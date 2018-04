Večeře jako lusk. I luštěniny mohou chutnat

Cizrnový salát

Příprava: 15 minut

* 800 g uvařené nebo konzervované a propláchnuté cizrny

* 2 velké červené cibule

* 1 svazek pažitky

* svazek koriandru

* sůl a mletý pepř

* 4 lžíce olivového oleje

* šťáva z 1 citronu nebo limetky

* 200 g sýra balkánského typu

1. Uvařenou nebo konzervovanou cizrnu slijeme, propláchneme a necháme okapat. Cibuli oloupeme, nakrájíme na proužky a promícháme s cizrnou.

2. Přidáme najemno pokrájenou pažitku, sůl, mletý pepř, olivový olej, citronovou šťávu a promícháme. Se solí opatrně, balkánský sýr bývá někdy dost slaný. Nakonec vmícháme na kostičky nakrájený sýr a usekané listy koriandru a podáváme.

Tip

Do salátu přidejte místo pepře olivový olej ochucený chilli papričkami nebo trochu mletého chilli. Cizrnu před vařením propláchněte, namočte na 10-12 hodin a vařte doměkka v dostatečném množství vody asi 2 hodiny, v tlakovém hrnci je doba varu kratší asi o polovinu. Balkánský sýr zaměňte za jiný měkký sýr. Vyzkoušejte kozí nebo ovčí.

Co jste možná nevěděli * Pokud budete luštěniny vařit s kořením, snížíte následné nadýmání. Do vody, ve které je budete vařit, přisypete saturejku nebo bazalku, libeček či snítku tymiánu. * Lépe budete luštěniny trávit, pokud vodu, ve které jste je před vařením máčeli, slijete a k samotnému vaření použijete novou. * Fazole, hrách, sóju i cizrnu solte až na konci vaření. Ve slané vodě se doba varu mnohonásobně prodlouží. * Místo hnědé čočky zkuste červenou. Je lépe stravitelná, chutná velmi podobně a má jednu velkou výhodu, uvařená je téměř hned. Hodí se do salátů, polévek i jako příloha.

Treska se slaninou a čočkou

Příprava: 10 minut + 20 minut pečení a vaření

* 600 g filetů z tresky

* lžička šalvěje

* 8 plátků slaniny

* 8-16 zelených papriček

* 4 lžíce olivového oleje

* 1 velká cibule

* 2 stroužky česneku

* 250 g čočky

* 100 ml bílého vína

* 4 lžíce kysané smetany

* citronová šťáva

1. Rybí filety omyjeme, osušíme, osolíme, opepříme a okořeníme nasekanou nebo rozemnutou šalvějí. Každou porci ryby obalíme dvěma plátky slaniny a opečeme z obou stran ve větší a hlubší pánvi na polovině rozehřátého oleje společně se zelenými papričkami.

U čerstvých filetů to trvá asi 5-6 minut po každé straně, záleží na výšce masa.

2. Upečenou rybu a opečené papričky vyjmeme a uchováme stranou pod alobalem. Do pánve přidáme zbylý olej, vsypeme nakrájenou cibulku, česnek a osmahneme dozlatova. Přidáme uvařenou okapanou čočku, ještě chvíli opékáme a potom obsah pánve zalijeme vínem, osolíme, opepříme a vaříme na mírném ohni, dokud se víno částečně neodpaří.

3. Nakonec vmícháme smetanu, podle potřeby dochutíme solí a pepřem, citronovou šťávou a podáváme s opečenou rybou a papričkami.

Tip

S cibulí můžete přidat do pánve ještě jemně pokrájenou slaninu a chuť čočky doladit citronovou šťávou.

Sójová polévka s paprikou

Příprava: 10 minut + 20 minut vaření

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 lžíce ml. papriky

* 1/4 lžičky kmínu, snítka tymiánu

* 1 červená paprika

* 1 mrkev

* snítka celerové natě

* 2 brambory

* 400-500 g sójových bobů

* 1/2 pórku

* citronová šťáva

1. V hrnci rozehřejeme 2 lžíce oleje, vsypeme nakrájenou cibulku, česnek a necháme zesklovatět. Přisypeme mletou papriku, a jakmile zpění, ihned ji zalijeme 1,2 l vody nebo zeleninového vývaru.

2. Přidáme kmín, tymián, nakrájenou papriku, mrkev, snítku celeru, brambory a uvařené sójové boby a osolíme a opepříme. Uvedeme k varu, zmírníme plamen a vaříme, dokud zelenina a brambory nezměknou. Před dokončením přidáme nakrájený pórek a dovaříme doměkka. Podle potřeby dochutíme solí a pepřem, popřípadě citronovou šťávou.

Tip

Sóju propláchněte studenou vodou a nechte máčet 12-24 hodin v dostatečném množství vody. Potom vodu vyměňte a vařte asi 2-2,5 hodiny doměkka. V tlakovém hrnci se doba zkrátí asi o polovinu.

Hrášková polévka s klobásou

Příprava: 15 minut + 15-20 minut vaření

* 400 g mraženého zeleného hrášku

* 1 lžíce másla

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 cibule

* 2 stroužky česneku

* 1 vetší mrkev

* 2 řapíky celeru

* 1 snítka rozmarýnu

* sůl a mletý pepř

* 1 klobása

* 2 žemle

1. V hrnci rozehřejeme lžíci másla a lžíci oleje, vsypeme najemno nakrájenou cibulku a pokrájený česnek a krátce osmahneme, dokud cibulka nezesklovatí. Potom přidáme polovinu hrášku, osmahneme, zalijeme 1,2 l vody nebo zelinového vývaru a asi 5 minut povaříme.

2. Polévku stáhneme z ohně a ponorným mixérem vše rozmixujeme dohladka. Hrnec vrátíme na plamen, uvedeme opět do varu a přidáme nakrájenou mrkev a vláken zbavený pokrájený řapíkatý celer. Okořeníme rozmarýnem, osolíme a opepříme. Vaříme do změknutí zeleniny a nakonec dáme do polévky zbylý hrášek. Necháme přejít varem, stáhneme z ohně a podáváme s porcí opečené žemle a klobásy.

3. Na kostičky nakrájenou žemli a klobásu rozložíme na plech nebo do pekáčku, pokapeme lžící oleje a rozpečeme v předehřáté troubě na 200 stupňů dozlatova. Obsah pekáčku občas promícháme.

Tip

Řapíky celeru před krájením oloupejte škrabkou na zeleninu, zbavíte se tak tuhých vláken.

Hovězí jazyk s fazolkami

Příprava: 10 minut + 10 minut vaření

* 600 g hovězího jazyka

* 4 listy ledového salátu

* 600 g zelených fazolek

* 4 lžíce olivového oleje

* 6 lžic bílého vinného octa

* 1/2 lžičky dijonské hořčice

* 2 šalotky

1. Hovězí jazyk omyjeme, vložíme do vroucí osolené vody a uvaříme doměkka, nejlépe v tlakovém hrnci. Uvařený hovězí jazyk oloupeme, necháme vychladit a nakrájíme na tenké plátky.

2. Fazolové lusky seřízneme u stopky, omyjeme a uvaříme na pařáku nebo v osolené vodě doměkka, ale tak, aby zůstaly křupavé, stačí asi 5-8 minut. Uvařené fazolky slijeme, ponoříme na chvíli do ledové vody pro zachování barvy a necháme okapat. Šalotky oloupeme, nakrájíme najemno a promícháme s fazolovými lusky.

3. V misce prošleháme olej, vinný ocet, hořčici, trochu pepře a sůl a zálivku přelijeme přes salát, promícháme a necháme v chladu chvíli rozležet. Salát rozdělíme na talíře, na fazolky položíme list omytého a osušeného ledového salátu, poklademe plátky jazyka a poprášíme čerstvě mletým pepřem.

Tip

Hovězí jazyk můžete dle chuti použít i uzený nebo ho nahradit vepřovým uzeným jazykem. K salátu ale můžete servírovat jakékoliv uzené maso, například libovou pečeni.