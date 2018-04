První facku ve Výměně manželek dala žena. Tomáš ani nepíp

"Chtěla jsem, aby můj manžel Milan přišel a řekl mi sám od sebe, že mě má rád," vysvětluje osmatřicetiletá Vendula jeden z důvodů, proč se do natáčení přihlásila. Od té doby už uplynulo sedm měsíců a manželův přístup k ní se hodně změnil. "Více se bavíme, dokážeme se shodnout a Milan si i začal hrát s naším synem Matesem," říká.

O rodině z příbramského nájemního bytu 3+1, kde Vendula strávila deset dní a vyplakala spoustu slz, dnes ví, že hádku u nich střídá usmiřování. "Když se kamery zapnuly, chovala se Michaela úplně jinak," vzpomíná dnes Vendula na natáčení. "S manželem si pořád lhali. V momentě, kdy mu na konci dala facku, seděli jsme všichni s otevřenou pusou a čekali, co se stane. A jediné, co její manžel udělal? Odešel!" Diví se dodnes.

Tomáš Sirotka Vendula Klubalová Tomáš odešel od stolu, štáb ho ale přesvědčil k návratu.

Manžel jako rozmazlené dítě

Na začátku byly problémy v obou rodinách. Jestli se Vendula cítila přehlížená, tak sedmadvacetiletá Michaela Sirotková zas přetížená. Její manžel Tomáš totiž už šest let nepracuje a Míša ho měla doma ke dvěma dcerám, osmileté Natálii, Míšiny dcery z předchozího vztahu, a společné čtyřleté Vanese, spíš jako nejméně zvladatelné třetí dítě.

Vendula zase doma trpí pocitem, že manželovi víc záleží na jeho kamarádech a pivních výletech do nedaleké hospody. V Příbrami však poznává nezaměstnaného Tomáše, který ji sleduje a kritizuje na každém kroku. Diví se, že nežehlí, že na knedlíky potřebuje větší hrnec, že jí v kuchyni chybí talíře, vařečky i cedník...

"Proč nemáš práci?" kontruje rázná Vendula. "Nevím, jsem asi línej ji najít," slyší šokující odpověď.

"Ten nezaměstnanej fotr, to mě docela rozšvihalo, protože to na mě není!" komentuje na kameru. A když ji Tomáš jedno odpoledne nechá s dětmi doma bez klíčů a vrátí se až ve čtyři ráno, vypadá to, že v Příbrami půjde do tuhého.

Když ale Vendula nové rodině v druhé části svého pobytu velí, vztahy se přece trochu urovnají. Manželka na návštěvě přiměla Toma, aby opravil světlo v obýváku, jak si v manuálu přála jeho žena. Splní se jí i to, že si jeden den nezapnou DVD ani televizi a místo toho, aby Vanesa usnula jako obvykle u televize, jí Vendula přečetla pohádku. "Když je potřeba, udělá všechno. Sám od sebe třeba uklízel," změnila vyměněná manželka na Tomáše názor.

Milan: Máš kozy jako vozy, ale co bude k jídlu?

Zatímco v Příbrami si Tomáš hledal a nakonec opravdu i našel práci, u Mělníka si pan Miloslav po nohejbalu odskočil na pivko. Vracel se už za tmy a Míša na něj spoře oděná čekala v bazénu. Milan v náladě se nechal zlákat ke koupeli, ale erotické atmosféře žhavé letní noci odolal.

"Máš kozy jako vozy, ale moje žena má lepší," utřel Michaelu a pídil se po jídle. Jenže Míšina mdlá a chudá kuchyně ho neohromila. "Manželka je manželka. Rád bych jí zavolal, že ji miluju a že bych nikoho jinýho nechtěl," svěřil se v tu chvíli televizním kamerám.

Narozdíl od Venduly se má Míša u Milana dobře. Jediný problém pro ni představuje nejstarší devatenáctiletá dcera Vendula, která je podle ní líná a nepomáhá. Proto jí jako jeden z úkolů, kdy v domě šéfuje, vymyslí, že musí uvařit oběd. Mladá slečna vaření nenávidí, ale i tak se snaží. Ocenění od táty se však nedočká. Řízek je podle něj přesmažený a brambory rozvařené a nedosolené. Místo pohody se u oběda strhne hádka, protože dcera je rázná po mámě a nic si líbit nenechá.

I Míša splnila přání majitelky domu. Vyklidili a vybílili špajz a Milan vzduchovkou střelil myš, která tam s nimi až dosud bydlela.

Vendula a Milan Klubalovi Michaela Sirotková a Miloslav Klubal. Míša se měla u Klubalů docela dobře, jen trochu bojovala s jejich devatenáctiletou dcerou.

Míša ubalila Tomášovi facku

Když Výměna končí, všem se uleví. Až na Michaelu. Ta prožívá smíšené pocity. Stále neví, jestli má s Tomášem zůstat. "Možná se rozbrečím, až ho uvidím," přeje si a slzy by vítala jako důkaz lásky. Když se ale na neutrální půdě všichni setkají, pláče dojetím naopak Tomáš. Míša ho za to lehce peskuje a později přizná, že v tu chvíli se rozhodla od něj odejít.

Napětí u stolu vrcholí. Míša řve na svého muže, že nechal dceru u své matky, vyčítá mu, že se o něj musí starat... "Tomáši, srovnej se, nebo tady s tebou třísknu a půjdu do hajzlu! To sis myslel, že když budeš kmitat před Vendulou a před kamerami, takže co?" křičí a padne první facka v historii Výměny manželek. "Sedni si a budeš poslouchat. Jak je možný, že jsi našel během šesti dnů práci a během šesti let se mnou jsi práci nemohl najít?!"

Tomáš jen mlčí. "Zachovej se aspoň jednou jako chlap. Prašť do stolu a řekni jí na to něco!" naléhá marně Vendula.

Poslední šance nebo happyend?

U Mělníka po mámině příjezdu zavládne pohoda, děti se s ní šťastně objímají. I v Příbrami bere Michaela své dcery do náruče. Ale už ví, že Tomáše opustí.

Jenomže ten za ní přijde s prosíkem. "Dej mi prosím ještě jednu šanci," žadoní a Míša mu ji po několikahodinové diskusi opravdu dá.

Když televizní štáb odjíždí, mává mu z okna pusinkující se pár.