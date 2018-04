Varikokéla, nejčastější příčina mužské neplodnosti

První popis varikokély podal již v prvním století našeho letopočtu řecký lékař Celsus. Varikokéla je charakterizována rozšířením žil, které odvádějí krev z varlat. Stranové anatomické rozdíly v těle způsobují, že vzniká nejčastěji na levé straně. Na jejím vzniku se kromě stranové asymetrie podílejí další příčiny, např. delší levá žíla, která odvádí krev z varlete, nebo chybění žilních chlopní na levé straně.

Důsledkem toho všeho tedy je, že ve varleti dochází ke zvýšení teploty asi o 0,6-0,8 stupně Celsia, ke špatné cirkulaci a výživě varlete. Vyšší teplota je nepříznivá pro správné zrání spermií, proto jsou také varlata uložená v šourku, kde by měla být zaručená nižší teplota než uvnitř těla v břiše.

Včasná diagnóza

Často se přijde na to, že muž trpí varikokélou, až při léčbě neplodnosti páru. "U třiceti až padesáti procent neplodných párů se najde nějaká forma mužské neplodnosti. Přibližně u dvaceti procent všech mužů, kteří přicházejí k lékaři pro neplodnost, je potom diagnostikována varikokéla jako příčina," říká doktor Schiff z Urologické kliniky na Mount Sinai School of Medicine v New Yorku. Doporučuje se tedy včasné vyšetření muže, pokud je pár neplodný, aby příčina neplodnosti nebyla považována pouze za ženský problém. Další možný důvod, který přivede muže k lékaři, je nepoměr velikostí obou varlat či bolest v oblasti třísel.

Léčba varikokély má podle doktora Chana, který je vedoucím Oddělení mužské reprodukční medicíny na klinice na McGill University Health Care v Montrealu, mnoho výhod. Jednou z nich je zvýšení počtu spermií v ejakulátu, zlepšení jejich kvality ve smyslu pohyblivosti a také zlepšení spermatogeneze (tvorby spermií). Zlepšuje se také kvalita DNA spermií a jiných fyziologických aspektů funkce spermií. To vše vede tedy ke zvýšení počtu přirozených otěhotnění.

Co je to varikokéla vada způsobená rozšířením žil, které odvádějí krev z varlat

postihuje 10 až 22 % dospělých mužů

může být jednou z příčin neplodnosti

lze ji odstranit operací

Léčba je levnější než IVF

Z hlediska poměrů nákladů k přínosům je léčba varikokély výhodnější než in vitro fertilizace (IVF). Léčba varikokély je zaměřená na léčbu porušené funkce varlete, zatímco IVF zajišťuje pouze oplodnění vajíčka, a příčinu mužské neplodnosti nijak neovlivní. Varikokéla sice není život ohrožující poruchou, avšak její léčba by se neměla zbytečně odkládat a prodlužovat, zvláště v případech, kdy je partnerka starší. Odkládání operace může ohrozit léčebný přínos, protože pár mezitím zestárne.

Základní vyšetření muže spočívá v pečlivém sestavení anamnézy, vyšetření, zhodnocení dvou spermiogramů a základním vyšetření hormonálního profilu. Na základě doporučení odborníků došla Joint Committee of the American Urological Associattion spolu s American Society for Reproductive Medicine k závěrům, že by léčba varikokély měla být nabízená všem neplodným mužům s klinicky významnou varikokélou a abnormálním spermiogramem, zejména v případech, kdy je plodnost partnerky normální.

Pacienti musejí být před operačním výkonem důkladně urologicky vyšetření, nutné je také ultrazvukové vyšetření skrota a ledvin. Metodou volby je podle doktora Pavla Hanka z Fakultní nemocnice v Motole mikrochirurgická operace varikokély, akceptovatelná je také sklerotizace testikulární žíly. Současné možnosti léčby jsou minimálně invazivní a bezpečné.

Efekt léčby se může někdy projevit až po dvanácti měsících, proto je nutno brát ohled na věk partnerky a léčbu zbytečně neoddalovat. Zlepšení parametrů spermiogramů po operaci varikokély prokázalo několik studií, v jedné studii došlo ke zlepšení spermiogramu u šedesáti až osmdesáti procent mužů.

Včasné vyšetření muže by mělo být rutinní součásti všech postupů v léčbě neplodnosti, a mělo by odhalit páry, kterým by diagnóza a léčba varikokély přinesla největší užitek.