Teplá jídla, málo zeleniny, stejné recepty... Tak večeří české rodiny

Teplé večeře jsou přitom v českých domovech poměrně oblíbené. Téměř denně se vaří, peče nebo smaží ve 34 % domácností, ostatní si je dopřávají na střídačku s obligátním chlebem s máslem a něčím.

Překvapivě ani jedna z více než čtyř stovek maminek, které se průzkumu zúčastnily, však neodpověděla, že se večer ke sporáku nepřiblíží, jak je rok dlouhý...

Pojďte si povídat do Kavárničky Co vařit k večeři, když vám dojde inspirace? Na toto téma si můžete s ostatními čtenářkami popovídat v našem diskusním fóru.

Jenže co pořád vařit, aby to bylo rychlé, nenáročné na ingredience a aby to nebylo pořád to samé dokola? Tenhle problém řeší čas od času každá hospodyňka, zejména pokud má doma větší počet strávníků.

Nápady od kamarádek a z ledničky

Podle výzkumu se maminky, kterým dojde při vymýšlení večeře inspirace, nejčastěji radí s internetem, kuchařkami či kamarádkami (36 %) nebo vaří stylem "co dům dal" (36 %). Poměrně značná je také skupina hospodyněk, které cestou z práce prostě nakráčejí do obchodu a teprve tam na základě aktuální nabídky vymýšlejí, co bude k večeři (28 %).

Zejména zaměstnané maminky pak bojují nejen s nedostatkem invence, ale také s časem. Více než polovina dotázaných přiznává, že točí osvědčené stálice pořád dokola, a 45 % zase nemá na zkoušení nových receptů dostatek času.

Večeře až domů Zejména zaměstnané maminky ocení, když za ně někdo večeře na celý týden nejen vymyslí, ale také vyhledá a vyzkouší recepty a nakoupí potřebné suroviny. To napadlo i Marcelu Štěpánkovou, která založila službu Rodino k večeři. Objednat i zaplatit můžete přes internet, a pak už jen vyhlížíte dodávku s taškou plnou čerstvých potravin pro čtyřčlennou nebo dvoučlennou domácnost.

Co se týká plánování, jen 9 % hospodyněk plánuje jídelníček na týden dopředu a včas si také nakoupí potřebné ingredience. Téměř polovina (48 %) dotázaných vymýšlí večeře ve dvou- až třídenním předstihu a 43 % žen nic předem nepromýšlí a nakupuje cestou domů, co je napadne.

Zelenina moc nefrčí

Až 61 % hospodyněk to přitom má při vymýšlení večeře o něco jednodušší, protože celá rodina jí to samé jídlo. Třetina maminek (33 %) ale přiznává, že připravují jiné jídlo pro sebe a manžela a jiné pro děti, což má určité opodstatnění, pokud jde o kojence a batolata, ale v případě puberťáků už to vypadá na slušně fungující mamahotel.

Co je však už úplný extrém, to jsou obětavé maminky, které jsou ochotné vařit třeba i čtyři různá jídla, aby si každý z mlsných jazýčků v rodině skutečně pochutnal. Je to sice neuvěřitelné, ale tenhle bič si na sebe v kuchyni plete dokonce 6 % dotázaných.

Pouze 27 % hospodyněk přitom vaří z kvalitních potravin. Ostatní k nim podle svých slov nemají přístup nebo si je z časového či finančního důvodu nemohou dovolit. Poměrně překvapivě je zelenina samozřejmou součástí večeře jen ve 38 % domácností.