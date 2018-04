Co vám zlepší imunitu: domácí mazlíček, pivo i ústřice

Pobyt na slunci

Zkuste si na něj vyhradit aspoň patnáct dvacet minut denně. Pozitivní účinky vitaminu D, který nám sluneční paprsky dodávají, vědci prokázali opakovaně. Výzkumníci z Kodaňské univerzity dokonce zjistili, proč je pro aktivaci přirozené obrany těla zcela klíčový: když ho nemáme dostatek, bílé krvinky (konkrétně takzvané T-lymfocyty) nemají sílu bojovat s infekcemi. V období, kdy je zataženo, může slunění částečně nahradit vitamin D v tabletách.



Pivo

Nejen že je bohaté na vitaminy a minerály, několik studií už naznačilo i jeho příznivý vliv na imunitní systém. Samozřejmě při střídmé konzumaci. Během experimentu, který uveřejnili v americkém Journal of physiology and biochemistry, nechali vědci skupinku účastníků měsíc abstinovat. Další měsíc pili pivo denně: ženy třetinku, muži dvakrát tolik. Všem se prokazatelně zlepšila obranyschopnost, ženám dokonce ještě víc než mužům.

Domácí mazlíčci

Vědci to zatím neumí dost dobře vysvětlit, ale důkazy, že domácí zvíře umí svým „spolubydlícím“ vylepšit imunitu, existují. Pokus amerických vědců například prokázal, že už po osmnácti minutách mazlení se psem se dospělým ve slinách zvýší podíl imunoglobulinu A: protilátky, která nás chrání proti respiračním i jiným onemocněním.

Kočičí milovníci zase podle některých vědeckých teorií můžou získat prospěch z jejich předení. Vibrace mají hojivé účinky a zvyšují imunitu nejen kočce, ale pravděpodobně i těm, co jsou v dosahu. Psi, kočky, králíci a třeba i rybičky navíc prokazatelně snižují stres a zlepšují náladu – to se podle lékařů zase propíše do dobré obranyschopnosti.

Masáže

Jejich fanoušci mají skoro vyhráno. Dobře provedená masáž pomůže snížit stres, zmírnit bolesti a křeče i riziko srdečních onemocnění, ale podpoří také imunitní systém. Je to zatím málo prozkoumané území, ale experimenty mluví jasně. Tak třeba při pokusu v losangeleské nemocnici Cedars-Sinai lékaři analyzovali krev lidí před klasickou švédskou masáží a po ní. Kromě jiného se jim výrazně zvýšil počet bílých krvinek – to značí posílenou imunitu.

Japonská dieta

Tradiční japonský jídelníček se obecně považuje za jeden z nejzdravějších. Je z velké části postavený na kvašených potravinách, jako je nápoj kombuča nebo fermentované fazole, které tvoří základ spousty jídel včetně polévky miso. Fermentovaná jídla mají probiotický účinek, takže vyrovnávají střevní mikroflóru – a právě ve střevech se odehrává podstatná část procesů spojených s imunitním systémem.

Pokud vás asijské dobroty nelákají, můžete zkusit jejich lokální alternativy: jogurt, kefír, nakládané zelí. Fungují stejně.

Mnoho Evropanů zato lákají ryby, zejména pak jako přísada do suši, které si dopřáváme častěji než Japonci. Pro ně je to slavnostní jídlo, pro nás zdravý oběd – zejména losos nebo tuňák podpoří imunitu i zdravé trávení díky omega-3 nenasyceným kyselinám. Ryba ovšem musí být čerstvá a kvalitní, syrové maso pochybného původu imunitě spíš uškodí. Dobrou zprávou je, že nakládaný zázvor, který se správně jí mezi jednotlivými kousky suši, má antioxidační a protizánětlivé účinky.

Pravidelný sex

Sex se na žebříčcích zdravých aktivit objevuje pravidelně a ne náhodou. Kromě toho, že snižuje stres i krevní tlak a spouští tvorbu hormonů, které pomáhají zmírnit bolesti, umí taky prokazatelně posílit obranyschopnost. Magazín Psychology Today zmiňuje výzkum Carla Charnetskiho a Francise Brennana: analyzovali sliny 111 vysokoškoláků a vysokoškolaček, kteří se s partnery milovali v různých frekvencích. Výsledek byl jasný – čím častější sex, tím víc imunoglobulinu A.

Fotky nemocných lidí

Googlovat si obrázky různých nemocí a jejich příznaků není úplně příjemná kratochvíle, ale jeden pokus z Univerzity Britské Kolumbie naznačil, že může jít o úspěšnou prevenci. Výzkumníci pouštěli účastníkům prezentace s fotkami nemocných; zjistili, že jejich imunitní systém se dal během chvilky do pohybu. „Z evolučního hlediska to dává smysl. Když člověk vidí hromadu nemocných lidí, vycítí přítomnost infekce, a nastartuje tak obranyschopnost na maximum,“ řekl spoluautor studie Mark Schaller magazínu Scientific American.

Procházky v lese

Terapeutické účinky pobytu v přírodě jsou nesporné. V Japonsku mají dokonce tradici „lesních lázní“, výletů do lesa s cílem vylepšit si psychické i tělesné zdraví. Tamní úřady už investovaly desítky milionů korun do výzkumů, které mají efekt potvrdit.

Magazín Quartz popisuje studii, kterou vedl profesor medicíny Qing Li. Zjistil, že už po týdnu stráveném v lese se výrazně zvýší aktivita takzvaných NK buněk, které patří v imunitním systému mezi nejsilnější. Umí bránit tělo před virovými infekcemi, a dokonce zničit některé nádorové buňky.

Taiči

Když už budete v přírodě, můžete přidat i lehké cvičení. Dobrou volbou je podle odborníků starodávné čínské bojové umění taiči nebo jeho relaxační část zvaná čchi-kung. Jedna mezinárodní studie zkoumala jejich dlouhodobé účinky na starší lidi a prokázala, že už pět měsíců pravidelného cvičení výrazně posílilo jejich imunitu a zvýšilo efekt očkování proti chřipce.

Ústřice

Každý den je možná nesnídáte, ale když na ně narazíte, rozhodně byste neměli odmítnout. Exotická lahůdka má totiž extra vysoký obsah zinku, který v imunitním systému hraje zásadní roli, mimo jiné podporuje tvorbu ochranných enzymů, produkci a aktivitu bílých krvinek nebo účinky přírodních imunostimulantů čili látek, co obranyschopnost zlepšují.

Kromě ústřic se o dostatek zinku postará i hovězí nebo jehněčí maso, játra, vaječný žloutek, ale také dýňová semínka a ořechy.