Ve 40 měla rakovinu po celém těle. Dožila se ale vysokého věku

Rakovina není vždy rozsudkem smrti, napsal do redakce iDNES.cz zkušený ortoped. Do našeho seriálu Můj boj s nemocí poslal "zázračný" příběh své pacientky. Jako posilující lék všem, co se dozvědí krutou diagnózu.