé sny mají povahu vyvažovacího mechanismu, to znamená, že když je někdo například navenek k lidem odměřený a nepřátelský, mohou se mu zdát velmi milé a vřelé sny. Nebo naopak vřelým, hodným a příjemným lidem se mohou zdát sny agresivní. To je podle některých teorií dáno tím, že lidská psychika se snaží o rovnováhu všech psychických procesů, v tomto případě zejména emocí. 3. Podobný princip mají také sny, které nám ukazují nějaké tendence, problémy, pocity, které si normálně nechceme připustit nebo si je moc neuvědomujeme, protože jsou velmi nežádoucí až děsivé. Sny jsou pak nástrojem k tomu, jak takové emoce bezpečně odžít. 4. Ve snech se často setkáváme s něčím, čeho se bojíme. Význam může být buď v odžití, odreagování strachu, nebo v poznání svého nepřítele. 5. Některé sny jsou velmi kreativní a mají spojitost s tím, jaké téma nebo problém momentálně řešíme. Je známo, že některé slavné vynálezy byly dovedeny do finální podoby právě na základě snů. Záleží to ale na tom, jestli si je člověk s řešeným problémem dokáže propojit a najít v nich inspiraci. 6. Některé sny jsou velmi bizarní, nepochopitelné, nečitelné, zmatené. Takové sny jsou nejspíš práce našeho nevědomí a jejich smyslem může být jak vyvažování příliš racionálního zaměření člověka, tak odreagování určitých emocí.