Vaříme podle socialistické kuchařky. Dejte si žemlovku či rýžový nákyp

Čevapčiči

Příprava: 20 minut + asi 10 minut pečení

Pro 4 osoby

* 600 g jemně mletého zadního hovězího masa

* sůl a mletý pepř

* 1 lžička mleté sladké papriky

* 1 cibule, usekaná najemno

* 4 lžíce oleje

* listy hlávkového salátu k podávání

* 100 g balkánského sýra k podávání

* 4 pálivé papričky k podávání

1. Mleté maso prohněteme, ještě jednou nebo dvakrát semeleme na masovém strojku a promícháme se lžící studené vody, olejem, solí, pepřem, sladkou paprikou a jemně usekanou cibulí. Masovou hmotu dobře propracujeme a necháme v chladu odležet, minimálně hodinu.

2. Z masové směsi vytvarujeme stejnoměrné menší válečky, dlouhé asi 5 cm. Potom rozehřejeme gril nebo pánev. Rozpálenou mřížku grilu nebo pánev potřeme olejem, poklademe čevapčiči a opékáme ze všech stran do hněda.

3. Při grilování podle potřeby potíráme maso olejem. Opékáme zhruba 6-10 minut, podle velikosti válečků, čevapčiči musí zůstat uprostřed šťavnaté. Podáváme s listy hlávkového salátu, chilli papričkou a nadrobno nakrájeným balkánským sýrem.

Tip

Čevapčiči můžete připravit i z předního hovězího, nejlépe z krku, ze zadního použijte špičku z kýty nebo plec. Čevapčiči se také připravuje ze směsi hovězího, jehněčího a vepřového masa. Podávejte pro změnu klasicky s cibulí, plnotučnou hořčicí a zeleninou.

Hovězí se zeleninou a bylinkovou omáčkou s vejci

Příprava: 20 minut + 2 hodiny 20 minut vaření

Pro 4 osoby

* 600 g hovězího zadního masa, nejlépe tabulové špičky z kýty

* 2 cibule

* 6 kuliček celého pepře

* 5 kuliček nového koření

* 1 bobkový list

* 1/2 celeru

* 1 malá petržel

* 2-3 snítky libečku

* 250 g mrkve

* 200 g hrášku (lusky)

* 200 g pórku

* 600 g brambor, uvařených

* hrst zelené petrželky

Na omáčku:

* 4 vejce uvařená natvrdo

* 3-4 lžíce olivového oleje

* šťáva z 1 citronu

* 1-2 lžičky hořčice

* hrst čerstvých bylinek

1. Hovězí maso odblaníme, omyjeme a vložíme vcelku do vroucí osolené vody. Přidáme celé koření, rozčtvrcenou oloupanou cibuli, očištěný překrájený celer, petržel, kousek mrkve a libeček. Uvedeme do varu, zmírníme plamen a mírným varem vaříme pod poklicí, dokud maso nezměkne, trvá to asi 2 hodiny.

2. Měkké maso a zeleninu vyjmeme, zeleninu odstraníme a do vývaru dáme vařit očištěnou a na větší kusy překrájenou mrkev a čtvrtky cibule. Když je zelenina skoro měkká, ale pevná na skus, přidáme pórek a lusky a pár minut dovaříme do měkka.

3. Maso nakrájíme na plátky přes vlákno, prohřejeme ve vývaru a podáváme s vařenou zeleninou, vařenými brambory, podlité trochou vývaru a s vaječno-bylinkovou omáčkou.

4. Než se uvaří maso, připravíme si omáčku. V misce prošleháme olej s citronovou šťávou, hořčicí, solí a pepřem. Vmícháme jemně posekaná vejce na tvrdo a usekané bylinky a podle chuti přisolíme a dochutíme pepřem.

Tip

Brambory můžete uvařit také ve vývaru se zeleninou. Kombinujte různé druhy zeleniny dle vaší chuti a sezony, např. květák, brokolici, kedlubnu kapustu apod.

Kuře pečené v soli

Příprava: 10 minut + 2-2 hodiny 25 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 kuře o váze asi 1,25 kg

* 1,5-2 kg soli

* 1 lžíce másla

* několik snítek petrželky, libečku či jiných bylinek

1. Kuře omyjeme, očistíme a osušíme. Vnitřek kuřete osolíme, do břišní dutiny vložíme máslo, bylinky a nožky založíme a protáhneme kůží nebo svážeme provázkem k sobě. Křidélka založíme a připevníme k tělu.

2. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Do pekáče nasypeme asi kilo soli, položíme na ni kuře prsíčky nahoru, zbylou solí překryjeme celý povrch kuřete, přimáčkneme a vložíme do předehřáté trouby. Kuře pečeme asi 2 až 2 a čtvrt hodiny. Potom ho vyjmeme z trouby, solnou krustu rozbijeme a odstraníme z kuřete, kuře opatrně přeneseme na mísu,aby nevytekla zevnitř šťáva, a naporcujeme ho.

3. Takto pečené kuře je velmi šťavnaté. Kůži z kuřete před porcováním úplně očistíme od soli nebo ji raději stáhneme.

Tip

Sůl můžete smíchat s trochou vody na pastu, část dát do pekáče a zbytkem obalit kuře.

Lečo s klobáskami

Příprava: 15 minut + asi 15 minut dušení

Pro 4 osoby

* 2 lžíce sádla nebo oleje

* 1 velká cibule

* 1 lžička mleté sladké papriky

* špetka pálivé papriky

* 6 větších zelených paprik, slovenských

* 500 g rajčat

* 250 g pikantní klobásy, např. paprikové

* sůl a mletý pepř na dochucení

1. Papriky a rajčata omyjeme, papriky zbavíme semeníku a nakrájíme na proužky. Rajčatům vyřízneme zelenou část okolo stopky a rozkrájíme je na osminky nebo plátky. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Klobásu nakrájíme na tenká kolečka.

2. V kastrole rozehřejeme sádlo nebo olej, zpěníme na něm nakrájenou cibuli, hrnec stáhneme z ohně, aby se snížila teplota tuku, a zaprášíme mletou sladkou i pálivou paprikou, aby paprika jen zpěnila.

3. Přidáme nakrájené papriky a dusíme asi 5 minut. Potom vsypeme pokrájená rajčata, trochu soli a pepře a dále dusíme do měkka.

4. Nakonec vmícháme na kolečka nakrájené klobásky a ještě pár minut společně dusíme. Nakonec dochutíme solí a pepřem.

Smažený celer v těstíčku

Příprava: 30 minut + 45 minut pečení

Pro 4 osoby

* 800 g mladého celeru, kořenového

* 2 vejce

* 3-4 lžíce hladké mouky

* 1 lžička škrobové moučky

* 100-150 ml světlého piva

* sůl a mletý bílý pepř

* olej na smažení

* klínky citronu k podávání

1. Celer okrájíme, omyjeme, osušíme a nakrájíme na plátky silné asi půl centimetru. V misce prošleháme vejce, hladkou mouku, škrobovou moučku, pivo, sůl a špetku mletého pepře na hustší těstíčko.

2. V pánvi rozpálíme vyšší vrstvu oleje. Plátky celeru namočíme do těstíčka, vložíme do rozpáleného oleje a pomalu smažíme po obou stranách dozlatova.

3. Klademe na papírové ubrousky, aby se odsál přebytečný tuk. Takto postupně usmažíme všechen celer a podáváme s dílky citronu a bramborovou kaší.

Tip

Celer můžete také krátce povařit v osolené vodě se špetkou cukru, nechat vychladnout, nakrájet a pak obalovat v těstíčku nebo v klasickém trojobalu. Místo piva připravte těstíčko z vody, mléka a strouhaného sýra nebo bílého vína.

Rýžový nákyp s meruňkami a rozinkami

Příprava: 30 minut + 45-50 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 l mléka

* 250 g rýže

* sůl

* 100 g másla + 1 lžíce na pečení

* 4 žloutky

* 100 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* kůra z poloviny citronu

* hrst rozinek

* 1 meruňkový kompot

* 4 bílky

1. Rýži propláchneme vroucí vodou a necháme okapat. V kastrole se silným dnem uvedeme do varu mléko, vsypeme rýži, vložíme kousek másla a špetku soli a dusíme pod poklicí skoro do měkka. Potom rýži dovaříme na vláčnou kaši. Troubu předehřejeme na 170 C.

2. Změklé máslo vyšleháme s oběma cukry, přidáme citronovou kůru, rozinky a vše vmícháme do zchladlé kaše. Nakonec přidáme sníh z bílků.

3. Zapékací misku vymažeme, naplníme polovinou kaše, poklademe meruňkami a překryjeme zbylou kaší. Povrch pokapeme máslem a pečeme dozlatova. Trvá to asi 45-50 minut.

4. Necháme asi 10 minut odpočinout a podáváme poprášené cukrem, šťávou z meruněk a lístky meduňky.

Jablková žemlovka s tvarohem

Příprava: 30 minut + 45 minut pečení

Pro 4 osoby

* 1 menší veka nebo 6 housek či rohlíků

* 2 vejce

* 600-750 ml plnotučného mléka

* 1 lžíce másla + na vymazání

* hrst strouhanky na vysypání formy

* cukr moučka na poprášení

Na náplň:

* 4-5 jablek

* šťáva z 1/2 citronu

* 1 vanilkový cukr

* 1/2-1 lžíce cukru krupice

* 1 lžička mleté skořice

* 2 lžíce rozinek

Na tvarohovou náplň:

* 250 g měkkého tvarohu

* 1 vanilkový cukr

* 1 vejce

* nastrouhaná kůra z 1/2 citronu

* 1 lžíce rozinek

* 2-3 lžíce smetany, 33%

1. V míse prošleháme mléko a vejce. Pečivo nakrájíme na tenčí plátky. Zapékací mísu vymažeme máslem a vysypeme strouhankou. Jablka oloupeme, vykrojíme jádřince, nastrouháme je nebo nakrájíme na tenké plátky a promícháme s citronovou šťávou.

2. Tvaroh utřeme s vanilkovým cukrem, žloutkem, jemně nastrouhanou kůrou z dobře omytého citronu a vmícháme smetanu a rozinky. Nakonec do tvarohu zapracujeme tuhý sníh z bílku.

3. Nakrájené pečivo namáčíme postupně v mléce s vejci, necháme nasáknout a jednou vrstvou pečiva vyložíme vymazanou zapékací mísu nebo menší pekáček. Potřeme ochuceným tvarohem, pokryjeme další vrstvou pečiva, poklademe plátky jablek, posypeme skořicí, vanilkovým cukrem, rozinkami. Jsou-li jablka kyselejší, posypeme je ještě trochou krupicového cukru a opět překryjeme namočenými plátky pečiva. Přelijeme zbylým mlékem s vejci, povrch poklademe kousky másla, přiklopíme a pečeme v předehřáté troubě na 180-190 stupňů dozlatova, trvá to asi 45 minut.

4. Nákyp během pečení krásně vyběhne a zezlátne. Necháme chvíli odpočinout a podáváme krájené na porce a sypané moučkovým cukrem.

Tip

Žemlovka je výborná ihned po upečení, ale i za studena. V obou případech podávejte s kysanou smetanou nebo hustým bílým jogurtem.