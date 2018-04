Ve školách jsou už zase vši

Potíž je spíš v tom, že v Česku není na trhu doopravdy spolehlivý šampón, který by parazity jednoduše zlikvidoval. Vši jsou totiž stále odolnější, stejně jako viry a bakterie.

Když byly dnešní maminky dětmi, sáhli rodiče po osvědčeném šamponu Orthosan BF 45, časem se objevil Diffusil H a oba díky obsaženému permethrinu zabíraly. Až do roku 1991, kdy se množily zprávy, že selhávají.

"Vyrábí se Diffusil H Forte, jenomže se na trh dostalo zatím jen asi padesát tisíc výrobků. Víc do distribuce nesmělo, protože výrobce nesplnil všechny formální náležitosti. Je to podle mého názoru otázka jednoho, maximálně dvou měsíců, kdy bude běžně k dostání," tvrdí Geryková.

V lékárnách lze koupit také šampon Parasidose. Stojí ovšem 221 korun a výsledek není jistý. "Chce to vyzkoušet," radí lékařka. "Rodiče riskují, že přípravek nebude tak účinný."

Sama má se vší vlasovou osobní zkušenost. "Důležité je prohlížet dětem hlavu. Nestačí vlasy jen vyčesávat, protože tím se zbavíte jen už vylíhlých parazitů. Vajíčka musíte z vlasů vytáhnout pomocí nehtů."

Pokud zjistíte u dítěte vši, upozorněte na to školu a hlavu mu dvakrát umyjte speciálním šamponem. Doma ho nechávat nemusíte, může normálně do školy. Proceduru ale opakujte ještě po dvou až třech dnech. Teprve pak by mělo být definitivně po problému.