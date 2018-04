Ve škole mi říkali mentál, říká idol Sylvester Stallone

Může za to box. Tedy přesněji řečeno postava nezlomného Rockyho Balboa, která z nepříliš talentovaného, ale zato velmi pracovitého a houževnatého Sylvestera udělala hvězdu. Stallone si k filmu, který se i přes chatrný děj stal trhákem číslo jedna, napsal sám i scénář.

Měl být odrazem jeho touhy po uznání a úspěchu a také po lásce, které se mu v mládí tak úplně nedostávalo. Uznání kritiky ani žádné velké lásky se sice ani po úspěšné premiéře Rockyho nedočkal, ovšem peněz, slávy a náruče krásných žen ano.

Na mládí lépe zapomenout

Možná to zní jako klišé o americkém snu, ale v případě Sylvestera to platí jednoznačně. Potomek věčně rozhádaných italských imigrantů Franka a Jacqueline opravdu neměl nejšťastnější dětství. A že to v životě nebude mít zrovna lehké, bylo jasné už pár minut po narození.

Při jeho komplikovaném porodu musel lékař použít kleště. Jenže doktor malému Sylvesterovi stiskl hlavu víc než bylo nutné a způsobil mu tak ochrnutí tváře a části jazyka. To bohužel ovlivnilo i jeho mentální vývoj.

Jen málokdo by dnes asi hádal, že hvězda akčních filmů, která si to rozdá klidně s celou armádou, měla problémy s psaním, čtením, do patnácti let prošla dvanácti základkami a byla terčem šikany a posměchu.

"Ve škole se mi všichni smáli, že jsem mentál, co proto mi dávali i učitelé, kteří mi neustále dokazovali, že vypadám jako idiot a idiotem i zůstanu. A tehdy jsem si řekl, že si to prostě nenechám líbit a začal na sobě makat. Trochu jsem to ale dělal i kvůli holkám, kterým jsem byl do té doby taky pro smích. Zůstala na mě maximálně třídní zrůda. Jak mi ale rostly svaly, smáli se mi míň," glosoval sám Stallone své neslavné začátky.

Místo divadla porno

V patnácti letech mu tak bylo jasné, že jedině cvičení ho může zachránit. Začal tedy navštěvovat slavnou boxerskou posilovnu The Body a brzy se proměnil v chodící svalnatou muskulaturu. A na tu se už holky doslova lepí.

Jednou z nich byla i spolužačka ze střední Kate-Mary, která prý může za Stalloneho nadšení pro herectví. "Do té doby jsem chtěl být boxer, ale najednou jsem toužil hrát divadlo," vyprávěl později. Vystudoval proto herectví na University of Miami a odjel do New Yorku s touhou stát se hercem.

Jenže na mladého Itala se zvláštním výrazem ve tváři a 110 kily svalové hmoty nikdo nečekal s otevřenou náručí. Marně obcházel konkurzy, nechytal se ani v reklamě. Živil se tedy jako vykladač vagonů, barman nebo vyhazovač na diskotéce. Neúspěch ho nakonec dohnal až na samý konec existence.

Pár týdnů žil dokonce jako bezdomovec bez centu v kapse. Spal na nádraží, dokud v novinách nenašel inzerát na konkurz do erotického filmu Party u Kitty a hřebců. Za tento porno film dostala příští filmová hvězda 100 dolarů za natáčecí den.

Poté, co se stal Sylvester slavným, přejmenovali tvůrci pornofilm na "Italský hřebec". Je to sice trochu kaňka na jeho minulosti, ale jak sám herec říká, někde začít musel.

Význam v jeho kariéře film rozhodně neměl, ale aspoň ho na pár měsíců zabezpečil a také mu přihrál životní lásku. Budoucí manželku, herečku Sashu Czackovou, totiž potkal na castingu. Ona ale byla doprovodit svou kamarádku, sama by prý nehrála ani v soft pornu.

Domino, nebo blondýnky?

Manželství to bylo krásné, Stallone na svou první ženu stále vzpomíná jako na ženu svého života. Asi by se s ní ani nikdy nerozvedl, kdyby nezasáhl osud. Už v době, kdy jméno Stallone znal každý malý i velký muž a pár ženských vyznavaček akčňáků, potkala Sylvestera další rána.

Po prvorozeném synovi Sageovi se šťastný manželský pár těšil na narození druhého chlapečka Seargeoha. Ten přišel na svět na první pohled zdravý, jenže lékaři u něj brzy zjistili autismus. Sylvester se s postižením svého syna nedokázal vyrovnat a manželství se Sashou skončilo rozvodem.

A přicházejí drsná léta. Herec je úspěšný, vydělává velké peníze a je lákadlem pro krásné ženy. Po jeho boku byly k vidění zpěvačka Belinda Carlisle, aférku měl prý i s Madonnou. Všechno to ale byly postelové románky.

Jeho srdce pak na čas uchvátila jeho "protihvězda", původem modelka a steroidová královna akčních filmů Brigitte Nelsonová. Manželství ovšem vydrželo pouhých 18 měsíců, pár se možná příliš často hádal o posilovnu.

Po rozchodu se Sylvester zařekl, že už žádnou ženu nechce. Nebo zase jen do postele. A dal se do toho opravdu s vervou. Románek si v následujících letech prožil s několika slavnými herečkami, své si s ním prožila i kakaová modelka Naomi Campbellová.

Ale všeho do času. Bouřliváka v roce 1996 zasáhl opět Amorův šíp. Potkal modelku Jennifer Flavinovou a o rok později si ji vzal jako v pořadí třetí manželku. Má s ní tři dcery a i přes drobné problémy, kdy spolu manželé chvíli bydlí a chvíli ne, manželství trvá celkem šťastně až dodnes.

Že by zkrocení bouřliváka? Ba ne. Důvod je celkem lakonický a prozradil ho pro časopis People i sám Stallone: "A co byste po mě ještě chtěli? Bude mi už pětašedesát, takže si raději zahraju doma se ženou domino, než bych si něco dokazoval s dvacetiletou blondýnkou." Holt i italský hřebec má nárok na odpočinek…