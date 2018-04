Ve stylu filmových hrdinek. Francouzský šarm i tvrdý styl ulice

Čím dál častěji se filmoví kostyméři a kostymérky uchylují ke spolupráci se slavnými návrháři, kteří dílu dodají ten správný hollywoodský glamour. Týká se to samozřejmě především filmů, kde móda hraje jednu z hlavních rolí.

Pokud se vám takové filmy líbí a rády byste se oblékaly jako jejich představitelky, nechte se inspirovat těmi nejslavnějšími. Nemusíte kopírovat hned celý šatník, stačí si vybrat klíčové kousky té filmové postavy, jejíž styl je vašemu srdci nejbližší.

Snídaně u Tiffanyho

Nejen ve slavné Snídani, natočené podle stejnojmenného románu spisovatele Trumana Capoteho, ale i ve filmu Sabrina, se Audrey Hepburnová obléká do modelů Huberta de Givenchyho, který herečku považoval za svou múzu.

Jednoduché černé šaty, ať už v krátké či dlouhé variantě, lodičkový výstřih a to vše doplněné perlovým náhrdelníkem dnes tvoří ikonický outfit a la Audrey.

Audrey Hepburnová ve filmu Snídaně u Tiffanyho. Z filmu Sabrina (1954) V tričku od Marka Crosse si Audrey Hepburnová zahrála v roce 1957.

Nemusíte však zůstávat jen u tmavých pouzdrovek, Audrey bývala k vidění také v šatech se živůtkem a kolovou sukní v midi délce.

A pokud nejste fanynkou šatů, vedle nešlápnete s legendárním námořnickým tričkem, které můžete doplnit tmavými kalhotami v sedmiosminové délce. Veškeré oblečení musí splňovat alespoň jediné: mělo by mít jednoduché a čisté linie.

Amélie z Montmartru

Francouzský šarm ztělesňuje ve filmu o mladé číšnici v malém bistru herečka Audrey Tatou. Role charismatických žen jako by pro ni byly stvořeny, protože po Amélii si zahrála ikonu světové módy Coco Chanel.

Chcete-li jít ve stylu Amélie, vyhněte se křiklavým barvám a prvoplánové vyzývavosti. Sexy kukuč vám pomůže vytvořit nejen oblečení, ale celková vizáž. Krátké mikádo s rovně střiženou ofinkou vám dodá na roztomilosti a nevinnosti.

Po vzoru Audrey Tatou si pořiďte lahvově zelený či hnědý kardigan, tričko z úpletu, nejlépe s límečkem. Svetříky mohou být i s puntíky nebo z krajky.

Milovnice sukní se určitě zhlédnou ve splývavých červených šatech s mírně rozšířenou sukní a výstřihem do V.

Muži, kteří nenávidí ženy - Lisbeth Salanderová

Kožené bundy a kalhoty, potrhané džíny a vytahané mikiny s kapucí v průmyslových odstínech černé a šedé, zaprané bílé nebo temně červené barvě nosila hlavní hrdinka Larssonovy trilogie Milénium.

Švédský řetězec nelenil a využil obrovské vlny popularity a ve spolupráci s návrhářkou Trish Summerville vytvořil kolekci inspirovanou Lisbeth Salanderovou. Pokud jste se zhlédla v jejím stylu, pak se budete v modelech z kolekce H&M cítit jako ryba ve vodě.

Kolekce čítá třicet modelů a najdete v ní jak kožené bundy, propínací svetry, potrhané džíny nebo mikiny s kapucí, tak i doplňky jako široké šály kolem krku i hlavy, batůžek s obnošeným vzhledem či kožené kanady nebo kotníčkové tenisky.

Sex ve městě

Stylistka seriálu i navazujících filmových zpracování Patricia Fieldová se při vymýšlení kostýmů jednotlivých hrdinek Sexu ve městě dokonale vyřádila.

Carrie, Samanthu, Charlotte i Mirandu obléká do luxusních modelů, například od Diora, Oscara de la Renty, Chanelu či Armaniho. Postava Carrie pak téměř nevyjde z domu bez legendárních bot značky Manolo Blahnik.

Chcete-li být jako tato Blahnikova příznivkyně, připravte se na to, že budete tak trochu módní chameleon. Jednou se obléknete jako šmrncovní Francouzka nebo jako typická ztřeštěná Američanka, jindy vás uchvátí retro 50. let. I při těchto proměnách Carrie zůstává věrná jednomu: kombinovat zdánlivě nekombinovatelné a vzít si na sebe to, co byste si vy nikdy nevzaly.

O módě se sice pěkně hovoří, ale ještě lépe se na ni dívá, a tak načerpejte inspiraci v naší fotogalerii.