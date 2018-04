Vaše krása se probouzí s jarem

Jaro k nám letos přišlo trochu dřív a hned s plnou silou! Pobledlé zimní tváře se konečně rozzářily zdravou barvou, na sluníčku si konečně všimneme těch kruhů pod očima, co se nám nadělaly, a vlasy podivné barvy i tvaru už neúpí pod čepicí. Je prostě na čase zase vytáhnout tu růžovou rtěnku, co je zavřená v toaletce už od podzimu. A taky se vydat na menší nákupy, protože s mastným krémem proti mrazu a pomádou na rty už prostě nevystačíte...

Na co na jaře nezapomenout? Na slunce!

V zimě na horách a v létě u vody je nám jasné, že musíme použít krém s SPF a UV filtry, abychom se nespálily. Na jaře ale sluníčko dost podceňujeme! Jistě, jeho paprsky nejsou tak silné, ale pořádnou paseku na našem obličeji nadělají taky. A vůbec nejde o pihy, ty jsou přece roztomilé!

Horší je náhlé vysušení, zarudnutí a předčasné stárnutí kůže. Nikdo nechce vypadat jako nebohá želva. Takže hned ráno pěkně sáhněte po kelímku denního krému s ochranným faktorem, který dá na vaši pokožku pozor až do večera. Ale existují i další "rozmazlovadla", jako jsou make-upy či pudry s UV filtrem.

Zavlažovat, zavlažovat…

I když letošní zima zrovna drastická nebyla, nějaké ty stopy na naší kráse přece jen nechala. Chlad a vítr vysušily pokožku i vlasy. A platí to, co pro rostliny - když je něco suché, musí se to zalít. I pleti a vlasům je tedy zapotřebí dodat trochu vláhy. Dokonalá hydratace totiž zabrání tvorbě vrásek, zlepšuje strukturu pleti a celkově pokožku vypne. Takže určitě hodně pijte, optimální jsou 2 až 3 litry tekutiny denně, a kromě toho si dopřejte hydratační masku a hydro krémy, které vytvoří dokonalou rovnováhu vody v pokožce a umožní jí tak lépe "dýchat". Výsledkem bude hladká a na dotek jemná pleť. A to určitě stojí i za menší průvan v peněžence…

Rozjasněte se!

Máte takové kruhy pod očima, že by se na nich dala cvičit prostná, nebo si jen připadáte tak nějak bez barvy? Zkuste rozjasňovač pleti! Dokonale zakrývá veškeré nedokonalosti, jako jsou skvrny a jemné vrásky, intenzivně rozjasňuje pokožku. Propouští světlo, dodává pokožce vyrovnaný barevný tón. Obsahuje speciální oživující vitaminový komplex, takže váš obličej i pěkně vyživí…

Á propos vitaminy…

Kráse lahodí strava vydatná na vitaminy - takže se hýčkejte kvanty ovoce a zeleniny. Ale nezapomínejte ani na vitaminové kosmetické přípravky. Mimo kapslí s vitaminovými "koktejly" je v boji proti jarnímu slunci ideální derivát vitaminu A, který pleť zjemňuje a vyhlazuje. Výtečný je i antioxidant vitaminu E, jenž chrání před negativními vlivy ovzduší a čistí pleť opravdu do hloubky. Vitaminových přípravků je na trhu celá řada, vyberte si je podle typu své pleti a možností své peněženky. A používejte je pravidelně. Mazat se měsíc a pak si vzpomenout zase až na podzim nemá smysl…

Bez čištění to zase nepůjde

Ani nejdokonalejší kosmetický přípravek vás ale nezachrání, když nebudete pleť pořádně čistit. Tady platí poupravené: čistota půl krásy. Dvakrát denně obličej a dekolt důkladně promasírujte pleťovým mlékem nebo emulzí. K dočištění pak použijte pleťovou vodu. A teprve pak se namažte a rozjasněte!

Jarní účes

Takže obličej už máte jako modelka, a co s vlasy? Možná je stačí jen oživit vitaminovým šamponem, vlasovou kúrou nebo snad chcete rovnou novou barvu? Proč ne, pokud budete mít vlasy zdravé, můžete si dovolit jakýkoli experiment. Aby zdravé i zůstaly, nezapomeňte opět na přípravky s SPF a UV filtry.



Co nového nám na jaro přichystaly kosmetické firmy? Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější vychytávky, které najdete v naší fotogalerii.