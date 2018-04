Vaříme o svátcích. Masové fondue či pečená sladká šunka

Pečená kachna s jablky, kaštany a cibulí

Příprava: 30 minut + asi 2 hodiny pečení

Pro 4 osoby

* 1 kachna * sůl, celý kmín * několik snítek tymiánu * 4-5 větších jablek * 1 citron, bio * 400 g jedlých kaštanů * 2-3 velké červené cibule * 1 lžíce másla * 150 ml černého piva * 2 lžíce medu

1. Omytou kachnu bez zbytků peří osušíme. Uvnitř a vně vetřeme sůl, okmínujeme, vložíme do pekáče a necháme chvíli odležet. Jablka bez jádřince nakrájíme na plátky, promícháme s citronovou šťávou a kůrou, přidáme oloupanou cibuli nakrájenou na klínky a tymián.

2. Kaštany nařízneme do kříže a 15-20 minut vaříme ve vodě (nebo na plechu v troubě). Oloupeme je a smícháme s jablky. Kachnu naplníme vzniklou směsí, plus 2 snítky tymiánu, kůži pomažeme máslem a maso vložíme do předehřáté trouby na 200 stupňů.

3. Zprudka zapečeme, snížíme na 170°, podlijeme vodou, přikryjeme. Pečeme asi hodinu podléváme, přeléváme výpekem. Svrchu sbíráme vypečený tuk. Pak kachnu obložíme zbytkem směsi, posypeme tymiánem, podlijeme částí piva a pečeme bez poklice doměkka asi další hodinu. Maso potřeme medem rozmíchaným s několika lžícemi piva a dopečeme dozlatova.

Tip

Odstraňte kostru z trupu a vzniklou dutinu naplňte houskovou nádivkou s prolisovanými kaštany, jablky, tymiánem a šalvějí.

Losos plněný mandlovou nádivkou

Příprava: 25 minut + 45-55 minut pečení

Pro 6-8 osob

* 1 vykuchaný losos bez hlavy o váze asi 2 kg * sůl a mletý pepř * 1 citron, bio * 60 g másla * 2 žloutky * muškátový oříšek * 100 g oloupaných mandlí * hrst rozinek * 4 lžíce čerstvé strouhanky * 4 lžíce bílého suchého vína + trochu na podlití * 50 g strouhaného parmazánu * svazek petrželky * 2-3 řapíky celeru * 3 lžíce olivového oleje

1. Omytého a osušeného lososa uvnitř i vně osolíme, opepříme a pokapeme citronovou šťávou. V míse ušleháme změklé máslo, žloutky, sůl, špetku muškátového oříšku a citronovou kůru. Přidáme jemně posekané mandle, nasekané spařené rozinky, strouhanku, víno, parmazán, usekanou petrželku a oloupaný, nasekaný celer. Je-li nádivka příliš řídká, přidáme strouhanku,nebo naopak přilijeme trochu vína.

2. Nádivkou naplníme lososa, převážeme motouzem a dáme do pekáče

vymazaného olejem. Rybu osolíme, pokapeme olejem, citronovou šťávou a potřeme zbylou nádivkou. Zapečeme v troubě předehřáté na 200°, podlijeme vínem a pečeme.

3. Nožem u páteře zjistíme, zda je ryba hotová. Necháme ji chvíli odpočinout, odstraníme motouz a nakrájíme na porce.

Tip

Podávejte s vařeným nebo šťouchaným bramborem

Vepřová pečeně se zeleninou

Příprava: 15 minut + asi 1,5 hodiny pečení

Pro 4-6 osob

* 1,5 kg vepřové krkovice s kostí * sůl a čerstvě drcený pepř * 4-5 plátků anglické slaniny * hrst nasekaných čerstvých bylinek (šalvěj, rozmarýn, oregano, tymián) * 2-3 hlavičky česneku * 250 g šalotek * 400 g karotky * 250 g celeru * 250 ml světlého piva na podlití

1. Maso omyjeme, osušíme, důkladně osolíme, opepříme a vložíme do pekáče vyloženého plátky slaniny. Dáme do předehřáté trouby na 200 stupňů a zprudka zapečeme.

2. Mezitím si připravíme zeleninu. Maso podlijeme pivem, vložíme celé neoloupané stroužky česneku, celé malé nebo rozpůlené šalotky, oloupanou, na větší kusy překrájenou karotku a na hrubší kusy nakrájený očištěný celer. Zeleninu osolíme, vše posypeme bylinkami, přikryjeme poklicí nebo alobalem, ztlumíme teplotu na 180 ° a pečeme doměkka. Maso podléváme podle potřeby pivem nebo vodou, přeléváme výpekem a obracíme.

3. Když je maso měkké, stáhneme poklici, a je-li potřeba, dopečeme krátce na barvu. Pak necháme asi 10 minut odležet, nakrájíme na porce a podáváme s upečenou zeleninou.

Pečená sladká šunka s rozinkami a hřebíčkem

Příprava: 20 minut + 60 minut vaření + 15-20 minut pečení

Pro 6 osob

* 1-1,2 kg šunky od kosti s kůží nebo burgundské šunky * 2 lžíce medu * 2 lžíce meruňkové zavařeniny * 1 lžička dijonské hořčice (nemusí být) * 1 lžíce citronové šťávy * sůl * asi 100 g rozinek (sultánek) * 80 ml meruňkovice * asi 40 ks celých hřebíčků

1. Rozinky spaříme, okapeme a v misce zalijeme meruňkovicí. Předehřejeme troubu na 170°. Šunku položíme na pařák do hrnce s vodou, tak aby byla voda pod pařákem, přiklopíme a vaříme na mírném ohni 50-60 minut.

2. Šunku vyjmeme, rozpařenou kůži nakrájíme na kosočtverce a do každého připíchneme hřebíčkem nasáklou rozinku. V misce smícháme med se zavařeninou, hořčicí, špetkou soli a citronovou šťávou.

3. Šunku vložíme do pekáčku kůží nahoru, potřeme medovou směsí, vložíme do vyhřáté trouby a pečeme 15-20 minut, dokud se neutvoří zlatá kůrčička. Během pečení potíráme zbylým medem a podléváme horkou vodou, aby se šťáva nepřipalovala.

Tip

Podobně můžete připravit i uzené koleno nebo jiné uzené maso, nejlépe s kůží. Místo v páře maso uvařte ve vodě s kořenovou zeleninou, divokým kořením, celou skořicí, cibulí a solí pro zvýraznění chuti.

Masové fondue

Příprava: 60-75 minut + doba na opékání, asi 2-3 hodiny

Pro 6-8 osob

* 400 g nízkého roštěnce nebo hovězí svíčkové * 1 svazek zeleného chřestu * 16 dlouhých snítek pažitky * 400 g vepřové panenky * 16 velkých oliv bez pecky, plněných mandlemi * 400 g krůtích prsou bez kostí a kůže * 2-3 plátky ananasu * 16 čerstvých lístků šalvěje * 8 plátků pancetty * 400 g kuřecích prsou, bez kostí a kůže * 16 koleček choriza nebo jiného pikantního paprikového salámu * 400 g kuřecích stehýnek, bez kostí a kůže * asi 1-1,25 kg očištěné a na kousky nakrájené syrové zeleniny, hub, předvařených brambor * sůl a čerstvě mletý pepř * 600-700 ml kvalitního oleje * různé dipy a pikantní studené omáčky k podávání * čerstvé pečivo k podávání

1. Všechno maso odblaníme, omyjeme a osušíme. Hovězí nakrájíme na 16 malých plátků. Zdřevnatělé stonky chřestu seřízneme, oloupeme od hlavičky dolů a zabalíme do masa tak, aby špičky vyčnívaly. Převážeme snítkem pažitky. Panenku nakrájíme přes vlákno na malé plátky, každý obtočíme kolem olivy a v dlani utáhneme.

2. Krůtí prsa nakrájíme šikmo na 16 malých plátků, každý položíme na polovinu plátku pancetty, na kraj dáme proužek ananasu, lístek šalvěje, srolujeme a stiskneme k sobě. Kuřecí prsa nakrájíme na malé okrouhlé plátky, na každý kousek přidáme kolečko uzeniny a svineme. Stehna překrájíme na menší kusy a ve fólii potřené olejem vytvarujeme na malé válečky a necháme ztuhnout.

3. Maso narovnáme na mísu, do misek si připravíme dipy a omáčky, sůl, pepř. V nádobě na fondue rozehřejeme na sporáku olej a přendáme ji na stojan nad mírný plamen. Kousky masa postupně napichujeme na speciální vidličky, vkládáme do oleje a propékáme. Drůbeží pečte tak, aby nebylo uprostřed růžové. Hotové maso dáme na talířek a podle chuti dochutíme solí, pepřem a omáčkami.

Tip

Podávejte s čerstvými bagetami, pšeničnými či jinými plackami nebo vaším oblíbeným pečivem a čerstvou zeleninou nebo salátem.

Pikantní, vajíčkovo-hořčičná, mrkvová s medem a řecká omáčka s mátou k masovému fondue

4 tipy na výborné omáčky

PIKANTNÍ SÝROVÁ

Pro 4 osoby

* 100 g čerstvého sýru * 100 g zakysané smetany * 1 lžička mletého chilli * 150 g tvrdého sýru (čedar) nastrouhaného * tabasco

100 g tvrdého sýru nastrouháme najemno, 50 g nakrájíme na malé kostičky. Čerstvý sýr promícháme se zakysanou smetanou a přimícháme strouhaný sýr, chilli, tabasco. Nakonec vmícháme nakrájený sýr. Ještě zaprášíme chilli.

VAJÍČKOVO-HOŘČIČNÁ

Pro 4 osoby

* 100 g zakysané smetany * 150 g majonézy * 2 vejce natvrdo * 2 lžíce dijonské hořčice * sůl * hrubě mletý pepř

Ze zakysané smetany a majonézy vyšleháme hladký krém. Uvařená a zchladlá vejce nakrájíme na kostičky, které spolu s hořčicí vmícháme do základu omáčky. Podle chuti dosolíme a vršek posypeme mletým pepřem.

MRKVOVÁ S MEDEM

Pro 4 osoby

* 150 g rajčat * 50 g mrkve * 1 lžíce tekutého medu * 1 lžička čerstvě nastrouhaného zázvoru * sůl * mletý pepř

Rajčata spaříme, zchladíme a rozmixujeme v mixéru. Mrkev nastrouháme najemno a vmícháme k rajčatům. Přidáme zázvor a med a promícháme. Dochutíme solí a pepřem a zdobíme na hrubou strouhanou mrkví.

ŘECKÁ S MÁTOU

Pro 4 osoby

* 200 g řeckého jogurtu * 1 salátová okurka * 1 lžička kopru * 2 stroužky česneku * cca 15 lístků máty * 2 lžíce olivového oleje * sůl a pepř

Oloupanou okurku nastrouhejte najemno - a pořádně z ní vymačkejte vodu. Smíchejte s jogurtem, olejem, přidejte kopr, rozdrcený česnek, nadrobno pokrájenou mátu a dochuťte solí a pepřem. Zdobte mátovými lístky.