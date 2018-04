Vaše staré boty napoví, jaké si koupit nové

"Každý člověk má svůj takzvaný stereotyp chůze a je pro něj specifické jisté sešlapání obuvi. Proto není třeba se ihned lekat mírného ošlapání podešví obuvi - převážně zevně na podpatku a zvláště, pokud se jedná o sešlapání symetrické," říká Jakub Suzan z pražského Studia zdravého obouvání.

Většina lidí má nějakou, více či méně závažnou vadu dolních končetin, která se při běhání projeví mnohem dříve než při chůzi. Takové nesprávné převalení chodidla z paty na špičku zbytečně přetěžuje klouby, svaly, vazy, takže nepříjemné zranění na sebe nenechá dlouho čekat.

Nechcete, aby to byl váš případ? Pokuste se běhat s rozumem a naslouchat svému tělu. Pravidelně protahujte zkrácené svaly a ty ochablé naopak posilujte. Stejně tak důležitá je i kvalitní a především správně vybraná běžecká obuv.

Špatně zvolená bota vám ublíží

Už jste se rozhodli. Koupíte si stejné boty jako váš kamarád, který si je nemůže vynachválit. Pozor, to by byla velká chyba. A je úplně jedno, jestli šlo o botu za dva tisíce nebo top model za dvojnásobek. Každý člověk má trochu jinou stavbu nohou a díky tomu také rozdílně našlapuje. Běžecké boty se proto podle došlapu vyrábí ve třech provedeních – pronační, supinační, neutrální. To podle toho, na kterou stranu se vám chodidlo při došlapu orientuje – na vnitřní, vnější nebo "nikam".

Když si pořídíte boty postavené na jiné odvalení chodidla, než jaké máte vy, jen svému tělu ublížíte. Poznat, jaký typ obuvi je pro vás ten nejlepším, není nikterak složité. Navíc takové boty vám pak vydrží mnohem déle.

Jak poznám pronaci?

Máte podrážku ošoupanou více na vnitřní straně, plochá chodidla a nohy do X? Pak potřebujete boty na pronaci. Poznáte je poměrně jednoduše. Na vnitřní straně mají část mezipodešve z hustší pěny – obvykle v šedé barvě. Že je to opravdu ona, zjistíte i pohmatem. Stlačit ji prstem nejde tak snadno, jako okolní bílou "pěnu". Hustší pěna zabrání nezdravému zhroucení chodidla na vnitřní stranu.

Jak poznám supinaci?



Nadměrně opotřebovaná podešev na vnější straně, vysoká klenba a nohy do O zase signalizují přílišnou supinaci. Ideální jsou "poddajné" a velmi tlumivé boty. Ty mají naopak pevnější mezipodešev na vnější straně.







Neutrální došlap

Pokud máte rovné nohy – kotník, koleno a kyčle jsou v jedné přímce a podrážku bot máte opotřebovanou poměrně rovnoměrně, jste šťastlivec. Vaše chodidlo se odvaluje tak, jak má. Ideální pro vás budou boty označené jako neutrální.





Když správná bota nestačí

Pokud máte levou botu ochozenou jinak než pravou, jednu nohu kratší než druhou nebo jiné závažné problémy dolních končetin, pak byste si měli kromě vhodných bot pořídit také speciální, na míru zhotovené, ortopedické sportovní vložky. Ale o tom až někdy příště.