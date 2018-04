Ve vedru se snáz opijete. A bude vám hůř než v zimě

Přitom právě v létě mnoho lidí popíjí víc než v jiná roční období - na dovolené, s přáteli při grilování anebo se třeba po jízdě na kole „odmění“ několika pivy.

V horkých dnech je alkohol nejen účinnější, ale i nebezpečnější. Je to dáno i tím, že kvůli vysokým teplotám se potíte a v těle pak máte méně tekutin. Když vypijete nějaký nápoj s alkoholem, tak se v krvi, zjednodušeně řečeno, nenaředí tak jako v zimě. Po namáhavém sportu, kdy jste se zpotili, je to ještě horší. „Opilost může nastat rychle a po malém množství alkoholického nápoje,“ vysvětluje Karel Nešpor, primář oddělení léčby závislostí Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze. A navíc. Alkohol sám přispívá k tomu, že tekutiny z těla rychleji odcházejí.

Letní popíjení je prostě nebezpečnější a způsobuje, že lékaři zaznamenávají větší počet kolapsů souvisejících s alkoholem. Podle Jarmily Drábkové, primářky oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče Fakultní nemocnice Motol v Praze k tomu přispívá zejména nesprávný pitný režim. To znamená, že lidé přijímají málo tekutin a k tomu ještě i nevhodných. Muži rádi pijí pivo. Mohlo by se zdát, že v něm je tekutin, respektive vody dost. Přesto nestačí. Proč? Alkohol působí močopudně, to znamená, že tekutina se z těla velmi rychle dostane, respektive vymočí. „Navíc jí tělo vyloučí více, než jí přijalo,“ vysvětluje Jarmila Drábková. Podobné je to i s dalšími alkoholickými nápoji, ale například i s kávou, čajem, ale i stoprocentními džusy.

Proč po zmiňovaných nápojích chodíte častěji na toaletu? „Alkohol blokuje v mozku hormon ADH, takzvaný antidiuretický hormon. Ten se stará o to, aby z těla močí neodcházelo více tekutin, než stačíme přijmout, tedy vypít,“ vysvětluje Jarmila Drábková. Po vypití piva, vína či destilátu vás již tento hormon nechrání. Alkohol velmi brzy po napití působí močopudně a tělo - zvláště v horku - může být ohroženo nedostatkem tekutin. Lékaři hovoří o dehydrataci. „Ztráty tekutin se mohou zvyšovat kombinací horka se silným větrem,“ doplňuje Karel Nešpor. Je to začarovaný kruh: u dehydrovaného člověka alkohol rychleji účinkuje a zároveň tělo odvodňuje. V krajním případě to vede k mdlobám (takzvanému kolapsu) či dokonce selhání některých orgánů.

Pozor na sladké

Zrádné jsou nejen „panáky“ tvrdého alkoholu, ale i nevinně a „lehce“ se tvářící nápoje s cukrem a bublinkami (oxidem uhličitým). V létě oblíbené bowle (ovoce se šampaňským nebo tvrdým alkoholem) či míchané nápoje (becherovka s tonikem, mojito - kubánský rum s mátou, citronem, cukrem a ledem a podobně) skrývají několik rizik. „Oxid uhličitý pomůže nápoj rychle vstřebat - záhy máte „ovíněnou“ hlavu. A kvůli cukru, jejž pití obsahu je, necítíte hlad. To se ale rychle, obvykle během hodiny, změní. Hladina cukru v krvi zase klesne. V tu chvíli naopak hlad cítíte a začnete být vzteklí a nervózní,“ popisuje stav organismu Jarmila Drábková. Příjemné opojení zmizí, často ho vystřídá bolest hlavy a apatie.

Dohromady nejde ani alkohol a sport. Při odvodnění těla, ke kterému alkohol spolu s namáhavým sportovním výkonem přispívá, můžete například zkolabovat. Krev se totiž na úkor prokrvení srdce, mozku a žaludku přesouvá do svalů. To může způsobit nevolnost až zvracení a následný kolaps z nedostatku prokrvení.

Při námaze se navíc vyčerpá energetická zásoba v těle - čili sníží se hladina cukru v krvi. To všechno může vést v nejhorším případě až k bezvědomí nebo úrazu. „Člověk navíc reaguje pomaleji, má zhoršenou koordinaci pohybů a přeceňuje své schopnosti,“ vypočítává důsledky Karel Nešpor. To je nebezpečné například při jízdě na kole, ale i při plavání. Většina utonulých dospělých lidí byla opilá.

Mějte po ruce nealko

Pokud si chcete v létě alkoholický nápoj dopřát, je dobré vědět, jak co nejvíc omezit dopad na organismus. Nikdy nepijte na lačný žaludek. I během konzumace jezte.



V prázdném žaludku přichází alkohol, respektive jeho složka etanol přímo do styku se žaludeční sliznicí a rychle přechází do krevního oběhu. Pokud pijete najedení, zpomaluje cestu do krve potrava, se kterou se v žaludku smísí.

Kombinujte alkohol s nealkoholickým nápojem, který vás „zavodní“ a dodá dostatek minerálů, jež v horku ztrácíte. Vhodné jsou například minerálky. Pokud si chcete dát alkohol, pak ideálním nápojem pro letní večery je vinný střik ze suchého vína. Dopřejte si jej ve stínu, v závětří a raději vpodvečer než v pravé poledne.

Pijte spíše chladnější drinky. Teplota nápoje pod 8 stupňů Celsia vstřebávání alkoholu zpomaluje, naopak teplota nad 18 stupňů urychluje. Po teplém nápoji se tedy opijete rychleji. Pozor ale na koktejly s ledovou tříští. V první fázi sice osvěží, ale ti, kdo jsou náchylnější na bolesti v krku, mohou mít problémy.

Muži a svalovci si mohou dovolit více

Obecně také platí, že jinak tráví a vylučují alkohol ženy a jinak muži. Ženy mají totiž v těle více tuku, podobně jako starší lidé, a jejich proces odbourávání je pomalejší. Vaše tělo rychleji odbourá alkohol v případě, že ho pijete často, naopak, pokud se napijete jen příležitostně, budete potřebovat delší čas.