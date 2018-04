Vaří Miroslav Macek: K dobrému jídlu patří dobré víno

Bůh i ďábel je skryt v detailech Stolování je důležité i pro publicistu a překladatele Miroslava Macka. U nich doma se běžně používají stříbrné příbory a porcelán, který by do myčky dal leda ignorant. „Nasytit se očima je přece stejně důležité,“ tvrdí bývalý zubař a politik. Se svou ženou napsali Kuchařku pro snoby, která se ihned vyprodala. Možná proto, že ji psali dva gurmeti. Miroslav Macek začal vařit už v patnácti, to když se ošklíbl nad maminčiným jídlem a ona mu odsekla, ať si tedy uvaří sám, jeho žena Jana zase léta žila v italském kantonu ve Švýcarsku. Sem a do sousedního Německa jezdí Mackovi měsíc co měsíc na nákupy. Pro rakletové brambory, chřest, krevety a humry. „Když vaříte z kvalitních surovin a zrovna se nepřejídáte, může si dát s klidem i pětichodovou večeři,“ říká Macek. Trendům však podléhat odmítá a máslo by za margarín nikdy nevyměnil. „Bůh i ďábel je skryt v detailech! Třeba mě fascinuje, když někdo místo jemného pasírování přes sítko zeleninu rozmixuje. Že mu nechutná? Nedivím se. Rozdrcené buňky dostanou divokou příchuť, která nemá se skutečnou chutí zeleniny pranic společného.“ A raději se sám postaví k zavařovačkám a udělá vlastní marmelády, džemy a huspeniny, protože ty z obchodu mu nechutnají. Když vidíte, s jakou rozkoší o jídle mluví a jak si na něm pak pochutnává, otázka se nabízí: Jak to, že neztloustl ani tehdy, když byl druhým nejdůležitějším mužem v ODS? Ve vysoké politice jsou přece saka do roka těsná všem. „Knedlíky s omáčkou jsem v poledne na rozdíl od kolegů nejedl,“ prozrazuje, „to už bych se nehnul. Raději jsem si někde stranou dal v klidu jogurt a večer si zašel na něco lehkého a dobrého.“ Celý život dělá každé ráno totéž – snídá po anglicku. Čerstvý džus, čaj s mlékem a vejce na slanině. „Glykemická křivka nelétá jako splašená a celé dopoledne je tělo spokojené.“