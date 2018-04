Já, nebo my? Ve vztahu nemusíte nutně ztratit sama sebe

Přinesl vztah i do vašeho života více plurálu, než je zdrávo? Je možné, že jste odhodila vaše "já" a oblékla si nové, větší, zamilované "my"? Je nutné před vstupem do partnerství zabalit kufry a nacpat do nich kousky naší nezávislé osobnosti? Na tyto a podobné otázky hledala odpovědi i doktorka Camilla Kronqvistová, autorka studie zveřejněné v magazínu Psychology Today.

Být sama sebou

Být sama sebou znamená podle doktorky Kronqvistové svobodně se rozhodnout, kým budu, a to nezávisle na tom, co ode mě ostatní očekávají.

Sama autorka však uznává, že naše já je zejména v partnerském vztahu vystaveno velkému tlaku. Snažíme se totiž přizpůsobit nárokům a představám toho druhého, a to především ze strachu, že bychom o něj mohli přijít. Co je však ve skutečnosti v sázce, není další setrvání ve vztahu, nýbrž naše vlastní osobnost.

Test osobnosti

"Po roce chození s mým přítelem jsem už nevěděla, kdo vlastně jsem a co chci," přiznává třicetiletá asistentka Helena. "Zamilovala jsem se do něj téměř okamžitě. Měl ale kromě mě i spoustu zajímavých koníčků a ještě více kamarádů, takže mu nezbývalo moc času, aby se mi mohl věnovat."

A tak zamilovaný pár trávil víkendy na fotbalových zápasech, kempoval, chytal ryby a večer chodil hrát šipky. "Bylo to skvělé dobrodružství - tedy do té doby, než jsem zjistila, že mám víc rybářských prutů než kamarádek, se kterými chodím na kafe," říká mladá žena.

Romantická fúze

Helena jistě není sama, kdo prochází podobným testem osobnosti. A tak není divu, že se setkáváme s páry, které fúzi vlastních "já" přivedli k dokonalosti. Jsou to zamilované dvojice s párečkem jezevčíků, zadýchaní běžci ve stejných teplákovkách, loajální manželé se zlatavými pruhy melíru ve vlasech...

Když se pak s nimi dáte do řeči, slyšíte jen jednohlasné "milujeme, nesnášíme, plánujeme, chceme..." a vy jen zoufale přemýšlíte, jestli už je klonování legální.

Nezávislá, ale ne sama

Podle francouzského existencionalisty J. P. Sartra je podstatou každého člověka být sám sebou.

"Když do vztahu vstoupíme s vědomím, že známe své potřeby a přání, že nebudeme klamat naše vlastní já ani ostatní, pak se můžeme stát plně nezávislými i ve společnosti toho druhého," uklidňuje ty, kdo si nejsou sami sebou jisti, doktorka Kronqvistová.