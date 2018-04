Ve třinácti letech vážila 83 kilo. Zhubla díky léčebně

S váhou začala mít problémy už v první třídě. "Chodily jsme na endokrinologii, paní doktorka vždycky řekla, že Eliška musí trochu zhubnout, a to bylo všechno. Nikdy se nám to nepovedlo, i když jsem se snažila. Ve škole si pak koupila brambůrky a podobně a k ničemu to nebylo," popisuje Eliščina matka.

Lékařka jim už tehdy hrozila pobytem v lázních. "Jenže Eliška nechtěla, hrozně se bála, navíc v sedmi osmi letech neměla žádnou motivaci," doplňuje.

Pak ale dostaly jinou, přísnější doktorku a ta Elišku zařadila do projektu, který zkoumá děti s nadváhou. Loni v červnu dívka odjela na šestitýdenní pobyt do Státních lázní Bludov u Šumperka. "Trochu jsem se bála a trochu jsem se těšila, jak budu vypadat potom. Věděla jsem, co mě čeká, dívala jsem se na internet," říká Eliška.

Jídlo dostávali šestkrát denně, ještě před snídaní začínali rozcvičkou, během dne měli tělocvik, chodili na vycházky. "Hladem jsme určitě netrpěli, ze začátku mi jídlo moc nechutnalo, vařili bez tuku a solili hodně málo, ale pak jsem si zvykla. Také jsme během každého jídla museli vypít dvě skleničky vody. A hráli jsme vybíjenou, to mě vůbec nebavilo," popisuje dívka.

Týden před koncem pobytu se učili vařit dietní jídla, s sebou dostala sešit s recepty a s přehledem, kolik má které jídlo kilojoulů.

Dodržovat pravidla i po návratu domů bylo těžší

Domů se Eliška vracela o sedm a půl kilogramu lehčí. "Už to byl rozdíl. Jen jsem se bála, jestli dokáže dodržovat režim i mimo léčebnu. Naštěstí pracuji z domova, takže jí můžu na jídlo dohlížet. Ale je to hodně náročné," podotýká Jana Pokorová. Pomohlo, že dívka byla rozhodnutá váhu si udržet a pokračovat v režimu, na který si v lázních zvykla. "Doma to ale bylo těžší, protože tady jsem neměla tolik aktivit," přiznává Eliška.

Příčinu, proč dcera začala v dětství tloustnout, však nenašli. "Osobně si myslím, že kvůli obědům. Chodila do školní jídelny a pak přišla domů, že jí jídlo nechutnalo, nesnědla ho a má hlad," uvažuje její matka.

Nyní Eliška váží kolem 63 kilogramů. "Už když jsem přijela z léčebny, tak doma i ve škole všichni koukali, jak jsem to zvládla, i učitelky mě chválily. Ale třeba jedna spolužačka mi řekla, že to na mně není ani vidět," vzpomíná dívka na první reakce. "Mám pocit, že jsem se změnila k lepšímu, už nejsem tak zakomplexovaná. Trochu se ale bojím, že zase přiberu," říká. Do Bludova by jela znova. "Bez toho pobytu bych to určitě nezvládla."

To, že se dívka změnila, vnímá i její matka. "Změna je to opravdu velká. Moc oceňuju péči, kterou v lázních dětem věnovali, navíc byla Eliška pod dohledem i dál, což byla velká motivace. Horší je, že teď si užívá, jak vypadá, a škola jde trochu mimo. Chápu ale, že není snadný se s tím vším hned vyrovnat," říká Eliščina matka. "Je pravda, že teď hodně řeším sama sebe a někdy se bojím, že něco prošvihnu," dodává dívka.