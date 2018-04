Ve zdravotnictví je klid před bouří, reforma se nekonala

Ministr Tomáš Julínek (ODS), který převzal vedení úřadu po Davidu Rathovi (ČSSD), sice nastínil při svém nástupu ambiciózní reformu českého zdravotnictví, zatím však neměl možnost ji ani zahájit.

Ve zdravotnictví je zdánlivý klid. Pokud co nejdříve nezačnou reformy, může se změnit v bouři.

Lékaři se obávají o smlouvy s pojišťovnami a pacienti nevědí, zda budou muset platit dvacetikorunu za ošetření u lékaře či recept a padesátikorunu za den léčení v nemocnici. Neumějí si ani představit, že by přišli o svého lékaře, protože by nedostal od VZP novou smlouvu. - více zde

Zdravotnictví je nyní na reformy připraveno zřejmě nejlépe od roku 1989. VZP výrazně snížila zadlužení, z loňských 10,6 miliardy na 5,2 miliardy korun na konci letošního roku. Původně plánovala, že dluh zmizí do dvou let, při současném tempu by to mohlo být do roka.

VZP platí s týdenním zpožděním, před nucenou správou bylo až dvouměsíční. Ministr tak nebude muset řešit akutní propad financí, ale budoucnost.

Je to můj úspěch, soudí Rath

Vylepšení zdravotnických financí si přičítá k dobru Rath, který vedl rezort do červnových parlamentních voleb. Stabilizaci podle něj přinesla nucená správa nad VZP, stejně jako příliv peněz, který letos uvolnila vláda navíc pro zdravotnictví. Rath získal pro své plány podporu ČSSD a byl i jedničkou na její pražské kandidátce.

Podle Julínka naopak nucená správa nic dobrého nepřinesla a bylo zbytečné ji vyhlašovat. Rath se tak prý jen pokusil získat vládu nad penězi zdravotního pojištění. ODS vadí, že Rath nechal odvolat dlouholetou ředitelku VZP Jiřinu Musílkovou a prosadil za ni svého spolupracovníka z lékařských odborů Pavla Horáka.

Odlišně hodnotí oba letošní ministři i zákon o neziskových nemocnicích. Rath se ještě jako prezident České lékařské komory podílel na jeho vytváření. Julínek jako senátor podal na normu ústavní stížnost. Jako ministr plánuje, že zákon zruší.

Norma vyjmenovávala 140 ze 200 nemocnic, které se měly změnit na neziskové. Řada z nich je v majetku krajů, a tak hejtmani protestovali. Ústavní soud seznam nemocnic zrušil, přeměna na neziskové zařízení už není povinná. Rath varoval, že privatizací, k níž kraje nyní přistoupí, bude majetek nemocnic rozkraden. - více zde

Protesty zdravotníků

První polovina roku byla charakterizována protesty soukromých lékařů, podporovala je ODS. Rath měl podporu kolegů z nemocnic a stála za ním ČSSD.

Nyní soukromí lékaři, kteří tvoří zhruba polovinu ze 40 tisíc členů ČLK, vyčkávají, jak Julínek vyřeší jejich problémy s uzavíráním smluv a stanovením výše úhrad za léčení nemocných.

Proti Rathovým krokům v lékové politice demonstrovali v únoru lékárníci, snižoval jim zisky. V květnu uspořádal krizový štáb soukromých lékařů, lékárníků a malých nemocnic Týden zdravotnického neklidu proti Rathovi.

Kritici Ratha odmítali nucenou správu, zákon o neziskových nemocnicích i vyhlášky o úhradách péče a léků.

Spor mezi ministry

Rok končí rovněž ve znamení sporů - tentokrát o zákoník práce, který má platit od 1. ledna. Lékařské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost ve všech nemocnicích na jeho podporu.

Šéfové nemocnic varovali, že nemají na zavedení normy dost lékařů ani peněz. Podle Julínka bude v Česku chybět 2000 lékařů, zdravotnictví by potřebovalo na zavedení normy dvě miliardy korun.

Napjaté vztahy mezi oběma letošními ministry dokládá i fakt, že Rath podal na Julínka několik trestních oznámení a Julínek zrušil nebo hodlá zrušit téměř vše, co Rath jako ministr v rezortu udělal. - více zde