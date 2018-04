Vaše ohlasy na vyholování genitálií

Čtěte také: Líbí se vám muži vyholení úplně všude?

Může za to kadeřnice

Můj příběh začal když jsem se v 17 letech seznámil s jednou kadeřnicí. Netrvalo dlouho a chtěla, abych se dole vyholil. Dal jsem tedy na její prosbu a jednou večer, jak jsem byl sám doma, jsem se zhostil velkého úkolu. Vzal jsem jediné nůžky co jsme měli doma, což byly jen krejčovské a začal jsem to takzvaně prostříhávat z toho nejhoršího. Jak jsem to prostříhal, vzal jsem staré holení mého otce, takové to jak se do toho dávala žiletka a chystal jsem se holit.

Vzal jsem pěnu napěnil a začal doslova oškrabovat ochlupení už vím jak se cítí prasata, když jsou na porážce holí.

Po půl hodině dřiny jsem dílo dokonal. Byla to hrůza, poté jsem vše náležitě osprchoval. Ale uviděl jsem ještě jeden kaz: chloupkama oplýval i můj šourek. Tak zase nanovo nůžky! Hned druhý střih ve mně vyvolal obrovskou bolest. Prostřihl jsem si šourek. Díra velká asi dva

centimetry a z ní tekla krev. Jako jediná pomoc mě napadla voda po holení, tak jsem si nalil do dlaně a desinfikoval důkladně vše.

Ale největší bolest se nedostavila z šourku, ale z toho strniště co mi vzniklo nad penisem.

Vypadalo to hrozně. Samá krev a samé říznutí od žiletky. Od té doby mně moje přítelkyně stříhá elektrickým strojkem a holení už neberu do ruky.

A můj názor na holení? Je to dobré. Já se úplně holím v podpaží, neboť dělám fyzicky náročnou práci a člověk potom aspoň nesmrdí jako kromaňonec a je rozdíl jestli v autobuse zvednete ruku a máte vyholené podpaží, anebo tam máte trs něčeho smradlavého a upoceného.

LP



Co si myslíte o vyholování genitálií? Je to příjemné a pohodlné, nebo hloupé a nehezké... Jaké jsou vaše zkušenosti? Pište na adresu ONA@idnes.cz, zajímavé příběhy zveřejníme.

Oholené nohy by mi vadily



Chtěla bych jen přidat svůj názor k mužskému holení. U mužů mi nevadí ani oholené ani neoholené genitálie, s oběma případy se srovnám, i když pravda, vyholené jsou praktičtější třeba při orálním sexu.

Co si ale nedovedu představit je, že by si můj partner nechal odstranit chlupy na nohách. Připadá mi tak nějak přirozené, že to je "chlap s chlupatýma nohama" :-), s oholenýma by mi připadal příliš zženštilý a už by pro mě neměl takové mužné kouzlo.

Vaše Leony

Cítím se čistší a lehčí



Četl jsem článek o vyholování. To, že je to epidemie, jak tvrdí blázen Uzel, se mi zdá přehnané. Je mi 25 let, holím si podpaží zhruba 10 let a jsem spokojen, necítím sám vlastní pot, v létě je mi lépe, cítím se o poznání čistší. Deodorant, nebo antiperspirant lépe působí na kůži a nehromadí se ve smradlavém chomáči chlupů v mužském podpaží.

Genitálie jsem si začal holit před několika lety a rovněž je mi velice příjemný onen pocit čistoty a lehkosti. Ve vedrech se genitálie nepaří, v chlupech se nedrží pot a zejména nesmrdí. Podpaží si holím jednou až dvakrát týdně a genitálie zhruba 1-2x za měsíc a bohatě to stačí.

Jak píšete o dvou táborech žen, některé mají rády chlupáče, jiní naháče - Ženy které mají chlupáče, tak by se jim jistě líbilo, kdyby jejich partner byl vyholený v podpaží i mezi nohama, jelikož tím nepřichází o své mužšství a nikterak se nestává zženstilým. Na veřejnosti chlupatého muže odhalí jeho zarostlá hruď, břicho či nohy. A to mnohým ženám stačí. Jde jim o pocit, že hladí svalnatého zarostlého muže po jeho hrudi.

Rád bych podotknul, že orální sex je pro mnoho žen příjemnější, pokud ho poskytují muži vespodu vyholenému, nežli zarostlému. Pokud toto některá žena čte, určitě si vybaví ty spousty chlupů, které musí tahat z pusy při orálním sexu poskytovaném svému partnerovi. To je i důvod, proč spousta žen odmítá poskytovat orální sex mužům. Nedivím se jim, pokud jsou nevyholené a žena má strčit do pusy zarosltý úd, může se jí z toho jistě udělat nevolno.

Od té doby, co se holím, je orální sex velmi častým doplňkem mého milostného života. Dříve byl pro partnerku spíš z donucení.

Přirozené je holit si vousy, zastřihovat bradku či vlasy, pro mne je to rovněž i holení podpaží a genitálií.

Lukáš, Pardubice

Gabriela M.: Chlup v krku není nic příjemného

Myslím si, že je každého věc, jestli se vyholuje nebo ne....Člověk musí být spokojený sám se sebou. Všichni píšou o vlivu Ameriky, ale já se holím od doby kdy tu ještě vládli komunisté. Nelíbily se mi chlupy pod paží a na nohou.

Genitálie si holím od doby, kdy jsem rodila své děti. Zjistila jsem, že je to hygieničtější, asi nemusím popisovat z jakého důvodu.

Manžela jsem se ptala na vyholování, ale nechce se holit nikde, kromě tváře a já to respektuji. Kvůli tomu se přece rozvádět nebudu. Tak, jak vypadám já se mu líbí a tak každý z nás zůstává na tom svém zvyku.

A perličky ze života? Asi každý, kdo nemá zkušenosti s holením a vybere si špatné nebo nevhodné náčiní dopadne mizerně.

V těhotenství, kdy bříško už bylo poměrně dost veliké, jsem si už nedosáhla pořádně ke kotníkům a tak se bohužel několikrát za sebou stalo, že jsem si pořezala z boku kotník.

Ovšem to je jen noha, horší byly začátky s vyholováním mezi nohama. Než jsem se to naučila, tak jsem se i trochu pořezala, což není moc příjemné. Taky se v dnešní době prodávají i jiné prostředky, když jsem začínala tak bylo jen pánské holení a takové krémy (které nepoužívám), protože mám na to citlivou kůži.

Asi každý slyšel příhodu Gábiny Osvaldové, kdy se jí přístroj na odstraňování chloupků zakousl pod kolenem. Tehdy jsem si říkala, že to asi moc nejde, ale stalo se mi to na slabinách, kde jsem chtěla dosáhnout toho, že mi chlupy nenarostou hned druhý den. Podlitina, kterou jsem si tím způsobila mi vydržela naštěstí jen týden, takže jsem potom mohla zase na bazén.

A názor druhých na vyholování? Některé kamarádky mi říkaly, že by si jejich manžel připadal, že spí se školačkou...Můj manžel si tak nepřipadá a navíc....považuji to za výmluvu, možná kdyby se o tom spolu pobavili, zjistily by, že se to třeba manželovi líbí....

Vždyť chlapi koukají na nahé slečny na fotkách, DVD, videokazetách a jak se jim to líbí, když jde všechno vidět, protože jsou slečny vyholené...A navíc...co si budeme vykládat...mít při sexu chlup v krku není nic příjemného,že????

Tomáš: Každému podle chuti

Jsem muž 33 let,jsem chlupatý asi průměrně,nohy,ruce,hrudník, podle mne záleží na každém co mu je pohodlné a příjemné,i když mnozí podléhají tomu co právě frčí,já raději preferuji přirozenost i když kvůli mojí ženě si holím část přirození,jsou totiž místa u mužů i u žen kde jsou chloupky v jistých chvílích nepříjemné. Takže každému podle chuti.

Ondra z Chomutova: Porost k muži patří

Můj osobní náhled na toto téma je, každý muž musí poznat co je pro něj pohodlnější. Musím, ale říci, že zpočátku jsem se toho tak trochu obával, myslím to tak, že to nebyl dvakrát hezký pocit, ale pravdou je, že dnes mohu říci, že s částečně vyholenou oblastí kolem genitálií je to opravdu pohodlnější a praktičtější.

Přítelkyně navrhla, abych se zkusil vyholit i v podpaždí, je to prý také lepší. A opět musím pouze souhlasit. Jelikož se aktivně věnuji sportu, je to pro mě praktičtější. Na ostatních místech to ale již nechávám vše v rukou přírody. Myslím, že muži by, alespoň nějak, měli být trochu odlišeni od žen a porost třeba na hrudi k tomu patří.

Záleží však na každém muži, nebral bych to tedy jako nějaký trend poslední doby. Spíš bych řekl, že si právě nemalá část mužů uvědomuje výhody úpravy svého ochlupení. Ze začátku sice zakusí nepříjemný pocit, když chloupky opět rostou, ale pak je vše dobré, alespoň toto mohu říci z vlastní zkušeností já.