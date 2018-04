Menu podle Karolíny: marinovaný lilek, candát a čokoládové tartaletky

Orientální marinovaný lilek

Ingredience:



3 menší lilky

75 ml panenského olivového oleje

šťáva z půlky citronu

1 lžička balzamikového octa

1 lžíce medu

2 hřebíčky

půl lžičky skořice

80 g blanšírovaných mandlí

60 g rozinek

sůl a pepř

Pracovní postup:



Troubu rozpalte na 220 stupňů Celsia. Lilky opláchněte a rozkrojte čtyřikrát podélně, tak aby nám vznikly plátky cca 2 cm silné. Potřete je po obou stranách olivovým olejem a dejte péct cca na deset minut, měly by být tmavě zlatavé.

Mezitím si připravte marinádu. V hrnku smíchejte zbývající olivový olej, citronovou šťávu, balzamikový ocet, med, hřebíčky, skořici, mandle a rozinky. Dochuťte solí a pepřem podle vaší chuti a všechno promíchejte.

Upečené lilky dejte do skleněné nebo kameninové mísy, zalijte marinádou (párkrát je při tom otočte, aby se dostala všude) a zakryjte potravinovou fólií, která vám uvnitř vytvoří mikroklima. Nechte je vychladnout a po nějaké době je můžete znovu otočit. Nejlepší jsou druhý den, když už se všechny chutě správně spojí.

Tip Karolíny: Marinované plátky můžete také potřít měkkým kozím sýrem, pokapat troškou medu a svinout do roládek, které pak spíchnete párátkem.



Candát se šalvějovým olejem

Ingredience:



6 lžic olivového oleje

hrst listů šalvěje

4 filety candáta nebo jiné dobré bílé ryby

2 lžíce másla

1/2 citronu

sůl

čerstvě mletý pepř

Pracovní postup:



Na menší pánvičce si rozehřejte olivový olej, pak ztlumte plamen a hoďte do něj lístky šalvěje. Promíchejte a počkejte, než se kolem lístků začnou tvořit drobné bublinky - v tu chvíli je stáhněte z ohně. Šalvěji stačí opravdu malá chvíle, aby zkřehla a rozvoněla se. Pokud ji budete smažit minutu, bude už hnědá a bez chuti, proto neprošvihněte krátký okamžik, kdy už je zpěněná, ale stále ještě zelená, a odstavte pánev z plamene. Zakryjte poklicí, nebo alobalem a nechte odpočívat, šalvěj uvolní své aroma do oleje.

Mezitím si připravte rybu. Na pánvi rozpusťte máslo a rybu osušte papírovou utěrkou, zvlášť pokud jste ji rozmrazovali. Pak ji dejte na pánev s rozpuštěným máslem, osolte, opepřete a krátce opečte (cca 2 minuty). Poté ji otočte, opět osolte a opepřete, hojně pokapejte citronovou šťávou a nechte další dvě minuty péct z druhé strany. Pokud máte větší kus ryby, můžete dobu prodloužit, ale nepřesahujte několik minut, aby ryba zůstala šťavnatá a kompaktní. Rybu na talíři polijte šalvějovým olejem i s lístky šalvěje.

Tabouleh s konopnými semínky

Ingredience:



1 velký svazek hladkolisté petržele

2 zralá rajčata (mimo sezónu hrst cherry rajčátek)

50 g konopných semínek

1 červená cibule

2 lžíce olivového oleje

1 lžíce citronové šťávy

sůl, pepř

špetka skořice

mletý koriandr

čerstvá máta

čerstvý koriandr podle chuti

Pracovní postup:



Petržel operte, dejte do cedníku a nechte okapat vodu. Mezitím nakrájejte rajčata na malé kosičky a posekejte cibuli. Dejte je do mísy, přidejte konopná semínka a petržel a připravte si zálivku - olivový olej smíchejte s citronovou šťávou, solí, pepřem, skořicí a mletým koriandrem. Zálivkou polijte salát, lehce promíchejte, pak posypejte sekanou čerstvou mátou a čerstvým koriandrem.

Čokoládovo-pomerančové tartaletky

Ingredience na 8 tartaletek o průměru 12 cm:



250 g špaldové mouky hladké

150 g másla

70 g cukru moučky

1 vejce

2 lžíce vody

špetka soli

Na pomerančovou náplň:



100 g pomerančové marmelády

1 cm čerstvého zázvoru, nastrouhaného,



vyškrabaná náplň z 1 vanilkového lusku

2 lžíce vodky

Na čokoládový krém:



g hořké čokolády

1 lžíce pomerančové marmelády

1 lžíce vodky

3 lžíce smetany ke šlehání 33 %

Pracovní postup:



Všechny suroviny na těsto smíchejte a buď v robotu, nebo rychle ručně vypracujte hladké těsto. Pokud pracujete ručně, tak na začátku máslo zpracovávejte nožem, aby příliš nezteplalo. Těsto zabalte do potravinové fólie a dejte na chvíli odpočinout do chladničky.

Pak těsto rozválejte na plát silný asi 1 cm a vykrájejte z něj tartaletky - do těsta zakrojte okrajem formy a tartaletku pak vtlačte dovnitř, utvoří se vám hezké vroubkované okraje. Pokud máte formy silikonové, kterými se nedá vykrajovat, vytvořte si kuličky, které rozválíte a pak vtlačíte do formy. Troubu si rozpalte na 180 stupňů Celsia a dno tartaletek propíchejte vidličkou. Pak si smíchejte pomerančovou marmeládu se zázvorem, vanilkou a vodkou a v každé tartaletce rozprostřete vrchovatou lžičku této směsi. Dejte do trouby a nechte péct 20 minut. Upečené tartaletky nechte vychladnout a poté je vyklopte z formiček, půjde to snadno.

Připravte si čokoládovou polevu. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu s marmeládou, vodkou a smetanou. Rozpuštěnou směsí polévejte tartaletky, rozetřete ji do stran a ozdobte pomerančovou kůrou. Nechte chvíli tuhnout, ale nečekejte, že čokoláda ztuhne úplně, náplň zůstane ve formě pevného krému.

Tip Karolíny: Nakonec můžete tartaletky ozdobit pomerančovou kůrou nebo sekanými mandlemi.