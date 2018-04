Latina vyřadila ze StarDance Machálkovou, nejlepší byla Schneiderová

„Jste jednoznačně standarďačka. Latina vám jde tak na 60 procent,“ slyšela Machálková po svém výkonu od porotkyně Taťány Drexler. Sama uznala, že od léta trénovali víc standardní tance, takže na tomto hodnocení něco bude.

Rozhodně ale nebyli s partnerem Michalem Necpálem nejhorší taneční dvojicí, takže jejich vyřazení všechny překvapilo. „To je škoda, co mám na to říct. Mrzí nás to, ale takový je hlas diváků,“ komentoval to Marek Eben.

„Já jsem samozřejmě ráda, že jsem tu příležitost dostala. Je to obrovská dřina, ale taky ohromná radost. Samozřejmě mě mrzí, že už toho nepředvedeme víc, ale určitě si ještě zatancujeme, i když ne tady,“ rozloučila se Machálková s taneční soutěží, kterou od začátku ovládá hlavně herečka Jitka Schneiderová a moderátor Leoš Mareš. V ča-če nad ním ale Schneiderová vyhrála a získala první čtyřicítku letošního ročníku.

Nejhorším tanečníkem byl už tradičně Lukáš Pavlásek, po jehož vystoupení se i na sociálních sítích objevily rozhořčené komentáře na konto těch, kteří mu posílají hlasy. Diví se tomu i odborná porota, která ho nazvala Járou Cimrmanem této soutěže. Pavlásek to ale nevzdává a soutěžení se mu zalíbilo. „Napadlo mě, že bych v tom mohl pokračovat a zúčastňovat se každý rok soutěže v něčem, co vůbec neumím,“ prohlásil.