Varování vědců: i spontánní potrat ohrožuje další dítě

Největším rizikem při umělém potratu jsou infekca a záněty, které se mohou objevit i po sebedokonalejším zákroku. Jak upozorňuje odborný server www.zenska-neplodnost.cz, kvůli těmto zdravotním komplikacím se pak v děloze objevují srůsty, které mohou vést až k neplodnosti nebo k mimoděložnímu těhotenství.

Srůsty brání přirozenému pohybu spermií k vajíčku. A i když se jim přece jen podaří "prokličkovat" mezi nepřirozenými překážkami a proniknou do vajíčka, ještě nemusí být vyhráno. Oplodněné vajíčko totiž musí prodělat podobnou cestu, aby se mohlo uhnízdit v děloze a zrod nového života se udál bez potíží.

Jenže právě "zablokovaná" cesta může vést k tomu, že se vajíčko uhnízdí jinde, než má. Tak vzniká mimoděložní těhotenství.

Riziko se zvyšuje s počtem potratů

Žádná hodnověrná studie o tom, kolik žen po potratu má pak potíže s otěhotněním, neexistuje. Experti se zdráhají spojovat mimoděložní těhotenství nebo nemožnost oplodnění s prodělanou interrupcí či spontánním ukončením těhotenství. Na vině totiž mohou být i jiné důvody.

Dva typy potratů Existují dva typy potratů: samovolný a umělý (interrupce).



Mnohdy se uvádí, že samovolným potratem skončí asi 15 procent těhotenství, ovšem číslo může být vyšší, protože mnohé ženy mohou potratit ještě dříve, než se žena o své graviditě vůbec dozví.

Odborníci se ovšem shodují, že čím víc předčasných přerušení těhotenství, tím je riziko případných zdravotních komplikací v budoucnosti vyšší.

"Když mi bylo sedmnáct, šla jsem na potrat, protože jsem ještě studovala a nedovedla jsem si představit, že se budu starat o malé děti. Teď mi je už přes třicet, ale s manželem se nám nedaří mít dítě. Když jsem se ptala lékaře, jestli za to může má dávná interrupce, řekl mi, že možná ano. Ale taky to podle něho může být třeba tím, že jsem na dítě stará," svěřila se třiatřicetiletá Jana z Prahy.

Hrozí i předčasný porod

Na univerzitě ve skotském Aberdeenu před časem provedli studii, jejímž cílem bylo zjistit, jestli mají ženy po spontánním potratu vyšší riziko dalšího potratu.

Výsledky byly mimořádně zajímavé a potvrdily obavy vědců. Zkušenosti mnoha tisíců žen totiž ukázaly, že v následujících těhotenstvích častěji nehrozí jen opětovný potrat, ale i další komplikace, jako je kupříkladu předčasný porod, nižší porodní váha dítěte nebo poporodní krvácení.

A zdravotní rizika se podle skotského výzkumu navíc skutečně zvyšovala po opakovaných samovolných potratech.

Pravidelné prohlídky

Gynekologové doporučují, aby ženy po potratech, samovolných i vyvolaných, byly při další graviditě mnohem opatrnější.

Například zásada, aby žena nezvedala v těhotenství žádné těžké předměty, šetřila se a hodně odpočívala, platí dvojnásob u těch, které už mají potrat za sebou.

Zvláště pozorné by měly být ženy, které prodělaly potratů víc. Zcela samozřejmé by měly být pravidelné návštěvy gynekologa, který by měl být o předchozích předčasných ukončených těhotenstvích informován.